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दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर हमला, बोले-"दो साल में एक भी वादा पूरा नहीं, हरियाणा पर कर्ज 5 लाख करोड़ के पार"

दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला ( ETV Bharat )

रोहतक: रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए. रोहतक में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दो साल पहले जनता से किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया. उन्होंने सरकार की नीतियों और प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर कई मुद्दे उठाए.

"70 हजार करोड़ से बढ़कर 5 लाख करोड़ हुआ कर्ज": दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "साल 2014 तक हरियाणा पर करीब 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब बढ़कर करीब 5 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इतने बड़े कर्ज के बावजूद प्रदेश में विकास के नाम पर अपेक्षित काम नहीं हुआ."