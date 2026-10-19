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"कुछ नेताओं को दीपेंद्र हुड्डा से तकलीफ है, आगे भी रहेगी", सोनीपत में भाजपा पर बरसे कांग्रेस सांसद

सोनीपत में भाजपा पर बरसे कांग्रेस सांसद ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत में देवराज दीवान की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने हरियाणा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "मुख्यमंत्री हरियाणा की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अपराध की स्थिति चिंताजनक हो गई है."

लाडो लक्ष्मी योजना और पेंशन पर सरकार को घेरा: दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि, "भाजपा ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन अब उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा. लाडो लक्ष्मी योजना और पेंशन को लेकर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के बजाय सरकार उन्हें भूलती जा रही है. प्रदेश की जनता को सरकार से जवाब चाहिए."