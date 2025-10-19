ETV Bharat / state

धनतेरस पर लखनऊ में 2300 करोड़ से अधिक का कारोबार; ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मारी बाजी, कपड़ा मार्केट में बंपर सेल

लखनऊ: समृद्धि और सौभाग्य के पर्व धनतेरस पर राजधानी के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी. कारोबारियों ने ग्राहकों को फूल देकर स्वागत किया. इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में धूम रही. साथ ही सर्राफा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा मार्केट भी गुलजार रहे. GST घटने का असर भी बाजार पर देखा गया. इसी का नतीजा रहा कि धनतेरस पर लखनऊ में करीब 2300 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ. लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बताया कि जीएसटी में छूट का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. शहर के मुख्य बाजार जैसे अमीनाबाद, चौक, गोमती नगर, आलमबाग और भूतनाथ सहित अन्य बाजारों में सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई. जैसे-जैसे शुभ मुहूर्त करीब आया, बाजारों में खरीदारी बढ़ गई. कई बाजारों में तो पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी. देर रात तक लखनऊ के बाजार गुलजार रहे. ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1 हजार करोड़ का कारोबार: व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि धनतेरस की खरीदारी में सबसे बड़ा उछाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिला. नए वाहन को घर लाना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में अपनी मनपसंद बाइक और कार की डिलीवरी लेने के लिए लोग परिवार और दोस्तों के साथ सुबह 10 बजे से ही शोरूम पहुंच गए. विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ग्राहकों का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया. इस दौरान किसी को गाड़ी की चाभी दी गई, तो कई लोगों को बुकिंग डेट के बावजूद गाड़ी नहीं मिल सकी. उन्हें दो-तीन दिन बाद डिवीवरी देने का आश्वासन दिया गया. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के सदस्य वैभव मिश्र ने बताया कि धनतेरस से दीपावली तक करीब 6 हजार कारों की डिलीवरी की उम्मीद है, लेकिन सीएनजी वेरीएंट्स के लिए 15-20 दिन तक का इंतजार है. इसके बावजूद ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ. यह कुल व्यापार का लगभग 40 प्रतिशत है. ऑटोमोबाइल कारोबारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी का नया स्लैब लागू किया है. इससे ज्यादातर गाड़ियों पर टैक्स कम हो गया है. नतीजतन नवरात्र से ही गाड़ियों की बिक्री में तेजी आई है. ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मारी बाजी. (Photo Credit: ETV Bharat) सर्राफा बाजार में हल्के आभूषणों की जमकर बिक्री: देर रात तक सर्राफा कारोबार 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया. धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है. ऊंची कीमतों के बावजूद अमीनाबाद, चौक, महानगर सर्राफा बाजार में रौनक बनी रही. ग्राहकों ने आधुनिक और आकर्षक डिजाइन के हल्के आभूषणों, सोने-चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की जमकर खरीदारी की. ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रदेश संयोजक विनोद माहेश्वरी ने बताया कि महिलाओं ने चेन, पेंडेंट, झुमके, अंगुठियां और चांदी की पायल जैसे हल्के वजन के गहनों की खूब खरीदारी की. उन्होंने बताया कि सोने-चांदी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद ग्राहकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है. चौक सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदिश जैन ने बताया कि सोना 1.32 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.75 लाख रुपए प्रतिकिलो रही. पिछले साल की तुलना में बिक्री कम से कम 20 प्रतिशत अधिक रही है. उन्होंने बताया कि छोटे बजट वाले ग्राहकों ने कुछ सबसे शानदार हीरे के हार, पेडेंट और अंगूठी को पसंद किया. धनतेरस पर की गई सोने-चांदी की खरीदारी को निवेश और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसी आस्था के चलते महिलाओं ने इस दिन को खरीदारी के लिए सबसे शुभ माना. बर्तन बाजार चमका, 150 करोड़ का व्यापार: अमीनाबाद से लेकर गोमती नगर तक बर्तन की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी. लोगों ने तांबे (कॉपर), पीतल के साथ-साथ स्टील के बर्तनों की खूब खरीदारी की. इसके अलावा नॉनस्टिक और स्टेनलेस बर्तनों को ग्राहकों ने खूब पसंद किया. इन बर्तनों की कीमत 1500 से लेकर 32 हजार तक रही. कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक, बर्तन बाजार में लगभग 150 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ. डिनर सेट के गिफ्ट पैक भी जमकर बिके. लखनऊ मेटल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल ने बताया कि डिनर सेट, ट्रेवलिंग सेट की नई वैरायटी ने ग्राहकों को लुभाया. डिजाइन बदल जाने से थाली, कटोरी और ग्लास बिके. इसके अलावा शगुन के तौर पर पूजा थाली, दीपक आदि भी लोगों ने खरीदा. ग्राहकों को लुभाने के लिए ब्रांडेंड कंपनियों ने कप सेट, स्नैक सेट, आइसक्रीम सेट, कॉफी सेट, डिनर सेट, ग्लास सेट, तांबे के थर्मस पर 15-20 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया. भूतनाथ मार्केट के बर्तन कारोबारी अनिल कुमार ने बताया कि ट्राई प्लाई बर्तन ने हीट डिस्ट्रीब्यूशन और टिकाउपन के कारण आकर्षित किया. धनतेरस पर बाजार में धनवर्षा. (Photo Credit: ETV Bharat)