'IDFC बैंक घोटाले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो, मनरेगा के मुद्दे पर सदन में आवाज उठाएगी कांग्रेस'- दीपेंद्र हुड्डा

फरीदाबाद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मनरेगा, बैंक घोटाले और राशन कार्ड काटे जाने के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 24, 2026 at 8:14 AM IST

Updated : February 24, 2026 at 8:23 AM IST

फरीदाबाद: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोमवार को फरीदाबाद के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा "भाजपा सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है. करीब 14 लाख लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं. जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर संकट खड़ा हो गया है."

मनरेगा के मुद्दे पर सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी कांग्रेस: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी. मनरेगा जैसी योजना ग्रामीण और गरीब वर्ग के लिए जीवन रेखा है. इसे कमजोर करना सीधे तौर पर मजदूर वर्ग पर प्रहार है." दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "राशन कार्ड काटे जाने से लाखों परिवारों का सस्ता अनाज बंद हो गया है, जिससे उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है."

बैंक घोटाले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग: 590 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा "इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. किन अधिकारियों ने, किसके संरक्षण में इस घोटाले को अंजाम दिया. इसकी भी जांच होनी चाहिए. मामला केवल एक बैंक तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि अन्य बैंकों में भी इस तरह की अनियमितताएं हो सकती हैं. जिनकी जांच कराना सरकार की जिम्मेदारी है.

राज्यसभा चुनाव पर दी प्रतिक्रिया: राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के खाते में एक सीट आ रही है. पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा. हरियाणा के आगामी बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि "पहले बजट पेश होने दीजिए, उसके बाद ही आकलन किया जाएगा कि सरकार जनता को क्या राहत देती है और किन वर्गों को कितना लाभ मिलता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के हितों से जुड़े हर मुद्दे पर मजबूती से आवाज उठाती रहेगी."

