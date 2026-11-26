हांसी में गरजे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बोले- 'हरियाणा में गैंगस्टरों और फिरौती का राज चल रहा है'
Deepender Hooda targets BJP government हुड्डा ने रोहतक में 4 लोगों की हत्या और गैंगस्टर गतिविधियों को लेकर भी उठाए सवाल
Published : November 26, 2026 at 4:54 PM IST
हांसी: हरियाणा के हांसी जिला पहुंचे रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरपंचों के खातों से रुपये चोरी होने के मामले पर प्रदेश सरकार का घेराव किया. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है.
सांसद ने रोहतक में बीती रात हुई गोलीबारी में 4 लोगों की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, प्रदेश में गैंगस्टरों की लड़ाई, फिरौती और गोलीबारी का राज चल रहा है. हरियाणा में जंगलराज और गोलीराज जैसे हालात बने हुए हैं.
सीएम के पास हरियाणा के लिए टाइम नहीं: उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सीएम के पास हरियाणा के लिए समय नहीं है. मुख्यमंत्री पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहां बीजेपी की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पंजाब से गैंगस्टरों का सफाया करने की बात कही जा रही है तो पहले हरियाणा में कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी जा रही?
कांग्रेस पार्टी का पंचकूला में मार्च: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ आंदोलन के तहत पंचकूला में मार्च निकाला जाएगा. बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना संविधान आज खतरे में है और कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है.
पंजाब चुनाव में बेहतर करेगी कांग्रेस: कांग्रेस के चुनावी प्रचार को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पंजाब में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस बेहतर परिणाम हासिल करेगी.
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