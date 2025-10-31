अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025: जयपुर घाट पर महाआरती में शामिल हुए पर्यटक
पुष्कर मेला के पहले दिन जयपुर घाट पर दीपदान हुआ. कलेक्टर, जिला स्तरीय अधिकारियों और बड़ी संख्या में देसी-विदेशी श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया.
Published : October 31, 2025 at 8:30 AM IST
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 की शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही गुरुवार देर शाम पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर अद्भुत नजारा दिखाई देने लगा है. इन घाटों पर हजारों दीपों की जगमगाहट से माहौल में दिव्यता छा गई. जयपुर घाट पर तीर्थगुरु पुष्कर राज की महाआरती हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया.
पुष्कर सरोवर पर पहले दिन दीपदान किया गया. विभिन्न संस्थाओं, स्थानीय महिलाओं और श्रद्धालुओं ने घाटों पर दीप जलाए. जयपुर घाट पर 3 मंचों पर तीर्थगुरु पुष्कर राज की महाआरती हुई. इस महाआरती में शामिल होने के लिए देशी-विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में जुटे. महाआरती 20 मिनट तक चली. इसमें अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु सपत्नीक शामिल हुए. उनके साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी परिवार सहित मौजूद थे. इनके अलावा पुष्कर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे.
तीर्थ पुरोहित पंडित गोविंद सातोरिया ने बताया कि पुष्कर मेले की विधिवत शुरुआत डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने झंडारोहण के साथ की थी. अब 2 नवंबर को एकादशी से धार्मिक मेले की शुरुआत होगी और 5 नवम्बर को पूर्णिमा तक धार्मिक मेला भी साथ चलेगा. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंचतीर्थ स्नान के लिए पुष्कर आएंगे.
अजमेर जिला कलक्टर लोकबंधु ने बताया कि इस बार बारिश अधिक होने के कारण सरोवर के घाट पानी में डूबे हुए हैं. तीर्थयात्रियों के लिए थ्री-लेयर सुरक्षा की व्यवस्था यहां की गई है. पानी की गहराई दर्शाने के लिए यहां पर झंडियां लगाई गई है. नागरिक सुरक्षा और पुलिस मित्र कार्यकर्ता यहां 24 घंटे मौजूद रहेंगे. वहीं गोताखोरों की टीम भी घाटों पर तैनात रहेगी.