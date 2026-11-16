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कुरुक्षेत्र में गरजे दीपेंद्र हुड्डा, भाजपा पर साधा निशाना, बोले- "हरियाणा में विकास गायब, बेरोजगारी-नशा और अपराध का बोलबाला"

कुरुक्षेत्र में गरजे दीपेंद्र हुड्डा ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार को कुरुक्षेत्र जिले के गांव बारना और आजाद नगर में आयोजित 'वोट बचाओ-देश बचाओ' चौपाल कार्यक्रमों में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, "जिस हरियाणा की पहचान कभी विकास, खुशहाली और भाईचारे में नंबर वन प्रदेश के रूप में होती थी, आज उसकी पहचान बेरोजगारी, नशे और अपराध से होने लगी है. भाजपा ने प्रदेश को विकास की पटरी से नीचे उतार दिया है."

हर वर्ग परेशान, युवा कर रहे विदेशों का रुख: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, "आज प्रदेश का हर वर्ग कष्ट का जीवन काट रहा है. युवाओं को यहां रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके चलते वे अपना भविष्य तलाशने के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं. हरियाणा कभी विकास और खुशहाली के मामले में देश में अपनी अलग पहचान रखता था, लेकिन भाजपा के शासन में प्रदेश की स्थिति बदल गई है. बेरोजगारी, नशा और अपराध बड़ी समस्याएं बनकर उभरे हैं."