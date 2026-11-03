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चुनावों में डिजिटल दंगल: सोशल मीडिया पर कांग्रेस के फेक नैरेटिव को ध्वस्त करेगी भाजपा, इंस्टाग्राम पर विशेष फोकस

दीपक महस्के ( ETV Bharat )

जयपुर: चुनावी राजनीति का मैदान अब केवल रैलियों, सभाओं और जनसंपर्क तक सीमित नहीं रह गया है. सोशल मीडिया भी राजनीतिक दलों के लिए प्रभावी चुनावी मंच बन चुका है. आने वाले चुनावों में जमीन पर प्रचार के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मुकाबला देखने को मिलेगा. भाजपा ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी सोशल मीडिया टीम को नए सिरे से सक्रिय करने और युवाओं तक पहुंच मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक दीपक महस्के ने जयपुर दौरे के दौरान ईटीवी भारत संवाददाता जसवंत सोलंकी से खास बातचीत में कहा कि आगामी चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका जमीनी प्रचार के लगभग बराबर प्रभावशाली रहने वाली है. पार्टी का विशेष फोकस युवाओं और इंस्टाग्राम पर रहेगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष फेक नैरेटिव के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कामयाब नहीं होगा. कांग्रेस के फेक नैरेटिव को ध्वस्त करेंगे.

विपक्ष के फेक नैरेटिव को जवाब देने की तैयारी: दीपक महस्के ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने के बाद राजस्थान उनका पहला दौरा था. इस दौरान प्रदेश भाजपा सोशल मीडिया टीम के साथ एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें सोशल मीडिया के क्षेत्र में नए नवाचारों, तकनीक के इस्तेमाल और पार्टी की डिजिटल रणनीति को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही दिल्ली से जारी नए दिशा-निर्देशों के प्रदेश में क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई. उन्होंने कहा कि राजस्थान की टीम पहले से बेहतर काम कर रही है, लेकिन बदलते डिजिटल परिदृश्य के अनुसार काम करने के तरीकों में लगातार बदलाव जरूरी है. सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते मुकाबले को लेकर महस्के ने विपक्ष पर निशाना साधा.