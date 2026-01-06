ETV Bharat / state

दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा आरोप, कहा- "BJP ने हरियाणा के हक मारे, पानी, राजधानी और नौकरियों पर प्रदेश के अधिकारों की हुई अनदेखी"

दीपेंद्र हुड्डा का BJP पर आरोप ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज एक प्रेस वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार पर हरियाणा के हकों की अनदेखी का आरोप लगाया. इस दौरान सांसद वरुण मुलाना, जय प्रकाश (जेपी), सतपाल ब्रह्मचारी सहित कई कांग्रेस विधायक मौजूद थे. हरियाणा के हकों को नजरअंदाज का आरोप: दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि, "भाजपा सरकार के आने के बाद हरियाणा के हक़ों को लगातार मारा जा रहा है. प्रदेश सरकार, शायद अपने आकाओं को खुश करने के लिए या उनसे डर कर, हरियाणा के हकों की बात सुनने में असफल रही है." हुड्डा ने मुख्यमंत्री पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि, "वे कभी बिहार की बात करते हैं तो कभी पंजाब की." पानी और राजधानी पर हरियाणा के हकों की अनदेखी: सांसद ने बताया कि, "एसवाईएल पानी को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया. भाखड़ा का पानी कम होने पर भी केंद्र से कोई मांग नहीं की गई, जबकि सांसद खुद ही केंद्र गए थे. इसके अलावा, चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा नहीं बन पाई और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, रेल कोच कारखाना, डिफेंस यूनिवर्सिटी सभी हरियाणा से बाहर चले गए." हरियाणा में सरकारी नौकरियों में भेदभाव: हुड्डा ने आरोप लगाया कि, "ग्रुप ए और बी की नौकरियों में बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है. एचपीएससी का चेयरमैन भी हरियाणा का नहीं है. प्रदेश में योग्य लोग मौजूद हैं, लेकिन बाहर के लोगों को ही नौकरी दी जा रही है." BJP ने हरियाणा के हक मारे (ETV Bharat) टैक्स और बजट में असमानता: सांसद ने आगे कहा कि, "हरियाणा देश में सबसे ज्यादा टैक्स और टोल कलेक्शन करता है, लेकिन उसे सबसे कम बजट दिया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर, टोल रूट में दूरी कम होने के बावजूद केंद्र ने नियमों का हवाला दिया और गुजरात को अधिक वित्तीय सहायता दी गई."