'IDFC बैंक घोटाले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो, मनरेगा के मुद्दे पर सदन में आवाज उठाएगी कांग्रेस'- दीपेंद्र हुड्डा

फरीदाबाद: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोमवार को फरीदाबाद के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा "भाजपा सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है. करीब 14 लाख लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं. जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर संकट खड़ा हो गया है."

मनरेगा के मुद्दे पर सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी कांग्रेस: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी. मनरेगा जैसी योजना ग्रामीण और गरीब वर्ग के लिए जीवन रेखा है. इसे कमजोर करना सीधे तौर पर मजदूर वर्ग पर प्रहार है." दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "राशन कार्ड काटे जाने से लाखों परिवारों का सस्ता अनाज बंद हो गया है, जिससे उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है."

बैंक घोटाले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग: 590 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा "इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. किन अधिकारियों ने, किसके संरक्षण में इस घोटाले को अंजाम दिया. इसकी भी जांच होनी चाहिए. मामला केवल एक बैंक तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि अन्य बैंकों में भी इस तरह की अनियमितताएं हो सकती हैं. जिनकी जांच कराना सरकार की जिम्मेदारी है.