ETV Bharat / state

मिट्टी से उठती रोशनी की विरासत: बूंदी में शोरगर परिवार चार पीढ़ियों से जलाए है अनार की लौ

मिट्टी के अनार बूंदी की पहचान बने हुए हैं. जब ये खिलते हैं तो आसमान में रंगीन छटा देखते ही बन पड़ती है.

Solgar family makes clay pomegranates in Bundi
बूंदी में मिट्टी के अनार बनाता शोरगर परिवार (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 10:19 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: छोटी काशी यानी बूंदी हर साल दीपावली पर रोशनी और परंपरा का अद्भुत संगम पेश करती है. पूरे शहर की हवा में दीपों की लौ और मिठाइयों की महक तैरती है, तब बूंदी के सोलगर परिवार के कारखाने से मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है. यह परिवार चार पीढ़ियों से दिवाली पर मिट्टी के अनार बनाता आ रहा है. ये अनार फटते नहीं, बल्कि खिलते हैं और आसमान में रंगीन छटा बिखेर देते हैं.

बूंदी उत्सव आयोजन समिति के सदस्य पुरूषोतम पारीक ने बताया कि चार पीढ़ियों से जलती यह आतिशी परंपरा आज भी बूंदी की आत्मा है. यह सिर्फ आतिशबाजी नहीं, बल्कि बूंदी की संस्कृति, कला और मेहनत की लौ है, जो कभी बुझी नहीं और शायद कभी बुझेगी भी नहीं. जब तक बूंदी में दीपक जलते रहेंगे, तब तक सोलगर परिवार के मिट्टी के अनार आसमान में खिलते रहेंगे.

शोरगर परिवार ने कहा... (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:कंधार से जयपुर तक: आतिशबाजी में माहिर शोरगर बिरादरी की विरासत अब संकट में

1850 से अब तक: बूंदी के मशहूर आतिशबाज हसन सोलगर का नाम 1850-1900 में शाही महलों तक गूंजता था. कहा जाता है कि बूंदी रियासत की हर शादी, दिवाली और अन्य आयोजनों पर आतिशबाजी का जिम्मा हसन शोरगर पर रहता था. राजमहल की छतों से जब उनके बनाए मिट्टी के अनार चलते थे तो लगता था मानो आकाश खुद बूंदी की खुशियों में झूम उठा हो. उसी काल से यह पारिवारिक कला पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती गई. हसन शोरगर से उनके दामाद काले खां, फिर काले खां के नवासे जमील अहमद सोलगर और अब जमील के पुत्र कामरान सोलगर तक.

नाना को देखा और फिर: 75 वर्षीय जमील अहमद शोरगर बताते हैं कि छोटा था, तब नाना काले खां मिट्टी गूंथते और आकार देते थे. मैं देखता रहता था. धीरे-धीरे खुद हाथ लगाना शुरू किया. पता ही नहीं चला कि यही हमारा जीवन बन गया. पहले ये आतिशबाजी सिर्फ राजघराने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन धीरे-धीरे आम लोगों में भी मिट्टी के अनार की मांग बढ़ी. तब के समय में एक रुपए में चार अनार मिल जाते थे. वही अनार आज भी बूंदी की दिवाली का सबसे चमकदार हिस्सा हैं. शादी ब्याह में भी लोग बड़े स्तर पर इसकी डिमांड करते हैं.

चार पीढ़ियों से जलाए है अनार की लौ
चार पीढ़ियों से जलाए है अनार की लौ (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

अब भी पहली पसंद हैं मिट्टी के अनार: जमील बताते हैं कि भले ही आज के बच्चे चाइनीज लाइट्स या इलेक्ट्रॉनिक पटाखों की ओर भाग रहे हों, लेकिन बूंदी की असली पहचान ये मिट्टी के अनार ही हैं. आज बाजार में इनकी कीमत आकार और डिजाइन के अनुसार 25 रुपए से 500 रुपए तक है. सबसे बड़ा ज्वालामुखी अनार पसंद किया जाता है. महंगाई बढ़ने के बावजूद लोग आज भी इस पारंपरिक आतिशबाजी को खरीदते हैं. इसमें न धुआं है, न प्रदूषण. सिर्फ मिट्टी की खुशबू और रंगों की बरसात है.

पढ़ें: महिलाओं ने गाय के गोबर से बनाए दीये, दीपावली की रोशनी बनी आत्मनिर्भरता की किरण

More demand for clay pomegranates
मिट्टी के अनारों की मांग ज्यादा (ETV Bharat Bundi)

बारिश से मिट्टी बही, कम पड़ गया स्टॉक: इस वर्ष कामरान शोरगर के लिए सबसे बड़ी चुनौती मिट्टी की कमी रही. कामरान बताते हैं कि टोंक जिले से मिट्टी के खाली अनार मंगवाते हैं. इस बार बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सारी मिट्टी बह गई. 50 हजार अनार का ऑर्डर दिया था पर मुश्किल से 10-15 हजार ही मिले. ऐसे में दिवाली के दो दिन पहले ही छोटे अनार का सारा माल खत्म हो गया. कामरान बताते हैं कि ग्राहकों को लौटाना पड़ा, क्योंकि मांग थी, लेकिन माल उपलब्ध नहीं था.

कला और परंपरा का संगम: बूंदी की पारंपरिक आतिशबाजी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि धरोहर भी है. हसन शोरगर के समय से लेकर आज तक इस कला ने बूंदी की पहचान को नया आयाम दिया. आज पटाखों से प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है, वहीं बूंदी के मिट्टी के अनार स्वच्छ विकल्प बनकर सामने आए. इनमें बारूद की जगह प्राकृतिक रसायन, मिट्टी की बाहरी परत होती है, जो जलने के बाद ना प्रदूषण फैलाती और ना ही नुकसान पहुंचाती है.

अब भी पहली पसंद हैं मिट्टी के अनार
अब भी पहली पसंद हैं मिट्टी के अनार (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

नई पीढ़ी को जोड़ना जरूरी: जमील अहमद कहते हैं कि नई पीढ़ी की इस काम में दिलचस्पी नहीं दिख रही है. मोबाइल, सोशल मीडिया और मॉडर्न फायरवर्क्स के बीच यह पारंपरिक कला पीछे न छूट जाए, इसका डर है. हम चाहते हैं सरकार इस कला को ‘हेरिटेज क्राफ्ट’ घोषित करें. इससे नई पीढ़ी को सम्मान और प्रोत्साहन मिलेगा.

TAGGED:

SOLGAR FAMILY OF BUNDI
TRADITIONAL BUNDI CRACKERS
BUNDI FIREWORKS ON DIWALI
CLAY POMEGRANATES OF BUNDI
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

त्योहारों के दौरान देश में हिंसा भड़काने की साजिश! NIA ने जारी किया अलर्ट

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.