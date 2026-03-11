ETV Bharat / state

मौत को मात; बरेली से 'ब्रेन डेड' बताकर घर भेजी गई महिला, एम्बुलेंस के एक झटके ने लौटा दी सांसें

बेहोशी से वेंटिलेटर तक: जिला न्यायालय के नकल विभाग में वरिष्ठ सहायक विनीता शुक्ला 22 फरवरी की शाम घर के काम के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं. आनन-फानन में उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी जब शरीर में कोई हलचल नहीं हुई और आंखों की पुतलियां फैल गईं, तो डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन डेड' जैसी स्थिति बताकर घर ले जाने की सलाह दे दी.

पीलीभीत: कहते हैं कि 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय.' कुदरत के इस करिश्मे का जीवंत उदाहरण उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देखने को मिला है. जहां डॉक्टरों के जवाब दिए जाने और मौत की पुष्टि के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे, परिजनों के बीच एक महिला 'यमराज' के द्वार से वापस लौट आई.

रास्ते में हुआ चमत्कार: परिजनों ने भारी मन से विनीता को एम्बुलेंस में रखा और पीलीभीत के लिए रवाना हुए. घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. बरेली से लौटते समय रिठौरा के पास एम्बुलेंस सड़क के एक गहरे गड्ढे में कूदी, जिससे जोरदार झटका लगा. उसी क्षण 2 दिनों से बेजान पड़ी विनीता के शरीर में हरकत हुई और उनकी रुकी हुई सांसें वापस आ गईं.

स्नेक प्वाइजनिंग का शक और सफल इलाज: परिजन उन्हें तुरंत पीलीभीत के एक हॉस्पिटल ले गए. न्यूरोसर्जन डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि जब मरीज को लाया गया, तो उनका 'ग्लासगो कोमा स्केल' मात्र 3 था, (जो सामान्यतः 15 होता है). जांच के दौरान पैरों पर दांतों के निशान मिले, जिससे स्नेक प्वाइजनिंग (न्यूरोटॉक्सिन) का संदेह हुआ. इसी आधार पर एंटी-वेनम और सपोर्टिव इलाज शुरू किया गया. महज 24 घंटे के भीतर विनीता के शरीर ने रिस्पांस देना शुरू कर दिया. बिना वेंटिलेटर के चले 13 दिनों के इलाज के बाद अब विनीता पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने पैरों पर चलकर घर लौट रही हैं.

जिंदगी के वो तीन दिन याद नहीं: स्वस्थ होने के बाद विनीता ने भावुक होकर बताया कि उन्हें याद ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ. उनके पति कुलदीप कुमार ने इसे भगवान का आशीर्वाद और डॉक्टरों की मेहनत का परिणाम बताया है. शहर में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है कि कैसे एक सड़क के गड्ढे ने किसी की उजड़ती दुनिया को फिर से बसा दिया.



