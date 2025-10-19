ETV Bharat / state

जयपुर से वृंदावन तक देवस्थान विभाग के 544 मंदिरों में होगा दीपावली महोत्सव, 8 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत

देवस्थान विभाग के मंदिरों में दीपोत्सव के दौरान मिटटी से निर्मित गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाओं का पूजन किया जाएगा.

Joraram Kumawat at temple
मंदिर में मंत्री जोराराम कुमावत (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 9:41 PM IST

3 Min Read
जयपुर: देवस्थान विभाग के जयपुर और वृंदावन सहित प्रदेशभर के 544 राजकीय मंदिर दीपोत्सव की भव्यता में नहाएंगे. दीपावली महोत्सव के तहत आज से भाई दूज तक मंदिरों में रंगोली, रोशनी, महाआरती, भक्ति संध्या और प्रसाद वितरण जैसे कार्यक्रम होंगे. जयपुर के चांदनी चौक स्थित श्री ब्रज निधि मंदिर से देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने रविवार को महोत्सव का शुभारंभ किया. इन आयोजनों के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. वहीं पहली बार पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ सभी मंदिरों में मिट्टी के गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमाओं का पूजन किया जाएगा.

मिटटी से निर्मित गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमाओं का पूजन: देवस्थान विभाग के दायरे में आने वाले मंदिरों में इस बार दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने चांदनी चौक स्थित श्री ब्रज निधि जी मंदिर में पूजा-अर्चना कर इस आयोजन की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने आसपास के मंदिरों की साज-सज्जा का अवलोकन किया. साथ ही मंदिरों में माकूल व्यवस्थाएं करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने बताया कि मंदिरों की विशेष सजावट और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. इसके तहत विभाग के 544 मंदिरों में 24 अक्टूबर तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इस बार पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मिटटी से निर्मित गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाओं का पूजन किया जाएगा.

मंदिरों में दीपोत्सव का ये है प्लान (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: दीपावली पर मीट-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, मंदिरों और चौराहों पर होंगे 51 हजार दीप प्रज्ज्वलित

दीपावली को विशेष महाआरती: मंत्री कुमावत ने बताया कि इस बार देवस्थान विभाग के मंदिरों में दीपावली, गौवर्धन पूजा, भाई दूज के कार्यक्रमों का आयोजन होगा. इसके तहत सभी मंदिर परिसरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर पुष्प मालाओं से सजावट की गई है. इसके अलावा स्थानीय कलाकारों और श्रद्धालुओं की सहभागिता से मंदिरों में आकर्षक रंगोलियां बनाई गई हैं, जो पारंपरिक और सांस्कतिक सौंदर्य का प्रतीक हैं. इसके साथ ही दीपों और विद्युत लाइटिंग से मंदिरों को आलोकित कर संपूर्ण वातावरण को दीपोत्सवमय बनाया गया है. कुमावत ने बताया कि दीपावली की रात्रि को सभी मंदिरों में विशेष महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा. इस दौरान मंदिरों में भक्ति संगीत, कीर्तन और सांस्कतिक गतिविधियां भी आयोजित होंगी. इसके अलावा देव प्रतिमाओं को विशेष महाभोग अर्पित किया जाएगा.

पढ़ें: सीएम आवास पर दीपावली स्नेह मिलन: भजनलाल शर्मा ने दिया वोकल फॉर लोकल का संदेश

डिविजन वाइज मंदिरों की संख्या: देवस्थान विभाग के जयपुर प्रथम डिवीजन में 37, जयपुर द्वितीय में 17, अजमेर में 21, उदयपुर में 98, बीकानेर में 100, हनुमानगढ़ में 21, कोटा में 53, भरतपुर के 57, जोधपुर के 20, ऋषभदेव के 100 और वृंदावन डिविजन के 20 मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं.

