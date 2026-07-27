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घड़ी चौक में तेज रफ्तार कार की टक्कर से हिरण की मौत, कार चालक की पहचान जुटा रहा कांकेर वन विभाग

कांकेर: शहर के घड़ी चौक के पास रविवार देर रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक हिरण की दर्दनाक मौत हो गई. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद शहर में वन्यजीवों की सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ गई है.

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार हिरण अचानक सड़क पार करने के लिए दौड़ता हुआ आया. इसी दौरान तेज गति से आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि हिरण कई फीट दूर उछलकर सड़क पर जा गिरा. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह उठकर लड़खड़ाते हुए कुछ दूर तक भागा, लेकिन अधिक चोट लगने के कारण थोड़ी ही देर बाद सड़क किनारे उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. वन विभाग को सूचना दी गई.

स्थानीय लोगों का कहना है कि कांकेर शहर से लगे जंगलों से भटककर हिरण शहर में पहुंच गया था. व्यस्त सड़क पार करने के दौरान वह तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया और इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया.

कारचालक की तलाश में वनविभाग

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया. इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. कांकेर वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) रौनक गोयल ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हिरण जंगल से भटककर शहर में पहुंचा था. सड़क पार करते समय वह अचानक कार के सामने आ गया, जिससे यह हादसा हुआ. उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल कार चालक की पहचान की जा रही है.