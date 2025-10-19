ETV Bharat / state

जयपुर से वृंदावन तक देवस्थान विभाग के 544 मंदिरों में होगा दीपावली महोत्सव, 8 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत

जयपुर: देवस्थान विभाग के जयपुर और वृंदावन सहित प्रदेशभर के 544 राजकीय मंदिर दीपोत्सव की भव्यता में नहाएंगे. दीपावली महोत्सव के तहत आज से भाई दूज तक मंदिरों में रंगोली, रोशनी, महाआरती, भक्ति संध्या और प्रसाद वितरण जैसे कार्यक्रम होंगे. जयपुर के चांदनी चौक स्थित श्री ब्रज निधि मंदिर से देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने रविवार को महोत्सव का शुभारंभ किया. इन आयोजनों के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. वहीं पहली बार पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ सभी मंदिरों में मिट्टी के गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमाओं का पूजन किया जाएगा.

मिटटी से निर्मित गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमाओं का पूजन: देवस्थान विभाग के दायरे में आने वाले मंदिरों में इस बार दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने चांदनी चौक स्थित श्री ब्रज निधि जी मंदिर में पूजा-अर्चना कर इस आयोजन की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने आसपास के मंदिरों की साज-सज्जा का अवलोकन किया. साथ ही मंदिरों में माकूल व्यवस्थाएं करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने बताया कि मंदिरों की विशेष सजावट और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. इसके तहत विभाग के 544 मंदिरों में 24 अक्टूबर तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इस बार पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मिटटी से निर्मित गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाओं का पूजन किया जाएगा.