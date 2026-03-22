ETV Bharat / state

अंबिकापुर में 15 हिरणों की मौत पर वन विभाग में हड़कंप, 4 रेंजर को नोटिस जारी, आम आदमी पार्टी ने खड़े किए सवाल

अंबिकापुर में एक साथ 15 हिरणों की मौत पर वन विभाग कार्रवाई कर रहा है. चार रेंजर को नोटिस जारी किया गया है.

Ambikapur Deer Death Case
अंबिकापुर हिरण मौत केस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 22, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: अंबिकापुर संजय गांधी पार्क में 15 हिरण की मौत हो चुकी है. वन विभाग का कहना है कि कुत्तों के हमले में यह मौत हुई है. इस पूरे केस में आम आदमी पार्टी गंभीर सवाल खड़े कर रही है. आम आदमी पार्टी ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की बात कही है. वन विभाग ने इस केस में तगड़ा एक्शन लिया है. इस केस में 4 लोगों को सस्पेंड करते हुए रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है.

आवारा कुत्तों के हमले में हिरणों की मौत- वन विभाग

वन विभाग का कहना है कि 4 आवारा कुत्तों के कारण 15 हिरण की मौत हुई है. अम्बिकापुर के संजय पार्क में कुत्ते के काटने से 15 हिरण की मौत हो गई है. 2 दिन पहले ही 14 हिरणों की मौत हुई थी फिर भी वन विभाग अलर्ट नहीं हुआ. इसके बाद आज फिर 1 हिरण की मौत हुई है, कारण सिर्फ आवारा कुत्ता बताया जा रहा है.

अंबिकापुर में हिरणों की मौत (ETV BHARAT)

मौके पर जांच के लिए पहुंचे वनमंडला अधिकारी अभिषेक जोजावत ने बताया कि "जांच दल भी SDO की अध्यक्षता में गठित कर दिया गया है. हर पहलुओं पर जांच की जा रही है. जिसकी भी लापरवाही होगी कठोर कार्रवाई की जाएगी"

हिरणों की मौत पर आम आदमी पार्टी के सवाल

आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र बहादुर सिंह का आरोप है कि वन विभाग साक्ष्य छुपाने की फिराक में हैं, खुद अधिकारियों के द्वारा हिरण मारकर खाया गया होगा, या नेताओं को परोसा गया होगा, सामाजिक कार्यकर्ताओ की मांग है की उच्च स्तरीय जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए .

सुकमा में डॉगी नोरा की बहादुरी, नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट फेल, सुरक्षाबलों को मिली सफलता

कवर्धा के लावा जंगल में लगी आग, वन विभाग को हुआ बड़ा नुकसान, जीव जंतुओं की जान पर बना खतरा

TAGGED:

AMBIKAPUR FOREST DIVISION
SURGUJA FOREST DEPARTMENT
AAM AADMI PARTY
अंबिकापुर संजय गांधी पार्क
DEER DEATHS IN AMBIKAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.