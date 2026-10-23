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दिवाली पर 275 टन सरस मिठाइयां घोलेंगी त्योहार में मिठास, जानिए डेयरी की महा-तैयारी के बारे में

त्योहारी सीजन में मांग बढ़ी ( फोटो सोर्स- सरस डेयरी )

जयपुर : दीपावली के त्योहार पर इस बार राजस्थान में सरस की मिठास छाने वाली है. राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) के तहत प्रदेश के विभिन्न जिला दुग्ध संघों ने करीब 275 टन मिठाइयां बेचने की तैयारी की है. त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए सरस घी से बनी मिठाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, अलग-अलग जिलों की पारंपरिक मिठाइयों को भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की योजना है.

दीपावली पर मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए डेयरी संघों को पर्याप्त स्टॉक रखने, गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने जिला दुग्ध संघों को त्योहार के दौरान मिठाइयों की उपलब्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है. योजना का मकसद उपभोक्ताओं को भरोसेमंद गुणवत्ता वाली मिठाइयां उपलब्ध कराने के साथ सहकारी डेयरी नेटवर्क के माध्यम से बिक्री को बढ़ावा देना है.