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कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ीं; आगरा कोर्ट में मानहानि का वाद दायर

कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आगरा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हाल में ही भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित टिप्पणी की थी. अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सिविल जज जूनियर डिवीजन-पंचम कंचन कुमारी के न्यायालय में वाद दायर किया है.

इस पर सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी. वादी अधिवक्ता ने पूर्व में राजा जयचंद को लेकर की गई टिप्पणी पर बहुचर्चित कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ भी वाद दायर किया है. इस पर भी न्यायालय में सुनवाई चल रही है.