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आस्था के दीपों से जगमगाया यमुना तट; सफाईकर्मियों को किया सम्मानित, शहीद स्मारक पर भी जलाए दीप

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औरैया : नरक चतुर्दशी (छोटी दीपावली) के पावन अवसर पर शनिवार शाम औरैया में आस्था, श्रद्धा और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. समाजसेवी संगठन की ओर से यमुना तट, शहीद स्मारक और शहर के प्रमुख चौराहों पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान हजारों दीपों की रोशनी से यमुना तट जगमगा उठा. नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने यमुना तट पर विधिवत पूजा-अर्चना कर दीपदान किया.





समिति के अध्यक्ष राजीव पोरवाल रानू के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष और समिति के सदस्यों ने यमुना मैया के चरणों में दीप अर्पित कर अपने परिवार और समाज की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. दीपों की रोशनी और धार्मिक आस्था से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.