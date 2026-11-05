कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ीं; आगरा कोर्ट में मानहानि का वाद दायर
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम की मुद्रा, स्वरूप और एक-दूसरे से तुलना की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:57 AM IST
आगरा: कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आगरा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हाल में ही भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित टिप्पणी की थी. अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सिविल जज जूनियर डिवीजन-पंचम कंचन कुमारी के न्यायालय में वाद दायर किया है.
इस पर सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी. वादी अधिवक्ता ने पूर्व में राजा जयचंद को लेकर की गई टिप्पणी पर बहुचर्चित कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ भी वाद दायर किया है. इस पर भी न्यायालय में सुनवाई चल रही है.
आगरा में वाद दायर: आगरा के मघटई निवासी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म द्वापर युग में मानव रूप में मथुरा में हुआ था. वह भगवान विष्णु के अवतार थे. जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर मानव रूप में आए.
कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने हाल में ही भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में जो अनुचित टिप्पणी की है. वह कोई सनातनी स्वीकार नहीं करेगा. भगवान श्रीकृष्ण के वंशज अभी देश में रहते हैं.
अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की गई विवादित टिप्पणी पर सिविल जज जूनियर डिवीजन-पंचम कंचन कुमारी के न्यायालय में वाद दायर किया.
दस्तावेज पेश किए: अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट सुनवाई के दौरान मथुरा गजेटियर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम की 'रिपोर्ट आफ ए टूर इन ईस्टर्न राजपूताना इन 1882-83' पेश की. उन्होंने कहा कि माता पक्ष से मैं भगवान श्रीकृष्ण का वंशज हूं.
कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण पर जो टिप्पणी की है. जो उनके वंशजों की सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाली है. भगवान श्रीकृष्ण और उनके वंशज के बारे में मथुरा गजेटियर और कनिंघम की रिपोर्ट सबसे अहम है. इसलिए, कोर्ट में दोनों ही रिपोर्ट पेश की है.
भगवान कृष्ण के वंशज: अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि मथुरा गजेटियर की बात करें तो इसमें जादौन राजपूतों को यदुवंशी बताया गया है, जो क्षत्रिय हैं. इनमें सबसे खास जादौन, चौहान, जैसवार, गहलोत, कछवाहा और बच्छल क्षत्रिय हैं. यह ज्यादातर राजस्थान के करौली, भरतपुर के साथ ही अन्य जिलों में है.
इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के जिलों में जादौन पाए जाते हैं. जादौन व यादव राजपूत चंद्र वंश के यदु का वंशज होने का दावा करते हैं. इनके सीधे वंशजों में से एक श्रीकृष्ण थे.
इसके साथ ही कनिंघम की रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान में यदुवंशियों के एकमात्र हिंदू वंशज चंबल के पश्चिम में करौली के छोटे से राज्य के जादौन और उस नदी के पूर्व में ग्वालियर क्षेत्र में सलेलगढ़ या जादोनवती के जादौन हैं.
धीरेंद्र शास्त्री का बयान: 29 अक्टूबर 2026 को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शिवपुरी जिले स्थित करेरा में आयोजित एक राम कथा में विवादित टिप्पणी की. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम की मुद्रा, स्वरूप और एक-दूसरे से तुलना की.
कहा कि हमारे राम सीधे हैं, तुम्हारे कृष्ण टेढ़े हैं. उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 'त्रिभंग' यानी तीन जगह से मुड़े होने की बात कही. इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की कमर लचकने, टेढ़ी गर्दन और बांसुरी बजाने के अंदाज पर भी टिप्पणी की थी.
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