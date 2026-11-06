दीपोत्सव 2026: धनतेरस, दिवाली और भाई दूज तक बरसेगी कृपा, जानें कब, कैसे और किस मुहूर्त में करें पूजा
Deepotsav 2026: रोशनी और खुशियों का 5 दिवसीय महापर्व शुक्रवार को धनतेरस से शुरू हो गया. जानें दिवाली से भाई दूज तक के शुभ मुहूर्त.
Published : November 6, 2026 at 3:44 PM IST
कुरुक्षेत्र: भारत में कार्तिक महीने की अमावस्या के आसपास मनाया जाने वाला पांच दिवसीय दीपोत्सव सनातन संस्कृति का सबसे उल्लासपूर्ण और महत्वपूर्ण महापर्व है. धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलने वाला ये उत्सव स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रकृति और पारिवारिक रिश्तों के परस्पर जुड़ाव का प्रतीक है. वर्ष 2026 में 6 नवंबर को धनतेरस और 8 नवंबर को महा दिवाली मनाई जाएगी. आइए जानते हैं इन दिनों के मुख्य शुभ मुहूर्त और पूजन की संपूर्ण विधि.
6 से 10 तक रहेगा दिवाली पर्व: पंडित विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस पांच दिवसीय महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है. जो 6 नवंबर को यानी आज है. इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और यमराज की पूजा का विधान है. धनतेरस पर सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदने की परंपरा है.
धनतेरस का शुभ मुहूर्त: प्रदोष काल शाम 05:32 बजे से रात 08:05 बजे तक तथा वृषभ लग्न शाम 05:54 बजे से रात 07:51 बजे तक श्रेष्ठ है. धनतेरस के दिन इस समय के दौरान लक्ष्मी और गणेश का पूजन करना सबसे अच्छा रहेगा.
पूजा की विधि: इस दिन प्रदोष काल में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी पर देवी-देवताओं की स्थापना करें. उन्हें रोली, अक्षत, पुष्प और भोग अर्पित करें. संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज के निमित्त चौमुखी आटे का यम दीप जलाएं, जिससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है.
छोटी और बड़ी दिवाली कब मनाई जाएगी?: धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली 7 नवंबर मनाई जाएगी. शाम के समय घर के कोनों में और मुख्य द्वार पर दीप जलाए जाते हैं. दीपोत्सव का मुख्य केंद्र बिंदु महा दिवाली है, जो 8 नवंबर को मनाई जाएगी. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का विधि-विधान से पूजन किया जाता है.
दिवाली शुभ मुहूर्त 2026: दिवाली पूजन का प्रदोष काल शाम 05:30 बजे से रात 08:08 बजे तक और स्थिर वृषभ लग्न शाम 05:50 बजे से रात 07:46 बजे तक पूजन के लिए अत्यंत उत्तम है.
पूजन विधि: एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें. कलश स्थापना कर षोडशोपचार विधि से तिलक, अक्षत, दूर्वा, फल, खील-बताशे और मिष्ठान का भोग लगाएं. माता लक्ष्मी को मखाने और खीर का भोग प्रिय है. बही-खातों और तिजोरी की पूजा करें और ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जाप कर घी के दीपक जलाएं.
9 नवंबर को गोवर्धन पूजा: इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा 9 नवंबर को मनाई जाएगी. ये प्रकृति और गोमाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मनाई जाती है, जिसमें छप्पन भोग अर्पित किए जाते हैं. इस उत्सव का समापन भाई दूज के साथ होगा, जो 10 नवंबर को है. जिसमें बहनें भाइयों को तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. भाई दूज पर तिलक करने का शुभ समय दोपहर 01:10 बजे से दोपहर 03:19 बजे तक है.
भाई दूज तिलक करने की विधि: पंडित विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि इस दिन बहनें सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और चावल के आटे का चौक बनाएं. उसके बाद चौक पर लकड़ी का पाटा या चौकी रखकर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं. उसके भाई के माथे पर कुमकुम, रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं. इसके बाद भाई की आरती उतारें, कलावा बांधें और उन्हें गोला तथा मिठाई खिलाकर लंबी उम्र और सुखद भविष्य की कामना करें. बदले में भाई अपनी बहन को गिफ्ट और आशीर्वाद देते हैं.
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