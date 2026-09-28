ETV Bharat / state

दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर हमला, बोले- "सूखा प्रभावित जिलों में मुआवजा दें, मतदान आंकड़ों की जांच हो"

चरखी दादरी में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: चरखी दादरी के झोझू कलां में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, "भिवानी, चरखी दादरी समेत कई जिलों में इस बार कम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है. हरियाणा सरकार को प्रभावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों के खातों में तुरंत मुआवजा राशि डालनी चाहिए."

किसानों के नुकसान का किया जिक्र: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, "महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों के लिए राहत की घोषणाएं की गई हैं. हरियाणा में भी इसी तरह प्रभावित किसानों की मदद की जानी चाहिए. बारिश की कमी का असर फसलों पर पड़ा है और सरकार को बिना देरी किए नुकसान का आकलन कर राहत देनी चाहिए." दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर हमला (ETV Bharat) मतदान प्रतिशत में बदलाव पर उठाए सवाल: हुड्डा ने 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान आंकड़ों में हुए बदलाव का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि, "पहले 61 प्रतिशत मतदान बताया गया और बाद में यह बढ़कर 68 प्रतिशत के करीब पहुंच गया. इस मामले में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए."