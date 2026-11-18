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सनी देओल को मानहानि का कानूनी नोटिस, सूर्या फिल्म पर मेडिकल सेक्टर ने जताई आपत्ति, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगाई है रोक

सनी देओल को मानहानि का कानूनी नोटिस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म सूर्या अंत से आरंभ तक कानूनी और विवादों के भंवर में फंस गई है. रिलीज से ठीक पहले इस फिल्म पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. फिल्म में मेडिकल सेक्टर को कथित तौर पर नकारात्मक रूप से दिखाने और डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है. छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने फिल्म निर्माताओं को 950 करोड़ रुपये का भारी-भरकम मानहानि का नोटिस भेजा है. वहीं दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से बिना प्रमाण पत्र मिले फिल्म के किसी भी प्रमोशनल कंटेंट या दृश्यों को ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर सख्त रोक लगा दी है.



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IMA की याचिका पर सुनवाई



राजस्थान हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश और आईएमए की याचिका ​यह पूरा मामला तब गरमाया जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने फिल्म के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने आईएमए की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. आईएमए का मुख्य आरोप था कि फिल्म के टीजर और विज्ञापनों में निजी अस्पतालों एवं डॉक्टरों की छवि को अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक रूप में पेश किया गया है.इसके साथ ही डॉक्टरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों और हिंसक दृश्यों को प्रदर्शित करने से पूरे चिकित्सा जगत की गरिमा और प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची है.

सनी देओल को मानहानि का कानूनी नोटिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH) आधिकारिक प्रमाण पत्र मिलने तक रोक