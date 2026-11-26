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हांसी में गरजे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बोले- 'हरियाणा में गैंगस्टरों और फिरौती का राज चल रहा है'

सरपंचों के खातों से रुपये चोरी होने पर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा ( ETV Bharat )

हांसी: हरियाणा के हांसी जिला पहुंचे रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरपंचों के खातों से रुपये चोरी होने के मामले पर प्रदेश सरकार का घेराव किया. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है.

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा (ETV Bharat) सांसद ने रोहतक में बीती रात हुई गोलीबारी में 4 लोगों की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, प्रदेश में गैंगस्टरों की लड़ाई, फिरौती और गोलीबारी का राज चल रहा है. हरियाणा में जंगलराज और गोलीराज जैसे हालात बने हुए हैं.