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'संविधान के प्रावधानों के हिसाब से मंत्री हूं..' दीपक प्रकाश ने इस्तीफे से किया इंकार

सरकार कोर्ट में देगी जवाब: वहीं, जब उनसे पूछा गया कि संविधान में तो 6 महीना का प्रावधान है और आप 8 महीने से मंत्री हैं. इसपर दीपक प्रकाश ने कहा, 'एनडीए के तमाम नेता के आशीर्वाद से मैं पद पर हूं, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जवाब देगी.'

दीपक प्रकाश का बयान: दीपक प्रकाश ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है. उनसे जब सवाल पूछा गया कि आरजेडी के नेताओं ने कहा है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. इस सवाल पर दीपक प्रकाश ने कहा, 'जो कुछ भी है, संविधान के प्रावधानों के हिसाब से है. मेरा भविष्य राष्ट्रीय जनता दल के नेता नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगी.'

पटना: भले ही पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर खतरा मंडरा रहा हो लेकिन वह आश्वस्त हैं कि उनकी कुर्सी नहीं जाएगी. आरजेडी की तरफ से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग पर कहा कि मैं संविधान के प्रावधानों और एनडीए नेताओं के आशीर्वाद से मंत्री हूं.

"कल कोई जजमेंट नहीं आया है. अभी उस पर आगे सुनवाई होनी है. बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस पर जवाब देगी. इस्तीफे का कोई औचित्य नहीं है. संविधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए. राष्ट्रीय जनता दल को इसका निर्णय करने मत दीजिए."- दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग

दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

क्या बोले बीजेपी नेता?: वहीं, दीपक प्रकाश पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया है, उसका बिहार सरकार न्यायिक प्रक्रिया के तहत जवाब देगी. कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे बिहार सरकार मानेगी.

संविधान में नियम है कि 6 महीना कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री रह सकते है. सम्राट सरकार का 100 दिन पूरा हुआ. अब पूरे जीवन काल में कोई कितना दिन बिना सदस्यता के मंत्री रहे इस तरह कुछ भी परिभाषित नहीं है कि सब जोड़ कर 6 महीना होना चाहिए.

क्यों है विवाद?: दरअसल मंत्री दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है. प्रावधान के मुताबिक 6 महीने के अंदर विधायक या विधान पार्षद बनना होता है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि वह 20 नवंबर 2025 को पहली बार मंत्री बने थे, उस हिसाब से 6 महीने की समय सीमा खत्म हो चुकी है लेकिन दीपका प्रकाश के पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के कारण वह 7 मई 2026 को दोबारा मंत्री बने हैं. लिहाजा इस आधार पर 6 महीने की समय सीमा मानी जाएगी.

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