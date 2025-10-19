ETV Bharat / state

मिट्टी से उठती रोशनी की विरासत: बूंदी में शोरगर परिवार चार पीढ़ियों से जलाए है अनार की लौ

1850 से अब तक: बूंदी के मशहूर आतिशबाज हसन सोलगर का नाम 1850-1900 में शाही महलों तक गूंजता था. कहा जाता है कि बूंदी रियासत की हर शादी, दिवाली और अन्य आयोजनों पर आतिशबाजी का जिम्मा हसन शोरगर पर रहता था. राजमहल की छतों से जब उनके बनाए मिट्टी के अनार चलते थे तो लगता था मानो आकाश खुद बूंदी की खुशियों में झूम उठा हो. उसी काल से यह पारिवारिक कला पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती गई. हसन शोरगर से उनके दामाद काले खां, फिर काले खां के नवासे जमील अहमद सोलगर और अब जमील के पुत्र कामरान सोलगर तक.

बूंदी उत्सव आयोजन समिति के सदस्य पुरूषोतम पारीक ने बताया कि चार पीढ़ियों से जलती यह आतिशी परंपरा आज भी बूंदी की आत्मा है. यह सिर्फ आतिशबाजी नहीं, बल्कि बूंदी की संस्कृति, कला और मेहनत की लौ है, जो कभी बुझी नहीं और शायद कभी बुझेगी भी नहीं. जब तक बूंदी में दीपक जलते रहेंगे, तब तक सोलगर परिवार के मिट्टी के अनार आसमान में खिलते रहेंगे.

बूंदी: छोटी काशी यानी बूंदी हर साल दीपावली पर रोशनी और परंपरा का अद्भुत संगम पेश करती है. पूरे शहर की हवा में दीपों की लौ और मिठाइयों की महक तैरती है, तब बूंदी के सोलगर परिवार के कारखाने से मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है. यह परिवार चार पीढ़ियों से दिवाली पर मिट्टी के अनार बनाता आ रहा है. ये अनार फटते नहीं, बल्कि खिलते हैं और आसमान में रंगीन छटा बिखेर देते हैं.

नाना को देखा और फिर: 75 वर्षीय जमील अहमद शोरगर बताते हैं कि छोटा था, तब नाना काले खां मिट्टी गूंथते और आकार देते थे. मैं देखता रहता था. धीरे-धीरे खुद हाथ लगाना शुरू किया. पता ही नहीं चला कि यही हमारा जीवन बन गया. पहले ये आतिशबाजी सिर्फ राजघराने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन धीरे-धीरे आम लोगों में भी मिट्टी के अनार की मांग बढ़ी. तब के समय में एक रुपए में चार अनार मिल जाते थे. वही अनार आज भी बूंदी की दिवाली का सबसे चमकदार हिस्सा हैं. शादी ब्याह में भी लोग बड़े स्तर पर इसकी डिमांड करते हैं.

चार पीढ़ियों से जलाए है अनार की लौ (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

अब भी पहली पसंद हैं मिट्टी के अनार: जमील बताते हैं कि भले ही आज के बच्चे चाइनीज लाइट्स या इलेक्ट्रॉनिक पटाखों की ओर भाग रहे हों, लेकिन बूंदी की असली पहचान ये मिट्टी के अनार ही हैं. आज बाजार में इनकी कीमत आकार और डिजाइन के अनुसार 25 रुपए से 500 रुपए तक है. सबसे बड़ा ज्वालामुखी अनार पसंद किया जाता है. महंगाई बढ़ने के बावजूद लोग आज भी इस पारंपरिक आतिशबाजी को खरीदते हैं. इसमें न धुआं है, न प्रदूषण. सिर्फ मिट्टी की खुशबू और रंगों की बरसात है.

बारिश से मिट्टी बही, कम पड़ गया स्टॉक: इस वर्ष कामरान शोरगर के लिए सबसे बड़ी चुनौती मिट्टी की कमी रही. कामरान बताते हैं कि टोंक जिले से मिट्टी के खाली अनार मंगवाते हैं. इस बार बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सारी मिट्टी बह गई. 50 हजार अनार का ऑर्डर दिया था पर मुश्किल से 10-15 हजार ही मिले. ऐसे में दिवाली के दो दिन पहले ही छोटे अनार का सारा माल खत्म हो गया. कामरान बताते हैं कि ग्राहकों को लौटाना पड़ा, क्योंकि मांग थी, लेकिन माल उपलब्ध नहीं था.

कला और परंपरा का संगम: बूंदी की पारंपरिक आतिशबाजी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि धरोहर भी है. हसन शोरगर के समय से लेकर आज तक इस कला ने बूंदी की पहचान को नया आयाम दिया. आज पटाखों से प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है, वहीं बूंदी के मिट्टी के अनार स्वच्छ विकल्प बनकर सामने आए. इनमें बारूद की जगह प्राकृतिक रसायन, मिट्टी की बाहरी परत होती है, जो जलने के बाद ना प्रदूषण फैलाती और ना ही नुकसान पहुंचाती है.

अब भी पहली पसंद हैं मिट्टी के अनार (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

नई पीढ़ी को जोड़ना जरूरी: जमील अहमद कहते हैं कि नई पीढ़ी की इस काम में दिलचस्पी नहीं दिख रही है. मोबाइल, सोशल मीडिया और मॉडर्न फायरवर्क्स के बीच यह पारंपरिक कला पीछे न छूट जाए, इसका डर है. हम चाहते हैं सरकार इस कला को ‘हेरिटेज क्राफ्ट’ घोषित करें. इससे नई पीढ़ी को सम्मान और प्रोत्साहन मिलेगा.