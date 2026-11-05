जयपुर: दीपावली पर सर्राफा बाजार में चांदी की 'चमक' बढ़ी, गिफ्टिंग नोट और मछली, कछुआ और हाथी की डिमांड
चांदी के गाय-बछड़ा और हाथी की खरीदारी पूरे साल होती है, लेकिन इस धनतेरस पर मछली और कछुए की मांग में खास बढ़ोतरी हुई है.
Published : November 5, 2026 at 5:16 PM IST
जयपुर: दीपावली से पहले सर्राफा बाजार में चांदी की चमक बढ़ गई है. धनतेरस पर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है और इस बार बाजार में शुभ लाभ के प्रतीकों की धूम है. पारंपरिक सिक्कों के साथ चांदी की चमचमाती मछली, कछुआ और हाथी की आकृतियां दुकानों की शोभा बढ़ा रही हैं. धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के चलते इनकी मांग बढ़ी है. सोने-चांदी के भाव में गिरावट आई है और इससे त्योहार का उत्साह दोगुना हो गया. ग्राहक भीड़ से बचने के लिए अभी से बुकिंग करा रहे हैं. इस बार 1, 2 और 5 ग्राम के चांदी के नोट भी गिफ्टिंग में नया ट्रेंड बन गए हैं.
सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के उपाध्यक्ष मनीष खुटेंटा ने बताया कि सोने-चांदी के भाव नीचे आने से बाजार में अच्छा उत्साह है. ग्राहक धनतेरस के लिए पहले से आइटम बुक कर रहे हैं. धनतेरस पर बाजार में काफी भीड़ रहती है और लोगों के पास खरीदारी के लिए समय भी कम होता है. ऐसे में प्री-बुकिंग का चलन बढ़ा है. इस बार चांदी की मछली और कछुए की विशेष मांग है. गाय-बछड़ा और हाथी भी ग्राहकों की पसंद में शामिल हैं. इनमें गाय-बछड़ा और हाथी की खरीदारी पूरे साल होती है, लेकिन धनतेरस को देखते हुए मछली और कछुए की मांग में खास बढ़ोतरी हुई है.
पढ़ें: गुलाबी नगरी में 11 दिवसीय दीपोत्सव: मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर किया दीपावली रोशनी का शुभारंभ
निवेश के साथ गिफ्टिंग का नया ट्रेंड: सर्राफा बाजार में इस बार चांदी के नोट के आकार वाले विशेष गिफ्टिंग आइटम भी उतारे गए हैं. एक और दो ग्राम के नोट ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं. इन्हें दीपावली पर उपहार देने के लिए खरीदा जा रहा है. इसके अलावा चांदी के सिक्कों की परंपरागत मांग भी बरकरार है. बाजार में 5 ग्राम से लेकर एक किलो तक के चांदी के सिक्के और बार उपलब्ध हैं. ज्वेलर आरसी मित्तल बताते हैं कि धनतेरस पर अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ चांदी खरीदना शुभ माना जाता है. ज्यादातर ग्राहक चांदी के सिक्के खरीदते हैं, जबकि कुछ लोग पूजा के बर्तन और अन्य चांदी के आइटम पसंद करते हैं. इस बार मछली, कछुआ और हाथी की आकृतियां भी खूब पसंद की जा रही हैं. ये 10 ग्राम से लेकर 50, 100 और 200 ग्राम तक के वजन में उपलब्ध हैं. उन्होंने बताया कि आगे शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है. ऐसे में बड़े चांदी के आइटम और सोने-चांदी की ज्वेलरी की मांग भी बनी रहेगी.
यह भी पढ़ें: दीपावली गिफ्ट: 3 से 11 नवंबर तक रात 12:30 बजे तक चलेगी जयपुर मेट्रो, हर दिन 214 फेरे
चांदी की आकृतियों के पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं: एस्ट्रोलॉजर कुलदीप शर्मा के अनुसार, भारतीय संस्कृति में चांदी को शुद्धता, सात्विकता और पारदर्शिता का प्रतीक माना गया है. ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा से है. चंद्रमा मन, शीतलता, शांति, सुख और समृद्धि का कारक माना जाता है. धन संचय और आर्थिक स्थिरता की मान्यताओं से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है. यही वजह है कि धनतेरस पर चांदी खरीदने का विशेष महत्व है. उन्होंने बताया कि चांदी की मछली, कछुआ और हाथी खरीदने के पीछे भी धार्मिक और वास्तु संबंधी मान्यताएं हैं.
- चांदी की मछली : गति और प्रगति का प्रतीक. वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे घर या व्यापार में रखने से धन का प्रवाह होता है.
- चांदी का कछुआ : भगवान विष्णु के कच्छप अवतार. मान्यता है कि इसे घर में रखने से सुख-समृद्धि और धन संचय में वृद्धि होती है.
- चांदी का हाथी : लक्ष्मी, शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक. वास्तु मान्यताओं के अनुसार चांदी के हाथी को तिजोरी में उत्तर दिशा की ओर रखने से बरकत आती है.
बहरहाल, धनतेरस पर इस बार चांदी की खरीदारी में परंपरा के साथ नए ट्रेंड का मेल देखने को मिल रहा है. कोई लक्ष्मी आगमन की मान्यता के चलते सिक्के खरीद रहा है तो कोई घर में सुख-समृद्धि और बरकत की कामना के साथ मछली, कछुआ और हाथी जैसी आकृतियां पसंद कर रहा है. छोटे वजन के चांदी के नोट गिफ्टिंग के नए विकल्प बन रहे हैं. ऐसे में इस धनतेरस पर सर्राफा बाजार में चांदी की चमक सिर्फ सिक्कों में नहीं, बल्कि नए डिजाइन और शुभ प्रतीकों में भी नजर आएगी.
यह भी पढ़ें: धनतेरस 2026: भारतीय महिलाओं के सोना खरीदने के तरीके में बड़ा बदलाव, 'डिजिटल गोल्ड' बनी पहली पसंद