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दीपोत्सव 2026; 14 झांकियों से जीवंत होगी रामकथा, रामायण के सातों कांडों पर आधारित होंगी झांकियां, दिखेगी देश भर की सांस्कृतिक झलक

दीपोत्सव 2026 ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : दीपोत्सव-2026 में रामनगरी की सड़कों पर भगवान श्रीराम की जीवन यात्रा और रामायण के प्रमुख प्रसंगों का भव्य दृश्य देखने को मिलेगा. संस्कृति विभाग की ओर से इस बार रामकथा के सातों कांडों पर आधारित 14 झांकियां तैयार की जा रही हैं. इनमें बालकांड से लेकर उत्तर कांड तक की प्रमुख घटनाओं को 3डी मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.

इन झांकियों की खासियत यह होगी कि रामायण के प्रसंगों के साथ उत्तर प्रदेश के सात अलग-अलग अंचलों के लोकनृत्यों को देश के अन्य राज्यों की लोककलाओं से जोड़ा जाएगा. इस तरह दीपोत्सव की झांकी यात्रा में रामकथा के साथ देश की सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपराओं का भी अनूठा संगम देखने को मिलेगा. यह यात्रा साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर रामकथा पार्क तक पहुंचेगी.





उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन झांकियों की शुरुआत बालकांड के प्रसंगों से होगी, जिसमें पुत्रेष्टि यज्ञ, गुरु विश्वामित्र का श्रीराम और लक्ष्मण को शस्त्र विद्या का ज्ञान देना, अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर और श्रीराम विवाह के दृश्य प्रदर्शित किए जाएंगे. पंचवटी से जुड़े प्रसंगों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा. उन्होंने बताया इन दृश्यों को 3डी मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा. इसके साथ अयोध्या धाम का प्रमुख लोकनृत्य फरुवाही और उत्तराखंड का छोलिया नृत्य कलाकारों की सांकेतिक प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे. अयोध्या कांड पर आधारित झांकी में श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के वन गमन से जुड़े प्रसंगों को दिखाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसमें केवट का तीनों को गंगा पार कराना, चित्रकूट के घाट पर श्रीराम-लक्ष्मण और तुलसीदास का प्रसंग, श्रीराम का भरत को चरण पादुका प्रदान करना और राजसिंहासन पर चरण पादुका स्थापित किए जाने के दृश्य शामिल होंगे. इन प्रसंगों के जरिए त्याग, समर्पण और भाईचारे का संदेश सामने आएगा. इस झांकी के साथ अवध अंचल का ढेढिया लोकनृत्य और मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा. अरण्यकांड की झांकी में स्वर्ण मृग प्रसंग, रावण का साधु वेश में माता सीता से भिक्षा मांगना, शबरी आश्रम में श्रीराम और लक्ष्मण का आगमन और रावण-जटायु युद्ध के दृश्य प्रदर्शित होंगे. पूर्वांचल का धोबिया नृत्य और हरियाणा का घूमर नृत्य सांकेतिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा. सुंदरकांड पर आधारित झांकी में समुद्र पार करने से पहले श्रीराम का समुद्र पर बाण चलाने के लिए तैयार होना और समुद्र देव का प्रकट होना प्रमुख दृश्य होंगे. इसके अलावा माता सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि और मुद्रिका प्रदान करना, मंदोदरी का रावण को समझाना, हनुमान जी का लंका दहन और श्रीराम का गुणगान करने के प्रसंग भी दिखाए जाएंगे. इन दृश्यों को 3डी मॉडल के माध्यम से जीवंत रूप दिया जाएगा. इसके साथ सोनांचल का प्रमुख आदिवासी लोकनृत्य करमा और छत्तीसगढ़ का छाऊ नृत्य प्रस्तुत होगा. किष्किंधाकांड की झांकी में श्रीराम और हनुमान के प्रथम मिलन, सुग्रीव-बालि युद्ध, सुग्रीव की सहायता के लिए श्रीराम द्वारा पेड़ की ओट से बाण चलाने, जामवंत से मंत्रणा और सुग्रीव के राज्याभिषेक के दृश्य शामिल किए जाएंगे. इस झांकी में बुंदेलखंड का राई नृत्य और गुजरात का गरबा-डांडिया दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होंगे.



