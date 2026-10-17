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दीपेंद्र हुड्डा ने दिशा बैठक में अधिकारियों को घेरा, बोले- "12 साल में रोहतक को नहीं मिली कोई बड़ी विकास परियोजना"

रोहतक में दिशा बैठक में दीपेंद्र हुड्डा ( ETV Bharat )

रोहतक: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को रोहतक में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की. छह घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की. इस दौरान परियोजनाओं में देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. बैठक में रोहतक के विधायक भारत भूषण बतरा, कलानौर की विधायक शकुंतला खटक और महम के विधायक बलराम दांगी भी मौजूद रहे.

12 साल में बड़ी परियोजना नहीं आने का आरोप: बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, "भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछले 12 साल में रोहतक जिले में विकास की एक भी बड़ी परियोजना नहीं आई. विकास कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है. साथ ही जिले में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की जरूरत है."