धनतेरस पर लखनऊ में 2300 करोड़ से अधिक का कारोबार; ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मारी बाजी, कपड़ा मार्केट में बंपर सेल
इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, बर्तन और कपड़ा मार्केट में उमड़ी भीड़. जीएसटी में छूट का भी इस बार बाजार पर दिखा असर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 7:33 AM IST
लखनऊ: समृद्धि और सौभाग्य के पर्व धनतेरस पर राजधानी के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी. कारोबारियों ने ग्राहकों को फूल देकर स्वागत किया. इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में धूम रही. साथ ही सर्राफा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा मार्केट भी गुलजार रहे. GST घटने का असर भी बाजार पर देखा गया. इसी का नतीजा रहा कि धनतेरस पर लखनऊ में करीब 2300 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ.
लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बताया कि जीएसटी में छूट का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. शहर के मुख्य बाजार जैसे अमीनाबाद, चौक, गोमती नगर, आलमबाग और भूतनाथ सहित अन्य बाजारों में सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई. जैसे-जैसे शुभ मुहूर्त करीब आया, बाजारों में खरीदारी बढ़ गई. कई बाजारों में तो पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी. देर रात तक लखनऊ के बाजार गुलजार रहे.
ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1 हजार करोड़ का कारोबार: व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि धनतेरस की खरीदारी में सबसे बड़ा उछाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिला. नए वाहन को घर लाना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में अपनी मनपसंद बाइक और कार की डिलीवरी लेने के लिए लोग परिवार और दोस्तों के साथ सुबह 10 बजे से ही शोरूम पहुंच गए.
विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ग्राहकों का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया. इस दौरान किसी को गाड़ी की चाभी दी गई, तो कई लोगों को बुकिंग डेट के बावजूद गाड़ी नहीं मिल सकी. उन्हें दो-तीन दिन बाद डिवीवरी देने का आश्वासन दिया गया.
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के सदस्य वैभव मिश्र ने बताया कि धनतेरस से दीपावली तक करीब 6 हजार कारों की डिलीवरी की उम्मीद है, लेकिन सीएनजी वेरीएंट्स के लिए 15-20 दिन तक का इंतजार है. इसके बावजूद ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ. यह कुल व्यापार का लगभग 40 प्रतिशत है.
ऑटोमोबाइल कारोबारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी का नया स्लैब लागू किया है. इससे ज्यादातर गाड़ियों पर टैक्स कम हो गया है. नतीजतन नवरात्र से ही गाड़ियों की बिक्री में तेजी आई है.
सर्राफा बाजार में हल्के आभूषणों की जमकर बिक्री: देर रात तक सर्राफा कारोबार 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया. धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है. ऊंची कीमतों के बावजूद अमीनाबाद, चौक, महानगर सर्राफा बाजार में रौनक बनी रही. ग्राहकों ने आधुनिक और आकर्षक डिजाइन के हल्के आभूषणों, सोने-चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की जमकर खरीदारी की.
ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रदेश संयोजक विनोद माहेश्वरी ने बताया कि महिलाओं ने चेन, पेंडेंट, झुमके, अंगुठियां और चांदी की पायल जैसे हल्के वजन के गहनों की खूब खरीदारी की. उन्होंने बताया कि सोने-चांदी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद ग्राहकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है.
चौक सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदिश जैन ने बताया कि सोना 1.32 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.75 लाख रुपए प्रतिकिलो रही. पिछले साल की तुलना में बिक्री कम से कम 20 प्रतिशत अधिक रही है.
उन्होंने बताया कि छोटे बजट वाले ग्राहकों ने कुछ सबसे शानदार हीरे के हार, पेडेंट और अंगूठी को पसंद किया. धनतेरस पर की गई सोने-चांदी की खरीदारी को निवेश और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसी आस्था के चलते महिलाओं ने इस दिन को खरीदारी के लिए सबसे शुभ माना.
बर्तन बाजार चमका, 150 करोड़ का व्यापार: अमीनाबाद से लेकर गोमती नगर तक बर्तन की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी. लोगों ने तांबे (कॉपर), पीतल के साथ-साथ स्टील के बर्तनों की खूब खरीदारी की. इसके अलावा नॉनस्टिक और स्टेनलेस बर्तनों को ग्राहकों ने खूब पसंद किया. इन बर्तनों की कीमत 1500 से लेकर 32 हजार तक रही. कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक, बर्तन बाजार में लगभग 150 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ. डिनर सेट के गिफ्ट पैक भी जमकर बिके.
लखनऊ मेटल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल ने बताया कि डिनर सेट, ट्रेवलिंग सेट की नई वैरायटी ने ग्राहकों को लुभाया. डिजाइन बदल जाने से थाली, कटोरी और ग्लास बिके. इसके अलावा शगुन के तौर पर पूजा थाली, दीपक आदि भी लोगों ने खरीदा.
ग्राहकों को लुभाने के लिए ब्रांडेंड कंपनियों ने कप सेट, स्नैक सेट, आइसक्रीम सेट, कॉफी सेट, डिनर सेट, ग्लास सेट, तांबे के थर्मस पर 15-20 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया. भूतनाथ मार्केट के बर्तन कारोबारी अनिल कुमार ने बताया कि ट्राई प्लाई बर्तन ने हीट डिस्ट्रीब्यूशन और टिकाउपन के कारण आकर्षित किया.
इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की 200 करोड़ की बिक्री: धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बंपर बिक्री दर्ज की गई. वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी और एसी जैसे बड़े उपकरणों पर जीएसटी कम होने का सीधा फायदा ग्राहकों ने उठाया और इनकी खूब बिक्री हुई.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लोगों ने सबसे अधिक रुचि बड़े पैनल वाले एलईडी टीवी में दिखाई. 55 से 65 इंच पैनल के एलईडी टीवी सर्वाधिक बिके. इसके अलावा साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ब्लोअर (हीटर) और गीजर की खूब खरीदारी हुई.
उत्तर प्रदेश सेलुलर एसोसिएशन के महामंत्री रतन मेघानी ने बताया कि यह धनतेरस पिछले साल से 25 प्रतिशत अधिक कारोबार लेकर आया. केवल लखनऊ में ही करीब 12 हजार मोबाइल बिके, जबकि लैपटॉप और कंप्यूटर का कारोबार तीन करोड़ रुपए तक पहुंच गया. देर रात तक 200 करोड़ रुपए का कारोबार हो गया.
कपड़ा मार्केट में महिलाओं ने की खरीदारी: अमीनाबाद, आलमबाग, पत्रकारपुरम और भूतनाथ मार्केट में कपड़े शोरूम में जबरदस्त रौनक रही. फैशन के बदलते दौर में भी महिलाओं ने मधुबनी, कांजीवरम, बंधेज और घाट चोला साड़ियां खरीदी.
वहीं इंडो-वेस्टर्न कुर्ता-पैजामा और प्रिटेंट कुर्ता और शर्ट की बिक्री भी खूब हुई. ग्राहकों को लुभाने के लिए 10 से 15 प्रतिशत तक का डिस्काउंट भी दिया गया. कारोबारियों के मुताबिक दो हजार से लेकर 30 हजार रुपए तक की साड़ियां बिकीं.
यूपी मॉल एसोसिएशन के प्रभारी मोहम्मद अफजल ने बताया कि कपड़ा और फैशन सेक्टर में करीब 125 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ. दीपोत्सव के साथ-साथ आने वाले शादियों के सीजन को देखते हुए ग्राहकों ने खरीदारी की. बनारसी सिल्क, कांजीवरम, जॉर्जेट और कॉटन सिल्क की साड़ियों की मांग सबसे अधिक रही. ग्राहकों को हाथ से बने पारंपरिक डिजाइन और बारीक कढ़ाई वाले पीस पसंद आए.
वहीं लहंगा-चोली का चलन भी काफी बढ़ा है. फैंसी डिजाइन, मिरर वर्क और पेस्टल रंगों वाले लहंगे पार्टी वियर के तौर पर खूब खरीदे गए. रेडीमेड कुर्ता-पायजामा, नेहरू जैकेट के साथ एथनिक वियर की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई.
भूतनाथ मार्केट के कपड़ा कारोबारी उत्तम कपूर ने बताया कि इस बार मधुबनी साड़ियां खास आकर्षण का केंद्र हैं. इन साड़ियों की विशेषता हाथ से बनाई गई बारीक चित्रकारी है, जो पौराणिक कथाओं, देवी-देवताओं और प्रकृति के मनमोहक दृश्यों को दर्शाती हैं. आमतौर पर प्राकृतिक रंगों और कपास या रेशम के कपड़े पर बनी ये साड़ियां पहनने में हल्की और आरामदायक होती हैं.
तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में बनी कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध शहतूत रेशम, डिजाइन और चांदी के धागों के जटिल काम के लिए प्रसिद्ध हैं. उन्होंने बताया कि साड़ियों की रेंज पांच हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक है. वहीं, लहंगा एक लाख रुपए तक है.
बंधेज और घाट चोला साड़ियां राजस्थान और गुजरात की कारीगरी का अद्भुत नमूना हैं. बंधेज (बांधनी) साड़ियां अपनी ‘टाई एंड डाई’ तकनीक और लहरिया पैटर्न के लिए जानी जाती हैं. सिल्क या कॉटन पर जरी के काम के साथ ग्रिड पैटर्न (जाली) और बांधनी की कारीगरी इसे विशेष पहचान देती है.
श्रीराम रोड के कपड़ा कारोबारी प्रभु जालान ने बताया कि ग्राहक अब न केवल डिजाइन बल्कि साड़ियों की कहानी और उनके सांस्कृतिक महत्व को भी समझते हैं. ग्राहक अब सिर्फ सुंदर साड़ियां नहीं, बल्कि एक विरासत खरीदना चाहते हैं.
मधुबनी का आर्ट वर्क, कांजीवरम की जरी की चमक और बंधेज के चटक रंग, यह सब मिलकर इस दीपावली की खरीदारी को खास बना रहे हैं. प्रिटेंट शर्ट और कुर्ते की बिक्री अधिक हुई. साथ ही इंडो-वेस्टर्न कुर्ते-पैजामे की खूब पसंद किए गए.
उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष आशोक मोतियानी ने बताया कि पुरुषों के लिए प्रिटेंट कुर्ते और शर्ट की बिक्री तेज है. मार्केट में 1800 से लेकर 2500 रुपए तक में मिल रही है.
होम फर्निशिंग आइटम गिफ्टिंग खूब बिका: धनतेरस पर घर को आकर्षक लुक देने के लिए डिजिटल प्रिंट पर्दे, कुशन कवर और बेडशीट भी खूब बिके. खासकर वेलवेट मिक्स और सिल्क जैसे हैवी फैब्रिक से बने पर्दों की मांग अधिक रही.
महिलाओं ने ऐसे पर्दे पसंद किए, जिनमें डिजिटल प्रिंट और गोल्ड फॉइल वर्क हो. अमीनाबाद कारोबारी शिखा मिश्रा ने बताया कि सोफा और दीवान के लुक को कम बजट में बदलने के लिए कुशन कवर की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है. थ्रीडी प्रिंटेड और जरी वर्क वाले डिजाइनर कुशन कवर, जो पूरे लिविंग रूम का माहौल बदल देते हैं, ग्राहकों के बीच खासे लोकप्रिय रहे.
इंदिरानगर के फर्निशिंग कारोबारी अरविंद पांडेय ने बताया कि इस भारी बिक्री का एक बड़ा कारण आकर्षक सेल और बंपर ऑफर हैं, जो रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों जगह ग्राहकों को खरीदारी का भरपूर मौका दे रहे हैं. होम फर्निशिंग आइटम इस बार गिफ्टिंग के लिए भी खूब पसंद किया गया.
यह भी पढ़ें: अयोध्या में सरयू आरती में उमड़े 21 हजार भक्त, नए गिनीज बुक रिकार्ड के लिए दावा, आज 56 घाटों पर 26 लाख दीप प्रज्ज्वलन संग 2 विश्व रिकार्ड रचेगी राम नगरी