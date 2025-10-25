ETV Bharat / state

स्कूल निरीक्षण में सामने आई निर्माण कार्यों में खामियां, शिक्षा मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर फोड़ा ठीकरा

जयपुर: हाल ही में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कुछ विद्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां सामने आईं. इस पर अब शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश जारी किए हैं. जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिल्लीपूरा में 42 लाख रुपए की लागत से जो निर्माण कार्य हुआ था, वो सितंबर 2021 में पूरा हो गया था. ये कार्य पिछली कांग्रेस सरकार के समय करवाया गया था. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस विद्यालय में कोई नया निर्माण नहीं हुआ है.

ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण के दौरान तीन और विद्यालयों का भी जायजा लिया. इन्हीं में से एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजूरना में 38 लाख रुपए की लागत से सीएसआर मद से पंचायत समिति सांगोद की ओर से कक्षा-कक्ष निर्माण का कार्य चल रहा है. यहां समग्र शिक्षा (समसा) की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया है.