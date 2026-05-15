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रेवाड़ी में नगर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस में कलह! चेयरमैन उम्मीदवार के पति ने पार्टी नेताओं पर फोड़ा हार का ठीकरा

रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार का ठीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष (शहरी) ने अब पार्टी के नेताओं पर ही फोड़ा दिया है.

Rewari Municipal Council election
चेयरमैन पद पर हार के बाद पार्टी नेताओं पर फोड़ा हार का ठीकरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 15, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
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रेवाड़ी: नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव में पत्नी निहारिका के 24 हजार से अधिक मतों से हुई हार का ठीकरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने अपनी ही पार्टी के स्थानीय नेताओं के सिर फोड़ दिया है. उन्होंने मतदान से एक-दो दिन पहले इन नेताओं की ओर से ब्लैकमेल करने तक के आरोप जड़ते हुए सबूतों के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इससे अवगत कराने की बात कही है. इससे कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में खलबली मचने के आसार बन गए हैं.

भाजपा ने धन और शराब के सहारे जीता है चुनाव: कांग्रेस ने शहरी जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी की पत्नी निहारिका चौधरी को चेयरमैन पद की प्रत्याशी बनाया था. भाजपा प्रत्याशी के हाथों निहारिका चुनाव हार गईं. उन्हें लगभग साढ़े 23 हजार वोट मिले. गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रवीण चौधरी ने आरोप लगाया कि "भाजपा ने यह चुनाव धन और शराब के सहारे जीता है. मामूली चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पांच-पांच मंत्रियों से लेकर विधायक तक प्रचार मैदान में उतारे गए. वोट खरीदने के लिए करोड़ों रुपये की राशि खर्च की गई. इसके बावजूद भाजपा की उनके वार्ड में पराजय हो गई."

प्रवीण चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेवाड़ी, शहरी (ETV Bharat)

पार्टी के ‘जयचंदों’ के खिलाफ कार्रवाई की मांगः उन्होंने कहा कि "पार्टी के सीनियर नेता कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा निहारिका के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आए. माहौल पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ था, लेकिन कई स्थानीय नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए. उन्हें मतदान से ठीक पहले ब्लैकमेल भी किया गया. अब वह शीर्ष नेताओं से इसकी शिकायत करेंगे. अगर शीर्ष नेतृत्व की ओर से ऐसे ‘जयचंदों’ के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, तो वह अपने साढ़े 23 हजार मतदाताओं से विचार-विमर्श करने के बाद अगली रणनीति पर विचार करेंगे."

आरोप-अपने ही बूथों पर वोट नहीं दिला सके: उन्होंने कहा कि "केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल के चुनाव को अपना मानते हुए उनकी जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी. इसके विपरीत लोकल कांग्रेसी नेताओं ने निहारिका को जिताने के लिए प्रयास करने की बजाय अंदरखाने उन्हें नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने वार्डों में भी पार्टी प्रत्याशी को सम्मानजनक वोट नहीं दिला सके. उन्होंने कहा कि इन नेताओं का काला चिट्ठा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपा जाएगा, ताकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सके."

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कांग्रेस प्रत्याशी निहारिकी की हार
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रेवाड़ी कांग्रेस में कलह
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