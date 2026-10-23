दिवाली पर 275 टन सरस मिठाइयां घोलेंगी त्योहार में मिठास, जानिए डेयरी की महा-तैयारी के बारे में
दीपावली पर जयपुर डेयरी ने सरस बूथ, पार्लर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मिठाई बिक्री की तैयारी की है.
Published : October 23, 2026 at 11:19 AM IST
जयपुर : दीपावली के त्योहार पर इस बार राजस्थान में सरस की मिठास छाने वाली है. राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) के तहत प्रदेश के विभिन्न जिला दुग्ध संघों ने करीब 275 टन मिठाइयां बेचने की तैयारी की है. त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए सरस घी से बनी मिठाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, अलग-अलग जिलों की पारंपरिक मिठाइयों को भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की योजना है.
दीपावली पर मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए डेयरी संघों को पर्याप्त स्टॉक रखने, गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने जिला दुग्ध संघों को त्योहार के दौरान मिठाइयों की उपलब्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है. योजना का मकसद उपभोक्ताओं को भरोसेमंद गुणवत्ता वाली मिठाइयां उपलब्ध कराने के साथ सहकारी डेयरी नेटवर्क के माध्यम से बिक्री को बढ़ावा देना है.
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जयपुर डेयरी को 70 टन मिठाई बेचने का लक्ष्य : प्रदेश में मिठाई बिक्री की इस तैयारी के तहत जयपुर डेयरी ने अकेले करीब 70 टन मिठाइयां बेचने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पेड़े, लड्डू, काजू कतली और बूंदी के लड्डू सहित कई तरह की मिठाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी. त्योहार के दौरान इन मिठाइयों की मांग को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करने की तैयारी है. जयपुर में सरस की मिठाइयां चिह्नित सरस बूथों और पार्लरों के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएंगी. इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मिठाइयों की बिक्री करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इससे उपभोक्ताओं को घर के नजदीक मिठाइयां खरीदने के विकल्प मिलेंगे और खरीदारी में सुविधा होगी.
Some bonds are sweeter than others, but these two? Equally irresistible. Rasgulla or Gulab Jamun —which one wins your heart? #SarasDairy #SweetCravings #IndianSweets #DessertLovers #Jaipur ( Saras Dairy, Rasgulla, Gulab Jamun, Indian Mithai, Sweet Tooth) https://t.co/VRGp6iZ3JO— Saras Jaipur Dairy (Official Page) (@Jaipur_Dairy) October 22, 2026
'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के तहत स्थानीय मिठाइयों पर जोर : इस बार सरस की मिठाइयों की बिक्री में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' की अवधारणा को भी महत्व दिया जा रहा है. इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों की पहचान बन चुकी पारंपरिक मिठाइयों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी है. इससे स्थानीय स्वाद और पारंपरिक मिठाइयों को व्यापक बाजार मिल सकेगा. जोधपुर की प्रसिद्ध मावा कचौरी, अलवर का कलाकंद और अजमेर के पेड़े व बर्फी जैसे उत्पाद इस पहल के खास आकर्षण होंगे. वहीं, जयपुर में गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पेड़े, लड्डू और काजू कतली जैसे विकल्प उपलब्ध रहेंगे. स्थानीय मिठाइयों को सरस के बिक्री नेटवर्क से जोड़ने से उपभोक्ताओं को अलग-अलग जिलों के प्रसिद्ध स्वाद एक ही ब्रांड के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.
सरस घी से बनी मिठाइयां, गुणवत्ता और कीमत पर रहेगा फोकस : त्योहार के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता और कीमत भी उपभोक्ताओं के लिए अहम होती है. ऐसे में आरसीडीएफ की ओर से सरस घी से बनी मिठाइयों को प्राथमिकता देने की तैयारी है. साथ ही, बाजार की तुलना में किफायती दरों पर मिठाइयां उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा. डेयरी संघों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि त्योहार के दौरान मिठाइयों की कमी नहीं हो और उपभोक्ताओं को समय पर उत्पाद मिल सकें. इसके लिए उत्पादन, भंडारण और वितरण व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है. हालांकि, अलग-अलग मिठाइयों की कीमतों और उनकी उपलब्धता से संबंधित विस्तृत जानकारी बिक्री केंद्रों पर जारी की जाएगी.
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दुग्ध उत्पादकों और सहकारी डेयरी को भी मिलेगा फायदा : दीपावली के अवसर पर करीब 275 टन मिठाइयों की बिक्री का लक्ष्य केवल उपभोक्ताओं को मिठाइयां उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. इस पहल से सहकारी डेयरी नेटवर्क के कारोबार को बढ़ावा मिलने और दुग्ध उत्पादकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचने की उम्मीद है. मिठाइयों के उत्पादन में दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग बढ़ने से डेयरी क्षेत्र की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है. इसके साथ ही स्थानीय मिठाइयों को बाजार उपलब्ध कराने से जिलों की पारंपरिक खाद्य पहचान को भी बढ़ावा मिलेगा. सरस के बूथों, पार्लरों और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उपभोक्ताओं तक उत्पाद पहुंचाने की योजना सहकारी डेयरी के विपणन नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में भी अहम मानी जा रही है.
इस दिवाली सरस की मिठास से महकेगा राजस्थान : दीपावली पर प्रदेशभर में करीब 275 टन मिठाइयां बेचने की तैयारी के साथ सरस ने त्योहार की मांग को पूरा करने की योजना बनाई है. इसमें जयपुर डेयरी की 70 टन मिठाई बिक्री का लक्ष्य महत्वपूर्ण है. जोधपुर की मावा कचौरी, अलवर का कलाकंद, अजमेर के पेड़े-बर्फी और जयपुर की लोकप्रिय मिठाइयां इस अभियान का हिस्सा होंगी.
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