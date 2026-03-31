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RBSE Board Result: डीडवाना व बाड़मेर की बेटियों ने लहराया परचम, 99.80% अंक के साथ आईएएस बनने का सपना

डीडवाना की छात्रा दीपिका ने यह उपलब्धि प्रतिदिन दस घंटे की पढ़ाई कर हासिल की. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फोन कर उसे बधाई दी.

RBSE Board Result 2026
डीडवाना में मेधावी छात्राओं को किया सम्मान (Source: Lavesh Joshi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 4:07 PM IST

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डीडवाना/ बाड़मेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणामों में प्रदेश की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर नया इतिहास रचा है. डीडवाना की दीपिका रांकावत और बाड़मेर की दिव्या भादू ने 99.80 प्रतिशत अंक हासिल कर अपने-अपने क्षेत्रों का नाम रोशन किया. साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली दोनों छात्राओं ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर पढ़ाई के दम पर यह मुकाम हासिल किया. दोनों का लक्ष्य सिविल सेवा में जाकर आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना है.

डीडवाना की छात्रा दीपिका रांकावत को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फोन कर बधाई दी. राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी और जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत ने भी फोन कर दीपिका को बधाई और शुभकामनाएं दीं. दीपिका का लक्ष्य सिविल सेवा में जाना है. जिला शिक्षा अधिकारी अजित सिंह देथा ने बताया कि दीपिका ने 99.80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. इससे पूरे डीडवाना क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है. रिजल्ट घोषित होते ही दीपिका के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. रिश्तेदार, पड़ोसी और शिक्षक लगातार दीपिका के घर पहुंचकर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे थे. दीपिका निजी स्कूल की छात्रा हैं. उनकी इस सफलता से स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और परिजनों में भी खुशी है.

डीडवाना व बाड़मेर की बेटियों ने लहराया परचम. (Source: Lavesh Joshi)

पढें: RBSE Board Result : 12वीं कक्षा के कला, विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम जारी, बेटियों ने लहराया परचम

प्रतिदिन दस घंटे पढ़ती है दीपिका: उसकी स्कूल के शिक्षक मुकेश शर्मा ने बताया कि दीपिका शुरू से ही मेहनती और लगनशील छात्रा रही हैं. दीपिका ने बताया कि वह रोजाना दस घंटे तक पढ़ती थी. दीपिका का मुख्य लक्ष्य सिविल सेवा में जाकर देश सेवा करना है. उसके पिताजी रामस्वरूप रांकावत और मां सहित अन्य परिजन बेटी की इस सफलता से खुश है.

दिव्या ने दसवीं की कमियों को सुधार कर हासिल किए 99.80 प्रतिशत अंक: बाड़मेर जिले के कृष्णा का तला गांव की छात्रा दिव्या भादू ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान वर्ग परीक्षा में 99.80 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया. सीकर के शेखावाटी स्कूल, लोसल में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हुए दिव्या ने यह उपलब्धि हासिल की. साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली दिव्या के पिता सूजाराम भादू ग्रामसेवक हैं. सफलता के बाद परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है. दिव्या ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और स्कूल को दिया, जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया. वह रोजाना स्कूल के साथ हॉस्टल में 6-7 घंटे नियमित अध्ययन करती थीं. दसवीं में 82 प्रतिशत अंक आने के बाद उन्होंने अपनी कमियों को सुधारते हुए ग्यारहवीं और बारहवीं में कड़ी मेहनत की. दिव्या का सपना भविष्य में आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना है.

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DEEPIKA RANKAWAT AND DIVYA
DREAM OF BECOMING AN IAS OFFICER
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