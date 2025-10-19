ETV Bharat / state

सीएम आवास पर दीपावली स्नेह मिलन: भजनलाल शर्मा ने दिया वोकल फॉर लोकल का संदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली महोत्सव के अवसर पर आमजन को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनकी खुशहाली और समृद्धि की कामना की. वहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर दीपावली मिलन कार्यक्रम के तहत आमजन से मुलाकात भी की. इस मौके पर भजनलाल शर्मा ने आमजन से दीपावली महोत्सव के दौरान स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इससे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को अधिक गति मिलेगी.

जयपुर: प्रदेशभर में दीपोत्सव की धूम है. वहीं, जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी और वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए स्थानीय उत्पादों की खरीद करने की अपील की.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में कमी कर रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में राहत पहुंचाई है. इससे आमजन, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी सहित सभी वर्गों को बड़ी राहत मिल रही है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आमजन से आत्मीयता के साथ रामा-श्यामा करते दीपावली की शुभकामनाएं दी. वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वोकल फॉर लोकल मुहिम आगे बढ़ाते हुए दीपक एवं मिट्टी के सजावटी सामान की खरीदारी भी की. उन्होंने ग्रीन पटाखे, सिंघाड़े और बंदनवार खरीदे, जबकि उनकी पत्नी ने मेहंदी लगवाई.

आमजन से मुलाकात के दौरान सीएम (Courtesy-CMO)

पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान: वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर ग्रीन पटाखों का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी आह्वान किया. पोस्ट में उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को सशक्त बनाते हुए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और स्थानीय उद्यमियों व कारीगरों के श्रम का सम्मान करें. साथ ही, पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ ग्रीन पटाखों का उपयोग कर स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त दीपावली मनाने का भी आह्वान किया.

ट्रैफिक सिग्नल पर रुका सीएम का काफिला: सीएम अपने परिवार के साथ शाम को सांगानेर के लिए रवाना हुए. इस दौरान उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने का भी संदेश दिया. ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने के कारण मुख्यमंत्री का काफिला रुका. वहीं, रास्ते में रूककर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पत्नी ने स्थानीय उत्पाद बेचने वालों से खरीदारी भी की.