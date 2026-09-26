हरियाणा में CM के बदलाव पर बोले दीपेंद्र हुड्डा- 'भाजपा नेताओं को ही पता होगा कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या नहीं'
हांसी के बास में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने BJP के साथ इनेलो पर भी निशाना साधा.
Published : September 26, 2026 at 5:39 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 5:47 PM IST
हांसीः जिले के नारनौंद हलके के बास की अनाज मंडी में नारनौंद कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन में रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज के सम्मेलन को सफल बताते हुए विधायक जस्सी पेटवाड़ को बधाई दी. उन्होंने कहा कि "सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और लोगों में काफी जोश दिखाई दिया. हुड्डा ने दावा किया कि जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है और सरकार से किए गए वादों को पूरा करने का जवाब मांग रही है. विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाए और सरकार से जवाब मांगे".
'कांग्रेस को टारगेट कर रही है इनेलो': इनेलो की नूंह में रैली को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "इनेलो ने पहले रोहतक में रैली की थी और अब भाजपा को हराने के लिए नूंह जाने की बात कही जा रही है. रोहतक और नूंह ऐसे जिले हैं, जहां भाजपा का कोई विधायक नहीं है. कांग्रेस के गढ़ में रैली करके कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं." सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो को सलाह देते हुए कहा कि "अगर भाजपा से लड़ाई लड़नी है तो ऐसे क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए जहां भाजपा का राजनीतिक आधार है." उन्होंने ऐलनाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि "इनेलो को वहां ध्यान देना चाहिए."
'सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव आयोग का किया जा रहा है इस्तेमाल': चुनाव आयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि "चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है और अब दो चुनाव आयुक्तों की ओर से सामने आई बातों के बाद यह मुद्दा और बड़ा हो गया है." उन्होंने आरोप लगाया कि "चुनाव आयोग का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं."
नायब सैनी को पार्ट टाइम सीएम बतायाः हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "भाजपा नेताओं को ही इस बारे में पता होगा कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या नहीं." उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हरियाणा से बाहर रहते हैं और उन्हें 'पार्ट टाइम मुख्यमंत्री' बताया." हुड्डा ने भाजपा के मंत्रियों से कहा कि वे मुख्यमंत्री को हरियाणा की ओर ध्यान देने के लिए कहें. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार जारी हैं और पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को आगे भी उठाती रहेगी."