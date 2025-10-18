ETV Bharat / state

दीपोत्सव का स्वागत: गुलाबी नगरी में उतरे 'सितारे जमीं पर', रंग-बिरंगी स्वदेशी लाइटिंग कर रही आकर्षित

शहर के व्यापार मंडलों की ओर से वोकल फॉर लोकल का संदेश सेट हुए इस बार स्वदेशी रोशनी की सजावट की गई है. जिसे लेकर रोशनी और सजावट देखने आने वाले लोग भी खासा उत्साहित हैं. धनतेरस से दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक शहरवासियों के अलावा बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग सजावट और रोशनी देखने पहुंचेंगे. वहीं, जयपुर आने वाले विदेशी सैलानी भी अपनी यादों में इन पलों को समेटकर ले जाने को आतुर दिखेंगे.

जयपुर : गुलाबी नगरी के नाम से दुनियाभर में अपनी अलग पहचान दर्ज करवाने वाला जयपुर इन दिनों रंग-बिरंगी रोशनी से सराबोर है. सड़कों के किनारे अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समेटे पुरानी इमारतें हो या बदलती लाइफ स्टाइल का संदेश देते शोरूम. चौराहे हो या दुकानें. सभी पर रंग-बिरंगी रोशनी की सजावट लोगों को अनायास ही आकर्षित कर रही है. यह अपने आप में एक संदेश है कि गुलाबी नगरी दीपोत्सव के पर्व के स्वागत को आतुर है.

सीता स्वयंवर और राम दरबार हुआ साकार : शहर की प्रमुख सड़कों में से एक एमआई रोड पर लाल, हरी, नीली और पीली रोशनी देखकर लगता है. जैसे दीपोत्सव के स्वागत में सितारे जमीं पर उतर आए हैं. इसी सड़क पर जयपुर का प्रमुख चौराहा पांच बत्ती है. जहां रोशनी की सजावट यहां आने वाले लोगों को खासतौर पर पसंद आ रही है. यहां सीता स्वयंवर की झांकी लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है. आगे कुछ दूरी पर लाइटिंग से राम दरबार की प्रतिकृति उकेरी गई है.

रोशनी से सराबोर जयपुर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

युवाओं में रील बनाने का क्रेज : पांच बत्ती चौराहे पर इकठ्ठा हुए युवा रोशनी और सजावट के इन खास पलों को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने को आतुर हैं. राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी महिलाएं इस रोशनी के बीच रील बनाकर उत्साहित नजर आई. ऐसी ही एक युवती सृजन का कहना है कि वो हर साल रोशनी देखने आती हैं. लेकिन इस बार लाइटिंग में रंगों के संयोजन से नजारा कुछ अलग है. वहीं, सरोज का कहना है कि इस बार स्वदेशी थीम पर की गई सजावट का अलग ही आकर्षण है.

रंग-बिरंगी लाइटिंग और सजावट (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

छोटी चौपड़ पर तैयार टाइटेनिक की प्रतिकृति : जयपुर की ऐतिहासिक विरासत का गवाह परकोटा भी दीपावली पर एक अलग ही रंग में नजर आता है. चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, इंदिरा बाजार, बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ के साथ ही चांदपोल गेट पर भी रंग-बिरंगी रोशनी से आकर्षक सजावट की गई है. हालांकि, कई स्थानों पर धनतेरस से विधिवत रूप से सजावट और रोशनी का आगाज होगा. छोटी चौपड़ पर टाइटेनिक की प्रतिकृति भी तैयार की जा रही है.

गुलाबी नगरी लाइटिंग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

मेट्रो रेल के बढ़ाए फेरे : 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच मेट्रो के फेरों में भी बढ़ोतरी की गई है. इस दौरान मेट्रो के हर दिन 208 फेरे होंगे. जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक वैभव गालरिया ने बताया कि परकोटे में 17 से 21 अक्टूबर तक ट्रैफिक की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इस दौरान शहर में मिनी बस, सिटी बस और ई रिक्शा का प्रवेश वर्जित है. इसलिए मेट्रो के फेरे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. मानसरोवर और बड़ी चौपड़ से आखिरी फेरा 11:20 पर रवाना होगा.