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RBSE Board Result: डीडवाना व बाड़मेर की बेटियों ने लहराया परचम, 99.80% अंक के साथ आईएएस बनने का सपना

डीडवाना में मेधावी छात्राओं को किया सम्मान ( Source: Lavesh Joshi )

डीडवाना/ बाड़मेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणामों में प्रदेश की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर नया इतिहास रचा है. डीडवाना की दीपिका रांकावत और बाड़मेर की दिव्या भादू ने 99.80 प्रतिशत अंक हासिल कर अपने-अपने क्षेत्रों का नाम रोशन किया. साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली दोनों छात्राओं ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर पढ़ाई के दम पर यह मुकाम हासिल किया. दोनों का लक्ष्य सिविल सेवा में जाकर आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना है. डीडवाना की छात्रा दीपिका रांकावत को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फोन कर बधाई दी. राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी और जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत ने भी फोन कर दीपिका को बधाई और शुभकामनाएं दीं. दीपिका का लक्ष्य सिविल सेवा में जाना है. जिला शिक्षा अधिकारी अजित सिंह देथा ने बताया कि दीपिका ने 99.80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. इससे पूरे डीडवाना क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है. रिजल्ट घोषित होते ही दीपिका के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. रिश्तेदार, पड़ोसी और शिक्षक लगातार दीपिका के घर पहुंचकर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे थे. दीपिका निजी स्कूल की छात्रा हैं. उनकी इस सफलता से स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और परिजनों में भी खुशी है. डीडवाना व बाड़मेर की बेटियों ने लहराया परचम. (Source: Lavesh Joshi)