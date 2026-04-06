कानपुर की फूलबाग फल मंडी में आग का तांडव; 20 दुकानें जलकर खाक, सिलेंडर धमाकों से दहला इलाका
मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि चारों तरफ से घेरा बनाकर आग को सफलतापूर्वक बुझा लिया गया है. कोई जनहानि नहीं हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 10:57 PM IST
कानपुर: कानपुर के फूलबाग स्थित फल मंडी में सोमवार शाम को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि करीब 20 दुकानें और वहां बने मकान बुरी तरह जल गयीं. हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की.
आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें 30 फीट की ऊंचाई तक उठ रही थीं, जिससे आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई.
सिलेंडर धमाकों से मची अफरा-तफरी: हादसे के दौरान उस वक्त चीख-पुकार मच गई जब दुकानों में रखे घरेलू गैस सिलेंडरों में जोरदार ब्लास्ट हुआ. इन धमाकों के कारण इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद तुरंत कई थानों की पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और पूरी मंडी को खाली कराया. घटना सोमवार शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है. आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है.
शॉर्ट सर्किट बना तबाही का कारण: मंडी में रहने वाले दुकानदारों का कहना है कि शाम के समय टीनशेड के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों से अचानक चिंगारियां निकलने लगी थीं. अभी लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही एक सिलेंडर फट गया और धमाके की आवाज सुनकर लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे. महज 30 मिनट के भीतर ही आग ने तेजी से फैलते हुए दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. इस अग्निकांड में व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है और उनकी उम्र भर की कमाई राख हो गई.
दमकल विभाग ने पाया काबू: मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि सिलेंडरों में आग लगने की सूचना मिलते ही घनी आबादी को देखते हुए तत्काल दमकल वाहनों को रवाना किया गया. जब टीम पहुंची तो पूरी मंडी आग की चपेट में थी, जिसे चारों तरफ से घेरकर सफलतापूर्वक बुझा लिया गया है. फिलहाल मौके पर पांच गाड़ियां मौजूद हैं और राहत की बात यह है कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. आग लगने के प्राथमिक कारण के रूप में पोल में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है.
यह भी पढ़ें- मशरूम गर्ल निशा: लाखों से करोड़ों तक का सफ़र, 10 हज़ार लोगों को दिया रोज़गार