स्कूल निरीक्षण में सामने आई निर्माण कार्यों में खामियां, शिक्षा मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर फोड़ा ठीकरा

ऊर्जा मंत्री नागर की ओर से किए गए विद्यालय निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश.

Minister Heeralal Nagar
विद्यालय निरीक्षण करते मंत्री नागर (Source : Heeralal Nagar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
जयपुर: हाल ही में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कुछ विद्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां सामने आईं. इस पर अब शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश जारी किए हैं. जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिल्लीपूरा में 42 लाख रुपए की लागत से जो निर्माण कार्य हुआ था, वो सितंबर 2021 में पूरा हो गया था. ये कार्य पिछली कांग्रेस सरकार के समय करवाया गया था. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस विद्यालय में कोई नया निर्माण नहीं हुआ है.

ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण के दौरान तीन और विद्यालयों का भी जायजा लिया. इन्हीं में से एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजूरना में 38 लाख रुपए की लागत से सीएसआर मद से पंचायत समिति सांगोद की ओर से कक्षा-कक्ष निर्माण का कार्य चल रहा है. यहां समग्र शिक्षा (समसा) की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया है.

मदन दिलावर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं : मंत्री हीरालाल नागर ने बिशनपुरा स्कूल का किया निरीक्षण, बोले- जांच में घटिया मिलने पर करवाएंगे जमीदोंज

वहीं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उरना में समसा की ओर से कोई निर्माण कार्य नहीं पाया गया, जबकि राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय डूंगरज्या में ग्राम पंचायत की ओर से सीएसआर मद से 13 लाख रुपए की लागत से दो कक्षाएं बनाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री के निरीक्षण में सामने आए इन मामलों की विस्तृत जांच करवा कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बहरहाल, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा जैसी संवेदनशील व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं दोबारा न हों.

