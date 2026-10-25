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दीपेंद्र हुड्डा का BJP पर बड़ा हमला, बोले- 'वोट चोरी से बनी सरकार' 1 नवंबर की रैली के लिए हांसी में किया आह्वान

दीपेंद्र हुड्डा का BJP पर बड़ा हमला ( ETV Bharat )

'रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली होगी': दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "1 नवंबर को रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और इसके साथ लड़ाई का बिगुल बज चुका है. हरियाणा के लोगों की इस रैली में बड़ी भागीदारी रहेगी. उन्होंने हरियाणा दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि 1 नवंबर की तारीख का अपना विशेष महत्व है."