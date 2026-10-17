दीपेंद्र हुड्डा ने दिशा बैठक में अधिकारियों को घेरा, बोले- "12 साल में रोहतक को नहीं मिली कोई बड़ी विकास परियोजना"
रोहतक में दिशा बैठक के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने विकास कार्यों में देरी, किसान समस्याओं, बढ़ते कर्ज और चुनावी मुद्दों पर भाजपा को घेरा.
Published : October 17, 2026 at 11:12 AM IST
रोहतक: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को रोहतक में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की. छह घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की. इस दौरान परियोजनाओं में देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. बैठक में रोहतक के विधायक भारत भूषण बतरा, कलानौर की विधायक शकुंतला खटक और महम के विधायक बलराम दांगी भी मौजूद रहे.
12 साल में बड़ी परियोजना नहीं आने का आरोप: बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, "भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछले 12 साल में रोहतक जिले में विकास की एक भी बड़ी परियोजना नहीं आई. विकास कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है. साथ ही जिले में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की जरूरत है."
धान-बाजरे की खरीद पर सरकार को घेरा: कांग्रेस सांसद ने हरियाणा की मंडियों में किसानों को फसल बेचने में आ रही परेशानियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि, "सरकार की घोषणाओं के बावजूद किसानों को धान और बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं मिल रहा है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में जाकर दावा करते हैं कि वहां भाजपा की सरकार आने पर हर फसल पर एमएसपी दिया जाएगा, जबकि हरियाणा में किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कतें आ रही हैं."
प्रति एकड़ खरीद की शर्त पर भी उठाए सवाल: हुड्डा ने धान की खरीद पर प्रति एकड़ उत्पादन की सीमा तय करने और नमी के आधार पर फसल खरीदने से इनकार करने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "निर्धारित सीमा से अधिक उपज होने पर अतिरिक्त धान की खरीद नहीं करने की शर्त किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है. कभी नमी तो कभी दूसरे कारणों का हवाला देकर किसानों की फसल खरीदने से इनकार किया जा रहा है."
पांच लाख करोड़ रुपये के कर्ज का मुद्दा उठाया: हरियाणा की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने कहा कि, "साल 2014 तक राज्य पर कुल कर्ज करीब 65 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपये हो गया है. कांग्रेस सरकार के दौरान 82 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का निर्माण हुआ और चार शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया. साथ ही पांच बिजली कारखाने भी स्थापित किए गए. भाजपा सरकार के 12 साल के कार्यकाल में मेट्रो का एक इंच भी विस्तार नहीं हुआ."
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग दोहराई: दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए हरियाणा में वोट कटौती पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "साल 2024 के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी नहीं, बल्कि सत्ता चोरी हुई. ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है. दिल्ली में कांग्रेस और अन्य दलों के प्रदर्शन पर रोक लगाया जाना गलत है. मैं इसकी निंदा करता हूं."
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