ETV Bharat / state

दीपोत्सव 2026: धनतेरस, दिवाली और भाई दूज तक बरसेगी कृपा, जानें कब, कैसे और किस मुहूर्त में करें पूजा

Deepotsav 2026 ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: भारत में कार्तिक महीने की अमावस्या के आसपास मनाया जाने वाला पांच दिवसीय दीपोत्सव सनातन संस्कृति का सबसे उल्लासपूर्ण और महत्वपूर्ण महापर्व है. धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलने वाला ये उत्सव स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रकृति और पारिवारिक रिश्तों के परस्पर जुड़ाव का प्रतीक है. वर्ष 2026 में 6 नवंबर को धनतेरस और 8 नवंबर को महा दिवाली मनाई जाएगी. आइए जानते हैं इन दिनों के मुख्य शुभ मुहूर्त और पूजन की संपूर्ण विधि.

6 से 10 तक रहेगा दिवाली पर्व: पंडित विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार ​इस पांच दिवसीय महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है. जो 6 नवंबर को यानी आज है. इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और यमराज की पूजा का विधान है. धनतेरस पर सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदने की परंपरा है.

धनतेरस का ​शुभ मुहूर्त: प्रदोष काल शाम 05:32 बजे से रात 08:05 बजे तक तथा वृषभ लग्न शाम 05:54 बजे से रात 07:51 बजे तक श्रेष्ठ है. धनतेरस के दिन इस समय के दौरान लक्ष्मी और गणेश का पूजन करना सबसे अच्छा रहेगा. ​पूजा की विधि: इस दिन प्रदोष काल में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी पर देवी-देवताओं की स्थापना करें. उन्हें रोली, अक्षत, पुष्प और भोग अर्पित करें. संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज के निमित्त चौमुखी आटे का यम दीप जलाएं, जिससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. छोटी और बड़ी दिवाली कब मनाई जाएगी?: ​धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली 7 नवंबर मनाई जाएगी. शाम के समय घर के कोनों में और मुख्य द्वार पर दीप जलाए जाते हैं.​ दीपोत्सव का मुख्य केंद्र बिंदु महा दिवाली है, जो 8 नवंबर को मनाई जाएगी. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का विधि-विधान से पूजन किया जाता है.​