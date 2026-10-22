दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर हमला, बोले-"दो साल में एक भी वादा पूरा नहीं, हरियाणा पर कर्ज 5 लाख करोड़ के पार"
दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर वादे पूरे नहीं करने, कर्ज बढ़ाने, बेरोजगारी, अपराध और किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए.
Published : October 22, 2026 at 10:17 AM IST
रोहतक: रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए. रोहतक में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दो साल पहले जनता से किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया. उन्होंने सरकार की नीतियों और प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर कई मुद्दे उठाए.
"70 हजार करोड़ से बढ़कर 5 लाख करोड़ हुआ कर्ज": दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "साल 2014 तक हरियाणा पर करीब 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब बढ़कर करीब 5 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इतने बड़े कर्ज के बावजूद प्रदेश में विकास के नाम पर अपेक्षित काम नहीं हुआ."
बेरोजगारी और अपराध पर सरकार को घेरा: कांग्रेस सांसद ने बेरोजगारी और अपराध के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर धोखा हुआ है. प्रदेश में गैंगस्टरों की ओर से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है. रोजगार और सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार को जवाब देना चाहिए."
मंडियों में किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाया: दीपेंद्र हुड्डा ने धान और बाजरे की खरीद को लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर कहा कि, "हरियाणा की मंडियों में किसान परेशान हैं और उन्हें अपनी फसलों का उचित भाव नहीं मिल रहा. हमारी सरकार से किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग हैं."
वोट चोरी पर बोले सांसद: कांग्रेस सांसद ने वर्ष 2024 में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर भी आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "बीजेपी ने “साम, दाम, दंड, भेद” के तरीकों से सत्ता हासिल की. कि एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की रैली होगी, जिसमें वोट चोरी सहित अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे. हरियाणा से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी इसमें भाग लेंगे."
बिजली वितरण के फैसले का किया विरोध: दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने के फैसले का विरोध किया. उन्होंने सरकार से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की. इसके अलावा उन्होंने हाल में हुए राज्यसभा चुनाव का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि बीजेपी ने डराने-धमकाने के जरिए कांग्रेस के पांच विधायकों को अपने पक्ष में किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस देशभर में संघर्ष जारी रखेगी.
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