दीपावली पर दीपों से जगमग हुए चारधाम, गंगोत्री और केदारनाथ में धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव

दीपावली के पावन अवसर पर चारों धामों में भक्ति और उल्लास का वातावरण रहा. मंदिरों में आकर्षक रोशनी और पुष्प सज्जा की गई. स्थानीय लोग और तीर्थयात्री इस पवित्र अवसर के साक्षी बने. वहीं अब दीपावली के बाद धामों के कपाट बंद करने प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कल 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. परंपरा के अनुसार, कार्तिक माह की अन्नकूट (गोवर्धन पूजा) के दिन मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के लिए रवाना होगी. कपाट बंद होने का समय तय होने पर तीर्थ पुरोहितों और यात्रा कारोबारियों ने धामों से सामान समेटना शुरू कर दिया है.

उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के चारों धामों में दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया गया. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दीपावली का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया. मंदिर परिसर और धाम क्षेत्र को दीपों की रोशनी से सजाया गया. जहां श्रद्धालुओं और पुजारियों ने मां गंगा की विशेष पूजा-अर्चना की. वहीं केदारनाथ धाम में भी दीपोत्सव मनाया गया. पूरे धाम को दीपों की रोशनी में जगमग किया गया. उधर बदरीनाथ धाम में 11 हजार दीप प्रज्वलित किए गए.

वहीं अब शीतकाल में भी यात्रा ठीक चले अब इस पर कारोबारियों की उम्मीद आ टिकी है. यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही जिले में तीर्थाटन एवं पर्यटन पूरी तरह ठप हो जाता है. वहीं यात्रा से जुड़े कारोबारी आशीष सेमवाल, विनय उनियाल ने बताया कि सर्दियों में भी मयुना एवं गंगा के शीतकालीन पड़ाव वाले खरसाली और मुखबा गांव तक चात्रा चालू रखकर देश विदेश के तीर्थयात्रियों को यहां आकर्षित किया जा सकता है. उस दौरान तीर्थयात्री एवं पर्यटक यमुना और गंगा की पूजा अर्चना करने के साथ ही बर्फबारी का नजारा भी देख सकेंगे.

बता दें कि उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारियां शुरू हो गई है. 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 36 मिनट पर शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे. वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दुज 23 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर शतकालीन यात्रा के लिए बंद होंगे. जिसके बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति के दर्शन खरसाली और गंगा के उत्सव मूर्ति के दर्शन मुखबा गांव में होंगे. वहीं दोनों धामों को फूलमालाओं से सजाया गया.

केदारनाथ धाम में धूमधाम से मनाई गई दीपावली

वहीं केदारनाथ धाम समेत पूरे जिले में दीपों का त्योहार दीपावली धूमधाम से मनाई गई. दीपावली के त्योहार को लेकर कई दिन पहले से केदारनाथ समेत पूरे जिले में सजावट शुरू हो गई थी. केदारनाथ मंदिर को 12 क्विंटल फूलों के साथ ही विभिन्न लाइटों से जगमग किया गया. दीपावली पर्व पर रात्रि को केदारनाथ धाम में बदरी-केदार मंदिर, पुलिस एवं डयूटी में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों ने मंदिर परिसर के चारों ओर दीप जलाने के साथ ही मंदिर में अलाव जलाकर रोशनी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाईचारे का संदेश भी दिया. केदारनाथ धाम में दीपावली पर्व पर आतिशबाजी नहीं की गई.

वहीं, जिला मुख्यालय समेत पूरे जिले के कई स्थानों पर लोगों ने अपने घरों को भी फैंसी लाइट और फूलों की लड़ियों से सजाया. दीपावली की रात्रि को लोगों ने अपने घरों में रंगोली तैयार दीप जलाकर त्योहार को मनाया और घरों में बने पकवान और मिठाइयों को एक दूसरे के साथ शेयर किया. जिला मुख्यालय के साथ ही तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड, चोपता, मयाली और जखोली में दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया.