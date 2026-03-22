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अंबिकापुर में 15 हिरणों की मौत पर वन विभाग में हड़कंप, 4 रेंजर को नोटिस जारी, आम आदमी पार्टी ने खड़े किए सवाल

सरगुजा : अंबिकापुर संजय गांधी पार्क में 15 हिरण की मौत हो चुकी है. वन विभाग का कहना है कि कुत्तों के हमले में यह मौत हुई है. इस पूरे केस में आम आदमी पार्टी गंभीर सवाल खड़े कर रही है. आम आदमी पार्टी ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की बात कही है. वन विभाग ने इस केस में तगड़ा एक्शन लिया है. इस केस में 4 लोगों को सस्पेंड करते हुए रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है.

वन विभाग का कहना है कि 4 आवारा कुत्तों के कारण 15 हिरण की मौत हुई है. अम्बिकापुर के संजय पार्क में कुत्ते के काटने से 15 हिरण की मौत हो गई है. 2 दिन पहले ही 14 हिरणों की मौत हुई थी फिर भी वन विभाग अलर्ट नहीं हुआ. इसके बाद आज फिर 1 हिरण की मौत हुई है, कारण सिर्फ आवारा कुत्ता बताया जा रहा है.

अंबिकापुर में हिरणों की मौत (ETV BHARAT)

मौके पर जांच के लिए पहुंचे वनमंडला अधिकारी अभिषेक जोजावत ने बताया कि "जांच दल भी SDO की अध्यक्षता में गठित कर दिया गया है. हर पहलुओं पर जांच की जा रही है. जिसकी भी लापरवाही होगी कठोर कार्रवाई की जाएगी"

हिरणों की मौत पर आम आदमी पार्टी के सवाल

आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र बहादुर सिंह का आरोप है कि वन विभाग साक्ष्य छुपाने की फिराक में हैं, खुद अधिकारियों के द्वारा हिरण मारकर खाया गया होगा, या नेताओं को परोसा गया होगा, सामाजिक कार्यकर्ताओ की मांग है की उच्च स्तरीय जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए .