आस्था के दीपों से जगमगाया यमुना तट; सफाईकर्मियों को किया सम्मानित, शहीद स्मारक पर भी जलाए दीप
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने यमुना तट पर विधिवत पूजा-अर्चना कर दीपदान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:42 PM IST
औरैया : नरक चतुर्दशी (छोटी दीपावली) के पावन अवसर पर शनिवार शाम औरैया में आस्था, श्रद्धा और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. समाजसेवी संगठन की ओर से यमुना तट, शहीद स्मारक और शहर के प्रमुख चौराहों पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान हजारों दीपों की रोशनी से यमुना तट जगमगा उठा. नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने यमुना तट पर विधिवत पूजा-अर्चना कर दीपदान किया.
समिति के अध्यक्ष राजीव पोरवाल रानू के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष और समिति के सदस्यों ने यमुना मैया के चरणों में दीप अर्पित कर अपने परिवार और समाज की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. दीपों की रोशनी और धार्मिक आस्था से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.
इस अवसर पर समिति की ओर से यमुना तट स्थित अंत्येष्टि स्थलों की नियमित साफ-सफाई करने वाले सफाईकर्मी रज्जन वाल्मीकि और रामप्रसाद को मिष्ठान एवं आर्थिक भेंट देकर सम्मानित किया गया. समिति के अध्यक्ष राजीव पोरवाल ने कहा कि दीपावली पर लोग अपने घरों को रोशन करते हैं, वहीं समिति के सदस्यों ने यमुना मैया के तट पर दीपोत्सव मनाकर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की.
यमुना तट पर दीपदान के बाद समिति के सदस्यों ने देवकली मंदिर के समीप स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को नमन किया. यहां दीप जलाकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष लगाए गए. इसके बाद सुभाष चौराहे पर भी दीप प्रज्ज्वलित कर दीपावली का उत्सव मनाया गया. कार्यक्रम में मंजू गुप्ता, राखी गुप्ता, सहित समिति के अनेक सदस्य और समाजसेवी मौजूद रहे.
समिति के संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता ने कहा कि नदी और सरोवरों के घाटों पर दीपदान करने की धार्मिक परंपरा है. इससे श्रद्धालुओं को पुण्य की अनुभूति होती है. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों से दूरी बनाने की अपील भी की.
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