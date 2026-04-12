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मध्य कमान में लेजर लाइट शो का आगाज; रक्षामंत्री और मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

लखनऊ: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ छावनी स्थित सेना के मध्य कमान के स्मृतिका युद्ध स्मारक में अत्याधुनिक लेजर लाइट और साउंड शो का उद्घाटन किया.

लगभग 30 मिनट का यह हिंदी मल्टीमीडिया शो उन्नत प्रोजेक्शन, साउंड और लाइटिंग तकनीकों के माध्यम से भारतीय सेना के इतिहास, उसकी ऑपरेशनल उपलब्धियों और राष्ट्र-निर्माण में उसके योगदान को बयां करता है. यह शो भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और विरासत को समर्पित श्रद्धांजलि है.

इसकी कहानी में भारत के प्रमुख युद्धों और ऑपरेशंस, सेंट्रल कमांड की ऐतिहासिक भूमिका, अवध क्षेत्र की वीरता और 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना के अनुरूप समकालीन सैन्य आधुनिकीकरण को शामिल किया गया है. यह शो प्रतिदिन शाम के समय स्मृतिका युद्ध स्मारक में आयोजित किया जाएगा और जल्द ही इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा.

इस मल्टीमीडिया प्रस्तुति में भारत के प्रमुख युद्धों का एक समग्र अवलोकन प्रस्तुत किया गया है. इसमें विशेष रूप से 1947-48, 1962, 1965 और 1971 के संघर्षों के प्रमुख ऑपरेशनल पहलुओं के साथ-साथ 'ऑपरेशन मेघदूत' और 'ऑपरेशन विजय' के दौरान दिए गए विशिष्ट योगदानों को रेखांकित किया गया है.

भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न ऑपरेशंस में मध्य कमान द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को इसमें प्रमुखता से दर्शाया गया है. इसमें अवध क्षेत्र के 'परमवीर चक्र' विजेताओं की असाधारण वीरता को भी उजागर किया गया है. इसे अवध की गहरी सैन्य परंपराओं और राष्ट्र की रक्षा में उसके विशिष्ट योगदान के संक्षिप्त विवरण के साथ खूबसूरती से पिरोया गया है.

इस शो की विषय-वस्तु में उभरते खतरों और युद्ध की बदलती गतिशीलता के जवाब में भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे निरंतर आधुनिकीकरण और रूपांतरण को भी शामिल किया गया है. इसमें भारतीय रक्षा उद्योग की हालिया प्रगति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है. इसका पहला उपयोग 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान प्रदर्शित किया गया था.

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के एक ऐसे केंद्र के रूप में उभरने को भी दर्शाया गया है जो 'आत्मनिर्भरता' की पहलों का मुख्य केंद्र बन रहा है. राज्य का आगामी 'रक्षा गलियारा' इसी का जीवंत उदाहरण है. आगामी लेजर लाइट और साउंड शो के आयोजन और प्रदर्शन को सुगम बनाने के उद्देश्य से स्मृतिका युद्ध स्मारक परिसर में भी व्यापक स्तर पर अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है.

शो के लिए अत्याधुनिक प्रोजेक्टर और स्पीकर लगाने के अलावा नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों और युद्ध में जीती गई चीजों (वॉर ट्रॉफी) को दिखाने वाले भित्ति चित्र (म्यूरल) भी लगाए गए हैं. साथ ही एक आधुनिक एम्फीथिएटर भी बनाया गया है.