कुरुक्षेत्र में गरजे दीपेंद्र हुड्डा, भाजपा पर साधा निशाना, बोले- "हरियाणा में विकास गायब, बेरोजगारी-नशा और अपराध का बोलबाला"
Deepender Hooda Attacks BJP: कुरुक्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर बेरोजगारी, नशे, अपराध, भ्रष्टाचार और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा.
Published : November 16, 2026 at 8:37 AM IST
कुरुक्षेत्र: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार को कुरुक्षेत्र जिले के गांव बारना और आजाद नगर में आयोजित 'वोट बचाओ-देश बचाओ' चौपाल कार्यक्रमों में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, "जिस हरियाणा की पहचान कभी विकास, खुशहाली और भाईचारे में नंबर वन प्रदेश के रूप में होती थी, आज उसकी पहचान बेरोजगारी, नशे और अपराध से होने लगी है. भाजपा ने प्रदेश को विकास की पटरी से नीचे उतार दिया है."
हर वर्ग परेशान, युवा कर रहे विदेशों का रुख: दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, "आज प्रदेश का हर वर्ग कष्ट का जीवन काट रहा है. युवाओं को यहां रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके चलते वे अपना भविष्य तलाशने के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं. हरियाणा कभी विकास और खुशहाली के मामले में देश में अपनी अलग पहचान रखता था, लेकिन भाजपा के शासन में प्रदेश की स्थिति बदल गई है. बेरोजगारी, नशा और अपराध बड़ी समस्याएं बनकर उभरे हैं."
भाजपा नेताओं पर कॉलोनियां काटने का आरोप: सांसद ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि, "प्रदेश में आम जनता परेशान है, जबकि भाजपा के विधायक और पूर्व विधायक कॉलोनियां काटने में लगे हैं. माइनिंग में पर्चियां काटी जा रही हैं और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है. प्रदेश में आम आदमी की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है."
वोट चोरी से सरकार बनाने का लगाया आरोप: दीपेंद्र हुड्डा ने वोट चोरी के मुद्दे पर कहा कि, "पूरे देश में इस समय वोट चोरी को लेकर चर्चा हो रही है और लोगों को समझ आ चुका है कि भाजपा वोट चोरी करके सरकार बनाती है. हरियाणा में चुनाव के दौरान माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा ने वोट चोरी करके सरकार बना ली."
पंजाब के वादों पर मुख्यमंत्री को घेरा: वहीं, मुख्यमंत्री के पंजाब दौरे पर कटाक्ष करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, "हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब जाकर बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं और वहां नशा बंद करने की बात कह रहे हैं. पहले मुख्यमंत्री हरियाणा की स्थिति पर ध्यान दें, जहां नशे की समस्या किसी से छिपी नहीं है."
अशोक अरोड़ा बोले, लोकतंत्र के लिए जरूरी है वोट का अधिकार: वहीं, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि, " भाजपा विकास के दम पर लोगों का समर्थन हासिल करने के बजाय वोट चोरी में भरोसा करती है. यदि इसी प्रकार वोट चोरी होती रही तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. डॉ. बीआर अंबेडकर ने सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिलाया है. राहुल गांधी की ओर से शुरू की गई वोट बचाओ मुहिम में सभी लोगों को साथ आना चाहिए."
ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में सुलह के बहाने बुलाकर भाजपा पार्षद और उनके पिता पर हमला, ससुर समेत 5 गिरफ्तार