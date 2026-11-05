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जयपुर: दीपावली पर सर्राफा बाजार में चांदी की 'चमक' बढ़ी, गिफ्टिंग नोट और मछली, कछुआ और हाथी की डिमांड

चांदी से बने शुभ प्रतीकों की बाजार में धूम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली से पहले सर्राफा बाजार में चांदी की चमक बढ़ गई है. धनतेरस पर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है और इस बार बाजार में शुभ लाभ के प्रतीकों की धूम है. पारंपरिक सिक्कों के साथ चांदी की चमचमाती मछली, कछुआ और हाथी की आकृतियां दुकानों की शोभा बढ़ा रही हैं. धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के चलते इनकी मांग बढ़ी है. सोने-चांदी के भाव में गिरावट आई है और इससे त्योहार का उत्साह दोगुना हो गया. ग्राहक भीड़ से बचने के लिए अभी से बुकिंग करा रहे हैं. इस बार 1, 2 और 5 ग्राम के चांदी के नोट भी गिफ्टिंग में नया ट्रेंड बन गए हैं.

सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के उपाध्यक्ष मनीष खुटेंटा ने बताया कि सोने-चांदी के भाव नीचे आने से बाजार में अच्छा उत्साह है. ग्राहक धनतेरस के लिए पहले से आइटम बुक कर रहे हैं. धनतेरस पर बाजार में काफी भीड़ रहती है और लोगों के पास खरीदारी के लिए समय भी कम होता है. ऐसे में प्री-बुकिंग का चलन बढ़ा है. इस बार चांदी की मछली और कछुए की विशेष मांग है. गाय-बछड़ा और हाथी भी ग्राहकों की पसंद में शामिल हैं. इनमें गाय-बछड़ा और हाथी की खरीदारी पूरे साल होती है, लेकिन धनतेरस को देखते हुए मछली और कछुए की मांग में खास बढ़ोतरी हुई है.