दीपक प्रकाश मंत्री बन भी जाएं, लेकिन अगर MLA-MLC नहीं बने तो पेंशन-सुविधा से महरूम रह जाएंगे
कोई मंत्री अगर विधायक या विधान पार्षद नहीं होता है तो पद से हटने के बाद किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं. पढ़ें..
Published : May 6, 2026 at 7:06 PM IST
पटना: आरएलएम चीफ और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को जब पिछले साल नवंबर में एनडीए सरकार के गठन के समय मंत्री बनाया गया था, तब सभी लोग चौंक गए थे क्योंकि वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे लेकिन संविधान में मिली सुविधा का लाभ उठाया गया.4 महीने में ही सरकार चली गई उनका मंत्री पद भी चला गया. ऐसे में किसी सदन के सदस्य नहीं होने के कारण उनको किसी तरह की सुविधा अब नहीं मिल सकती.
विशेषज्ञों का कहना है कि सुविधाएं विधायक और विधान पार्षद के कारण ही मिलती है. मंत्री बनने पर सिर्फ भत्ता और सुरक्षा बढ़ती है. इसलिए जब बिना सदस्य बने कोई मंत्री बनता है और मंत्री पद चला जाता है तो उसे कोई सुविधा नहीं दी जाती है. इस बार अगर दीपक प्रकाश मंत्री बनते हैं तो उनको 6 महीने में विधायक या विधान पार्षद बनना होगा, नहीं तो मंत्री पद तो जाएगा ही. साथ ही साथ किसी तरह की सुविधा और पेंशन भी नहीं मिलेगी.
बिना किसी सदन के सदस्य बने भी मंत्री: केंद्र में और राज्यों में बिना किसी सदन के सदस्य रहते मंत्री बनाए जा रहे हैं. केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्री से लेकर राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री तक बिना किसी सदन के सदस्य रहे शपथ लेते रहे हैं, इसके कई उदाहरण है. हालांकि बाद में उन्हें केंद्र में हैं तो राज्यसभा का सदस्य बनाया गया. वहीं राज्यों में विधान परिषद का सदस्य बनाया जाता रहा.
एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के सदस्य नहीं थे. बाद में राज्यसभा के सदस्य बने. वे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे. नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय सांसद थे, बाद में विधान परिषद के सदस्य बने.
जब कोई किसी सदन का सदस्य बन जाता है तब उन्हें मंत्री पद जाने के बाद भी सुविधा मिलती रहती है लेकिन जब बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बनता है और मंत्री पद चला जाए तो कोई भी सुविधा नहीं मिलती है.
क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि सुविधा विधायक और विधान पार्षद के कारण मिलती है. मंत्री बनने पर केवल भत्ता और सुरक्षा बढ़ती है. संविधान में किसी को भी 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बनाने की सुविधा इसलिए बनाई गई है कि सरकार के कामकाज में कोई बाधा ना आए लेकिन उसका गठबंधन के कारण गलत ढंग से लाभ लिया जा रहा है.
वह दीपक प्रकाश का उदाहरण देते हुए कहते हैं, 'एक बार मंत्री बने, 4 महीने तक रहे. उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे. अब फिर से मंत्री बनाए जाते हैं तो 6 महीना तक बिना किसी सदन के सदस्य रह सकते हैं. इस दौरान फिर मंत्री पद चला गया तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी.'
अशोक चौधरी का दिया उदाहरण: भोलानाथ बताते हैं कि एक बार यह स्थिति अशोक चौधरी के साथ भी हो चुकी है. एक बार जब मंत्री बनाए गए थे तो उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे और नीतीश कुमार के पाला बदलने के कारण मंत्री पद उनका चला गया और फिर जब सरकार बनी तो फिर से मंत्री पद दिया गया. हालांकि बाद में उन्हें एमएलसी बना दिया गया था. इसको लेकर विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा भी होता रहा और आरोप भी लगते रहे.
"दीपक प्रकाश अगर फिर से मंत्री बनते हैं तो उनको 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, नहीं तो उनका मंत्री पद चला जाएगा. इसी के साथ बिना सदन के सदस्य बने उनको किसी तरह की सुविधा या पेंशन भी नहीं मिल पाएगी."- भोलानाथ, वरिष्ठ पत्रकार
चुनाव हारने के बाद भी बनते हैं मंत्री: वहीं, पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य नवल प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि कई बार तो चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाया जाता है और बाद में उन्हें जरूरत के हिसाब से संबंधित सदन का सदस्य बनाया जाता रहा है.
"संविधान में जो व्यवस्था की गई है. एक तरह से सरकार के कामकाज में किसी तरह का व्यवधान न हो इसके लिए है लेकिन इस व्यवस्था का अगर सीधे कहें तो लाभ उठाया जा रहा है. आमतौर पर जनता से चुनकर आने के बाद या फिर किसी सदन का सदस्य बनने के बाद ही मंत्री पद दिया जाना चाहिए."- प्रो. नवल किशोर चौधरी, पूर्व प्राचार्य, पटना कॉलेज
निशांत के साथ भी यही स्तिथि होगी: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रियरंजन भारती का कहना है कि पहले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया और अब उसी तरह से निशांत को भी मंत्री बनाने की चर्चा है. वे कहते हैं कि बिना किसी सदन के सदस्य रहे सीधे मंत्री बनाने की परंपरा ठीक नहीं है.
"पहले दीपक प्रकाश और अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा हो रही है. निशांत भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. मंत्री बन जाएंगे, उसके बाद फिर किसी सदन का सदस्य बनाया जाएगा. तो यह एक परंपरा शुरू हो गई है और अपनी सुविधा के अनुसार राजनीतिक दल इस तरह का फैसला ले रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है."- प्रियरंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
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