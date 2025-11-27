ETV Bharat / state

अंबाला में टांगरी नदी को गहरा करने का कार्य शुरू, भविष्य में बाढ़ से मिलेगी राहत

अंबाला टांगरी नदी को गहरा बनाने का कार्य शुरू हो गया है. अनिल विज ने निरीक्षण कर बताया कि तीन माह में डि-सिल्टिंग पूरी होगी.

TANGRI RIVER AMBALA
टांगरी नदी को गहरा करने का कार्य शुरू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 27, 2025 at 9:52 AM IST

अंबाला: अंबाला में टांगरी नदी में हाल ही में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी. 2023 और 2025 की विनाशकारी बाढ़ों के बाद अब प्रशासन ने भविष्य में ऐसे हालातों से बचने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बुधवार को टांगरी नदी के चंदपुरा पुल क्षेत्र का दौरा कर नदी को गहरा करने के कार्य की औपचारिक शुरुआत की.

तीन माह में पूरा होगा काम: इस बारे में अनिल विज ने बताया कि, "तीन महीने में यह पूरा कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे नदी में पानी का तेज बहाव सुचारू रहेगा और निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या खत्म होगी. टांगरी नदी को आठ फुट गहरा किया जाएगा और 11 फुट ऊंचा तटबंध बनाया जाएगा. इससे बाढ़ के समय पानी का दबाव नियंत्रित रहेगा और आसपास के इलाकों में जन-धन की हानि नहीं होगी.पहले भी यह कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कुछ रुकावटें आने के कारण इसे रोकना पड़ा था. अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है."

अंबाला में टांगरी नदी को गहरा करने का कार्य शुरू (Etv Bharat)

तीन एजेंसियों को सौपा गया काम: विज ने बताया कि, "नदी तल से मिट्टी निकालने का काम तीन एजेंसियों को सौंपा गया है. पहली एजेंसी रामगढ़ माजरा से जगाधरी रोड टांगरी पुल तक, दूसरी एजेंसी जगाधरी रोड से शाहपुर तक और तीसरी एजेंसी शाहपुर गांव से दुराना तक डि-सिल्टिंग का काम संभालेगी. पहली एजेंसी ने अपना काम शुरू कर दिया है, जबकि बाकी दो एजेंसियां सैंपलिंग पूरी होते ही कार्य शुरू कर देंगी."

निचले इलाकों के लिए राहत का बड़ा कदम: वहीं, मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को विज ने जरूरी दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि काम निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा होना चाहिए. नदी तल को साफ करने से भविष्य की बाढ़ से होने वाली तबाही को काफी हद तक रोका जा सकेगा.प्रशासन का मानना है कि यह प्रयास अंबाला के निचले इलाकों के लिए राहत का बड़ा कदम साबित होगा.

