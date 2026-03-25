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देश में गहराता गैस संकट: कोयले और लकड़ी की डिमांड बढ़ी, दामों में 20 प्रतिशत का इजाफा

रेडी पटरी पर खाना बेचने वाले कोयले और लकड़ी पर हो रहे शिफ्ट ( ETV Bharat )

गहराया तेल और गैस संकट, कोयले और लकड़ी की डिमांड बढ़ी (ETV Bharat)

गाजियाबाद की डासना गेट इलाके में कई कोयले और लकड़ी के होलसेल विक्रेता है. कोयले और लकड़ी के विक्रेताओं का कहना है कि पहले इस कारोबार में ज्यादा मुनाफा नहीं था लेकिन मौजूदा हालात ने पूरे बाजार की तस्वीर बदलकर रख दी है. मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है और अब लोग वैकल्पिक ईंधन के तौर पर लकड़ी और कोयले की ओर तेजी के साथ रूख कर रहे हैं. खासकर छोटे दुकानदार रेडी पटरी संचालक और होटल संचालक अब कोयला और लकड़ी स्टॉक कर रहे हैं ताकि अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर सके.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित हुई है. युद्ध के हालातों का असर अब स्थानीय बाजारों तक साफ दिखाई देने लगा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट गहराने के कारण भारत के कई क्षेत्रों में गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध का सीधा असर पड़ रहा है. कमर्शियल गैस सिलेंडर आपूर्ति बाधित होने के चलते होटल संचालक और रेडी पटरी पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले विक्रेता अब कोयल और लकड़ी पर शिफ्ट हो रहे हैं.

कोयले और लकड़ी की बढ़ी डिमांड

इरशाद का गाजियाबाद के डासना गेट पर काफी पुराना लकड़ी और कोयले का काम है. इरशाद भाई दशक से इसी काम से जुड़े हुए हैं. इरशाद बताते हैं कि मौजूदा समय में गैस की किल्लत होने के बाद अब लोग कोयल और लकड़ी की तरफ रुख कर रहे हैं. हालांकि, अधिकतर रेडी पटरी और दुकानदार ही कोयला और लकड़ी खरीद रहे हैं. फिलहाल, लकड़ी और कोयले के रेट में इजाफा हुआ है. डिमांड भी काफी बढ़ी है. पहले काफी कम बिक्री होती थी लेकिन अब तकरीबन 30 प्रतिशत डिमांड बढ़ चुकी है. कोयल और लकड़ी के दामों में तकरीबन 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. नया स्टॉक आने पर रेट और बढ़ सकते हैं.

मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते गहराया तेल और गैस संकट (ETV Bharat)

पुराने स्टॉक के चलते अभी 20 प्रतिशत तक बढ़ी कीमत

लकड़ी और कोयला विक्रेता बृजेश कुमार शर्मा के मुताबिक, फिलहाल कोयल और लकड़ी की डिमांड में इजाफा हुआ है. लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है. हमारे यहां फिलहाल पुराना स्टॉक मौजूद है, ऐसे में पुराने रेटों पर ही हम लकड़ी और कोयला बेच रहे हैं. नया स्टॉक महंगा मिल रहा है, ऐसे में पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद जब नया स्टॉक शुरू होगा तो रात में भी तेजी आने की उम्मीद है. होटल संचालक फिलहाल कोयल और लकड़ी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि गैस की दिक्कत हो रही है.