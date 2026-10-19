"कुछ नेताओं को दीपेंद्र हुड्डा से तकलीफ है, आगे भी रहेगी", सोनीपत में भाजपा पर बरसे कांग्रेस सांसद
दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत में भाजपा सरकार पर निशाना साधा. साथ ही कहा कि कुछ नेताओं के मुझसे तकलीफ है और आगे भी रहेगी.
Published : October 19, 2026 at 9:35 AM IST
सोनीपत: सोनीपत में देवराज दीवान की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने हरियाणा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "मुख्यमंत्री हरियाणा की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अपराध की स्थिति चिंताजनक हो गई है."
लाडो लक्ष्मी योजना और पेंशन पर सरकार को घेरा: दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि, "भाजपा ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन अब उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा. लाडो लक्ष्मी योजना और पेंशन को लेकर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के बजाय सरकार उन्हें भूलती जा रही है. प्रदेश की जनता को सरकार से जवाब चाहिए."
धान खरीद में किसानों को परेशान करने का आरोप: मंडियों में धान खरीद की स्थिति पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने कहा कि, "नमी के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है. खुले में रखी फसल पर बारिश होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है. मंत्री मंडियों के दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही के लिए किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही."
"35 लाख वोट कटना बड़ा मामला": एसआईआर के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, "हरियाणा में यह वोट चोरी नहीं, बल्कि सरकार चोरी का मामला है. प्रदेश में 35 लाख वोट काटे गए हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 15 हजार वोटों की चोरी हुई है. इतने बड़े पैमाने पर वोट कटने का मामला गंभीर है. ज्ञानेश्वर कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी."
1 नवंबर को रामलीला मैदान में होगी कांग्रेस की रैली: भाजपा नेताओं के कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने पर हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा अराजकता फैलाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस ने अब तक भाजपा के किसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन नहीं किया है. 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस बहुत बड़ी रैली करने जा रही है. इस रैली के जरिए भाजपा को कड़ा जवाब दिया जाएगा."
राहुल गांधी की गाड़ी से उतरने के सवाल पर दिया जवाब: राहुल गांधी की गाड़ी से उतरने से जुड़े सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, "कुछ नेताओं को दीपेंद्र हुड्डा से तकलीफ है और आगे भी रहेगी. वह कोई भी काम करें, कुछ लोगों को हमेशा उनसे परेशानी होती है." इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए हादसे पर भी शोक जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की.
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