वाराणसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह; संकट मोचन दरबार में दर्शन-पूजन
25 अक्टूबर को होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं वाराणसी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 8:14 PM IST
वाराणसी: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को संकट मोचन मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया. मंदिर के महंत प्रो. विशंभर नाथ मिश्र ने विधिवत पूजा-अर्चना कराई. इस दौरान मंदिर परिसर जय श्रीराम, जय हनुमान और हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा. रक्षा मंत्री के आगमन पर मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया. राजनाथ सिंह ने भी हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और मंदिर में दर्शन के लिए आगे बढ़े.
संकट मोचन मंदिर में रक्षा मंत्री ने हनुमान जी के साथ भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के भी दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर की परिक्रमा की. इस दौरान मंदिर के महंत प्रो. विशंभर नाथ मिश्र और रक्षा मंत्री के बीच बातचीत भी हुई. महंत ने मुलाकात के दौरान काशी से राजनाथ सिंह के पुराने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए बताया कि बातचीत में पुरानी यादें ताजा हुईं और भविष्य में कुछ नया करने को लेकर भी चर्चा की गई.
#WATCH | वाराणसी, उत्तर प्रदेश | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काल भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना की। https://t.co/PgzLLDsU0G— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2026
महंत प्रो. विशंभर नाथ मिश्र ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काशी से पुराना जुड़ाव रहा है. राजनाथ सिंह 25 अक्टूबर को होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं.
रक्षा मंत्री के मंदिर आगमन के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में उत्साह दिखाई दिया. लोगों ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया. मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण के बीच दर्शन-पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ. राजनाथ सिंह के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. मंदिर परिसर और आसपास के प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे. सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ और आवागमन की व्यवस्था संभाली.
एयर शो को लेकर काशी में तैयारियां तेज
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा 25 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. गंगा के ऊपर होने वाले वायु प्रदर्शन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है. घाटों पर दर्शकों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है.
संकट मोचन मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद रक्षा मंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए रवाना हुए. धार्मिक स्थलों पर दर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी सतर्क रहे.
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