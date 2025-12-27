'अरावली मामले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करें सरकार, हरियाणा में बड़े स्तर पर किया जाएगा आंदोलन'- दीपेंद्र हुड्डा
Deepender Hooda on Aravalli: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अरावली पर्वत श्रृंखला के मुद्दे पर केंद्र और हरियाणा बीजेपी सरकार को जमकर घेरा.
Published : December 27, 2025 at 11:02 AM IST
गुरुग्राम: रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि "सरकार कुछ चुनिंदा लोगों और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को खत्म करने की दिशा में फैसले ले रही है, जो बेहद चिंताजनक हैं"
अरावली विवाद पर दीपेंद्र हुड्डा: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "अरावली का 10 प्रतिशत हिस्सा ही हरियाणा में आता है, बाकि हिस्सा राजस्थान में है, लेकिन खेल हो सकता है कि राजस्थान में हो रहा हो, लेकिन खेला हरियाणा के अंदर हो रहा है. सरकार ने जिस नीयत से पैरवी की. देश की जनता ने सरकार की अरावली की चोरी की नीयत को पकड़ लिया है. 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं है, इसके बावजूद सरकार ने इसकी पैरवी की और ये गाइडलाइन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए जारी की."
दीपेंद्र ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "एक तरफ देश में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार अरावली जैसी प्राकृतिक दीवार को कमजोर करने का काम कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की पैरवी बीजेपी शासित चारों राज्यों की सरकारों ने की, जिससे सरकार की मंशा साफ नजर आती है. पहले ही अरावली में बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है. बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे में कैसे बचेगी अरावली और कैसे बचेगा पर्यावरण?"
'हरियाणा सरकार ने दाखिल नहीं किया कोई स्पष्ट एफिडविट': उन्होंने ये भी कहा कि अरावली मामले में हरियाणा सरकार ने अब तक कोई स्पष्ट एफिडेविट दाखिल नहीं किया है, जो उसकी गंभीरता पर सवाल खड़े करता है. दीपेंद्र हुड्डा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ये फैसला वापस नहीं लिया गया, तो राजस्थान की तरह हरियाणा में भी बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.
'सरकार नहीं मानी, तो होगा आंदोलन': कांग्रेस सांसद ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला केवल जीव-जंतुओं के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी एक लाइफ लाइन है. उन्होंने सरकार को चेताया कि सरकार इस मुद्दे को हल्के में ना लें, जिस तरह किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह सरकार को अरावली से जुड़े इस फैसले को भी वापस लेना होगा.
क्या है पूरा विवाद? दरअसल, केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों को लेकर एक नई परिभाषा दी. इसके अनुसार 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली घोषित किया गया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी. पर्यावरणविद मानते हैं कि अगर इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाएगा, तो अरावली के 90 फीसदी इलाके माइनिंग (खनन) के लिए खुल जाएंगे. पूरा विवाद इससे ही संबंधित है.
ये भी पढ़ें- अरावली को लेकर हरियाणा में गर्माई सियासत, दीपेंद्र हुड्डा ने पूछे सवाल, NSUI ने किया सद्बुद्धि यज्ञ