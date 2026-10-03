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टैगोर इंटरनेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 में छाए यूपी के दीपक वाल्मीकि, बोले- नीयत साफ हो, तो कुदरत बनाती है रास्ते

प्रयागराज से अक्षय कुमार की खास रिपोर्ट...

दीपक कुमार वाल्मीकि की दो कृतियां अवॉर्ड के लिए चयनित हुई हैं.
दीपक कुमार वाल्मीकि की दो कृतियां अवॉर्ड के लिए चयनित हुई हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 7:12 PM IST

6 Min Read
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प्रयागराज : संसाधनों का अभाव अक्सर बड़े ख्वाबों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब इरादे फौलादी हों, तो वही अभाव एक ऐसी कला को जन्म देती है जो सीमाओं से परे जाकर गूंजती है. कानपुर की आम पृष्ठभूमि से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वतंत्र रचनात्मक पहचान दर्ज कराने वाले युवा लेखक व फिल्मकार दीपक कुमार वाल्मीकि की कहानी कला जगत में संघर्षरत हर युवा के लिए एक सशक्त नजीर है.

ईटीवी भारत से बातचीत में दीपक ने अपने चार साल के अनवरत संघर्ष, सामाजिक उपहास और मानवीय संवेदनाओं से उपजी अपनी कृतियों की पूरी दास्तान साझा की. उनकी संवेदनशीलता और सिनेमाई दृष्टि का ही नतीजा है कि कोलकाता में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित '5वें इंटरनेशनल टैगोर फिल्म अवॉर्ड्स 2026' में उनकी दो-दो कृतियों- शॉर्ट फिल्म 'मेरी गंगा' और लता मंगेशकर को समर्पित काव्यात्मक वृत्तचित्र 'अब बसंत नहीं लौटेगा' का आधिकारिक चयन हुआ है.

'मेरी गंगा' और 'अब बसंत नहीं लौटेगा' को मिलेगा सम्मान. (Video Credit; ETV Bharat)

रेलवे ट्रैक के उस दर्दनाक मंजर ने गढ़ी 'मेरी गंगा' : दीपक कहते हैं, कलाकार वही है जो आम जिंदगी के आंसुओं और पीड़ा को अपनी अभिव्यक्ति बना ले. उनका सफर कागजों पर कविताएं और गीत उकेरने से शुरू हुआ था. इस विधा से आगे बढ़कर सिनेमा जैसे तकनीकी और जटिल माध्यम में हाथ आजमाने की ठानी, तो आसपास के लोगों और रिश्तेदारों ने उपहास उड़ाया. हालांकि, माता-पिता के अटूट विश्वास ने कदमों को डगमगाने नहीं दिया.

शॉर्ट फिल्म 'मेरी गंगा' के बारे में दीपक बताते हैं, कानपुर से मुंबई की एक रेल यात्रा के दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक पर एक युवा को आत्महत्या करते देखा. उस भयावह दृश्य ने मेरे अंतर्मन को भीतर तक झकझोर दिया. जिंदगी में चुनौतियां और अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, जान दे देना कभी हल नहीं हो सकता. इसी सोच के साथ 'मेरी गंगा' की पटकथा तैयार की.

फिल्म में गंगा और देव के मार्मिक किरदारों के जरिए यह संदेश दिया गया कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास न आसरा है, न सम्मान, फिर भी वे हर रोज जीने का जज्बा रखते हैं. करीब एक साल की राइटिंग और चार साल की अथक मशक्कत के बाद यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ.

कानपुर के रहने वाले हैं दीपक कुमार वाल्मीकि.
कानपुर के रहने वाले हैं दीपक कुमार वाल्मीकि. (Photo Credit; ETV Bharat)

'अब बसंत नहीं लौटेगा' स्वर कोकिला को काव्यात्मक श्रद्धांजलि : दीपक बताते हैं, भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन ने देश और दुनिया के संगीत प्रेमियों को एक गहरे शून्य में धकेल दिया था. 6 फरवरी का वह दिन मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद भावुक था. जब लता दीदी ने अंतिम सांस ली, तो उस असहनीय दर्द ने लेखनी को एक नई दिशा दी.

उन्होंने बताया, लता मंगेशकर के संपूर्ण जीवन, उनकी साधना और उनकी अंतिम विदाई के मर्म को कविताओं की लड़ी में पिरोया. 'अब बसंत नहीं लौटेगा' एक वृत्तचित्र से बढ़कर एक काव्यात्मक श्रद्धांजलि (Poetic Documentary) है, जिसमें अपनी पंक्तियों के जरिए उस सूनेपन को आवाज दी है जो लता जी के जाने से संगीत जगत में पैदा हुआ. इस डॉक्यूमेंट्री को भी कला व वृत्तचित्र प्रेमियों द्वारा बेहद सराहा गया है.

दोस्तों और परिवार ने की मदद.
दोस्तों और परिवार ने की मदद. (Photo Credit; ETV Bharat)

इंटरनेशनल टैगोर फिल्म अवॉर्ड्स 2026 में बजा डंका : कोलकाता में आयोजित होने वाले '5वें इंटरनेशनल टैगोर फिल्म अवॉर्ड्स 2026' (5th International Tagore Film Awards 2026) में दीपक की दोनों प्रमुख कृतियों को आधिकारिक तौर पर चुन लिया गया है. 'मेरी गंगा' (MERI GANGA): कलात्मक दृष्टि और सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए फेस्टिवल प्रोग्रामिंग कमेटी द्वारा ऑफिशियल सिलेक्शन किया गया है. इससे पहले भी इस फिल्म को कहानी, पटकथा, गीत और अभिनय जैसी विभिन्न श्रेणियों में नामांकित किया गया था.

'अब बसंत नहीं लौटेगा' लता मंगेशकर पर आधारित इस काव्यात्मक वृत्तचित्र को भी जूरी द्वारा उत्कृष्ट सिनेमाई कार्य के रूप में चयनित करते हुए आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है.

दीपक को मिला सम्मान.
दीपक को मिला सम्मान. (Photo Credit; ETV Bharat)

न कोई बड़ा बजट, न गॉडफादर : दीपक ने बताया, मुख्यधारा के सिनेमा से इतर एक स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) फिल्मकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग और बेहतर उपकरणों (कैमरा, साउंड, एडिटिंग) की होती है. मेरे पास न तो कोई बड़ा कॉर्पोरेट बैकअप था और न ही भारी-भरकम बजट. ऐसे वक्त में मेरे साथी कलाकार ही मेरी ढाल बने. एडिटर उमाशंकर, जिन्होंने करीब एक साल तक फिल्म की एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक पर बिना किसी व्यावसायिक स्वार्थ के काम किया और सिनेमैटोग्राफर गणेश पवार ने तकनीकी सीमाओं को पार करने में भरपूर साथ दिया. जरूरत पड़ने पर परिवार और दोस्तों से थोड़ा-बहुत कर्ज लेकर अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा किया. दीपक का कहना है कि जब नीयत में सच्चाई हो, तो कुदरत भी रास्ते बनाती चली जाती है.

भविष्य की तैयारी: बड़े पर्दे और ओटीटी पर दस्तक : शुरुआती सफलताओं और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों के बाद दीपक अब बड़े कैनवास पर अपनी रचनात्मकता बिखेरने को तैयार हैं. उन्होंने बताया कि एक बड़े ओटीटी नेटवर्क (जियो/हॉटस्टार स्तर) के लिए एक वेब सीरीज की पटकथा पूरी कर चुके हैं, जिस पर बातचीत सकारात्मक दौर में है.

इसके साथ ही, गुडविन पिक्चर्स के सहयोग से बड़े पर्दे की फिल्मों के अलावा सामाजिक सरोकारों और यथार्थ पर आधारित आगामी फिल्मों- 'देवदासी' और 'किताब' के लेखन और निर्माण की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है.

जानिए क्या है ITFA.
जानिए क्या है ITFA. (Photo Credit; ETV Bharat)

संघर्षरत युवा कलाकारों को संदेश: 'ठहरना मत, अपनी मेहनत पर यकीन रखो' : छोटे शहरों, साधारण बस्तियों और हाशिए के तबकों से आने वाले उन तमाम नौजवानों के लिए, जो सिनेमा को अपनी अभिव्यक्ति बनाना चाहते हैं, दीपक का संदेश बेहद स्पष्ट और प्रेरक है. वे कहते हैं- अगर आपने कुछ ठान लिया है, तो संसाधनों की तंगी या समाज की खिल्ली आपको रोक नहीं सकती. एक साल लगे, दो साल लगे या चार साल. कभी हौसला मत हारिए. शारीरिक थकान होगी, आर्थिक तंगी आएगी, लेकिन अगर आपकी नीयत और कला में सच्चाई है, तो आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी. अपने सपनों और उम्मीदों को कभी टूटने मत दीजिए.

बता दें, मूलत: कानपुर के रहने वाले 46 साल के दीपक कुमार वाल्मीकि प्रयागराज में रहकर UPTET की तैयारी कर रहे हैं. वेब सीरीज के लिए कहानी भी लिखते हैं.

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Last Updated : October 3, 2026 at 7:12 PM IST

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