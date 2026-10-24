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वाराणसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह; संकट मोचन दरबार में दर्शन-पूजन

संकट मोचन मंदिर में राजनाथ सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को संकट मोचन मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया. मंदिर के महंत प्रो. विशंभर नाथ मिश्र ने विधिवत पूजा-अर्चना कराई. इस दौरान मंदिर परिसर जय श्रीराम, जय हनुमान और हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा. रक्षा मंत्री के आगमन पर मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया. राजनाथ सिंह ने भी हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और मंदिर में दर्शन के लिए आगे बढ़े.

महंत प्रो. विशंभर नाथ मिश्र (Video Credit; ETV Bharat) संकट मोचन मंदिर में रक्षा मंत्री ने हनुमान जी के साथ भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के भी दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर की परिक्रमा की. इस दौरान मंदिर के महंत प्रो. विशंभर नाथ मिश्र और रक्षा मंत्री के बीच बातचीत भी हुई. महंत ने मुलाकात के दौरान काशी से राजनाथ सिंह के पुराने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए बताया कि बातचीत में पुरानी यादें ताजा हुईं और भविष्य में कुछ नया करने को लेकर भी चर्चा की गई.