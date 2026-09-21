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नायब सैनी सरकार पर बरसे दीपेंद्र हुड्डा, बोले-हरियाणा में किसान को DAP भी नहीं, MSP भी नहीं, चुनावी वादे नहीं हुए पूरे"

नलवा सम्मेलन में दीपेंद्र हुड्डा ने DAP, MSP, रोजगार, कानून-व्यवस्था और अधूरे चुनावी वादों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

Deepender Hooda Targets Haryana BJP Government
सरकार पर बरसे दीपेंद्र हुड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 21, 2026 at 10:01 AM IST

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हिसार: हिसार के नलवा हलके में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों, युवाओं, रोजगार, कानून-व्यवस्था और सरकार के चुनावी वादों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

DAP और MSP को लेकर सरकार पर हमला: इस दौरान मीडिया से बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, "किसानों से MSP और खाद की उपलब्धता को लेकर कई वादे किए गए थे, लेकिन दो साल बाद भी किसान परेशान है. किसान को न तो फसल की बिजाई के लिए समय से DAP मिल रही है और न MSP मिल रही है.DAP की कमी के कारण बुवाई के सीजन में किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है."

नायब सैनी सरकार पर बरसे दीपेंद्र हुड्डा (ETV Bharat)

बाजरा और धान के भाव पर उठाए सवाल: हुड्डा ने हरियाणा की मंडियों में बाजरे की खरीद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "बाजरे की MSP ₹2900 प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को करीब ₹1900 में बेचने की स्थिति बन रही है. धान को लेकर ₹3100 MSP का वादा किया गया था, जबकि किसानों को करीब ₹2400 का भाव मिल रहा है और उसमें भी कटौती की जा रही है."

सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप: सांसद ने कहा कि, "भाजपा सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन, महिलाओं को आर्थिक सहायता, HKRN कर्मचारियों को पक्का करने और गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट समेत कई वादे किए थे. दो साल बाद भी इन वादों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. मुख्यमंत्री नायब सैनी को पंजाब में चुनावी वायदे करने से पहले हरियाणा में अपने चुनावी वायदों को पूरा करना चाहिए.प्रदेश की समस्याओं पर सरकार का पर्याप्त ध्यान नहीं है."

हरियाणा में खेलों का बुनियादी ढांचा बढ़ाने की मांग: हुड्डा ने हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स कराने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि, "यदि बड़े खेल आयोजन प्रदेश में होते हैं तो इससे खेल ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिल सकता है. हमारी मांग है कि अलग-अलग जिलों में खेलों के हिसाब से स्टेडियम विकसित किए जाए."

युवाओं के रोजगार पर भी सरकार को घेरा: हुड्डा ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि, "भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन HPSC और HSSC की भर्तियों को लेकर युवाओं में सवाल हैं. आज हरियाणा का हर नौजवान सवाल पूछ रहा है कि हमारे भविष्य का क्या हुआ?अपराध और नशे जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है. सरकार जनता की समस्याएं उठाने के बजाय उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है."

भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप: हुड्डा ने भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि, "भाजपा चुनावों में धन और प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है. हालांकि ये उनके राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं रखा जा सकता."

"सम्मेलन में दिखा कार्यकर्ताओं का उत्साह": वहीं, नलवा के पूर्व प्रत्याशी अनिल मान ने कहा कि, "ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे. “नलवा की मीटिंग काफी सफल रही. कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया और सभी का दिल से आभार है."

बता दें कि सम्मेलन में एआईसीसी हरियाणा प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सांसद जयप्रकाश, आदमपुर विधायक चंद्र प्रकाश, उकलाना विधायक नरेश सेलवाल और नलवा के पूर्व प्रत्याशी अनिल मान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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