कैरव गांधी अपहरण: दीपक प्रकाश ने की झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की आलोचना, कहा- आंदोलन की बजाय घूम रहे विदेश

दीपक प्रकाश ने झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने अधिकारियों के सीएम के साथ विदेश जाने पर सवाल उठाए हैं.

Deepak Prakash
दीपक प्रकाश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
रांची: बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जमशेदपुर के युवा उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि व्यवसायियों के अपहरण जैसे गंभीर मुद्दे पर आंदोलन करने के बजाय चैंबर के पदाधिकारी सरकार के साथ विदेश दौरों पर घूम रहे हैं.

दीपक प्रकाश ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि जब एक उद्यमी अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है, तो चैंबर ऑफ कॉमर्स की चुप्पी क्यों? राज्य में कानून-व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है. एक तरफ सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए विदेश जा रही है, दूसरी तरफ राज्य के उद्यमी अपहृत हो रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में उद्योग मर रहा है, उद्योगपतियों का पलायन हो रहा है और जो बच रहे हैं, उनका अपहरण हो रहा है. सरकार सिर्फ विधवा विलाप कर रही है. उन्होंने खनिज संसाधनों की लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने इस लूटपाट का इतिहास रचा है.

दीपक प्रकाश का बयान (ETV Bharat)

फिल्मी स्टाइल में हुआ अपहरण, 13 जनवरी से लापता

जमशेदपुर के बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी युवा उद्यमी कैरव गांधी का अपहरण 13 जनवरी को कदमा-सोनारी लिंक रोड के पास हुआ था. अपहरणकर्ताओं ने फिल्मी अंदाज में सफेद रंग की स्कॉर्पियो से उन्हें अगवा कर लिया. घटना घर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई. अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने परिवार से शुरुआत में 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी, जो अब बढ़कर 10 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. अपहरण को अब 11 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक कैरव की सुरक्षित रिहाई में सफल नहीं हो पाई है. पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल सिल्वर मारुति स्विफ्ट कार कदमा से बरामद की है, जांच में सीआईडी, एटीएस सहित एसआईटी टीमें सक्रिय हैं.

दीपक प्रकाश का राज्य सरकार से सवाल

दीपक प्रकाश ने पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था की यह स्थिति निवेशकों को झारखंड से दूर भगा रही है. उन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स से अपील की कि वह इस मामले में सक्रिय हो और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाए.

