चुनावों में डिजिटल दंगल: सोशल मीडिया पर कांग्रेस के फेक नैरेटिव को ध्वस्त करेगी भाजपा, इंस्टाग्राम पर विशेष फोकस
ईटीवी भारत से खास बातचीत में महस्के ने कहा कि फेक नैरेटिव का जवाब देने के लिए बीजेपी इंस्टाग्राम पर विशेष ध्यान दे रही है.
Published : November 3, 2026 at 4:37 PM IST
जयपुर: चुनावी राजनीति का मैदान अब केवल रैलियों, सभाओं और जनसंपर्क तक सीमित नहीं रह गया है. सोशल मीडिया भी राजनीतिक दलों के लिए प्रभावी चुनावी मंच बन चुका है. आने वाले चुनावों में जमीन पर प्रचार के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मुकाबला देखने को मिलेगा. भाजपा ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी सोशल मीडिया टीम को नए सिरे से सक्रिय करने और युवाओं तक पहुंच मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक दीपक महस्के ने जयपुर दौरे के दौरान ईटीवी भारत संवाददाता जसवंत सोलंकी से खास बातचीत में कहा कि आगामी चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका जमीनी प्रचार के लगभग बराबर प्रभावशाली रहने वाली है. पार्टी का विशेष फोकस युवाओं और इंस्टाग्राम पर रहेगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष फेक नैरेटिव के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कामयाब नहीं होगा. कांग्रेस के फेक नैरेटिव को ध्वस्त करेंगे.
विपक्ष के फेक नैरेटिव को जवाब देने की तैयारी: दीपक महस्के ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने के बाद राजस्थान उनका पहला दौरा था. इस दौरान प्रदेश भाजपा सोशल मीडिया टीम के साथ एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें सोशल मीडिया के क्षेत्र में नए नवाचारों, तकनीक के इस्तेमाल और पार्टी की डिजिटल रणनीति को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही दिल्ली से जारी नए दिशा-निर्देशों के प्रदेश में क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई. उन्होंने कहा कि राजस्थान की टीम पहले से बेहतर काम कर रही है, लेकिन बदलते डिजिटल परिदृश्य के अनुसार काम करने के तरीकों में लगातार बदलाव जरूरी है. सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते मुकाबले को लेकर महस्के ने विपक्ष पर निशाना साधा.
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फेक नैरेटिव का जवाब तथ्यों से देंगे: महस्के ने आरोप लगाया कि विपक्ष सोशल मीडिया का इस्तेमाल झूठ, फरेब और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए कर रहा है. भाजपा ऐसे कथित फेक नैरेटिव को तथ्यों के आधार पर जवाब देगी. उन्होंने कहा कि पार्टी की टीम का काम सरकार की योजनाओं, नीतियों और संगठन की गतिविधियों को सही और रोचक तरीके से युवाओं, मतदाताओं और आम नागरिकों तक पहुंचाना है. महस्के के मुताबिक, सोशल मीडिया का मंच किसी एक राजनीतिक दल का अधिकार नहीं है. सभी दल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग कर गलत जानकारी फैलाना उचित नहीं है. भाजपा विपक्ष की गतिविधियों को गंभीरता से लेती है और उसके हर गलत दावे की काट निकालने का प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि झूठ ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता.
इंस्टाग्राम पर युवाओं को साधेगी रणनीति: भाजपा की डिजिटल रणनीति में इंस्टाग्राम को खास महत्व दिया जा रहा है. महस्के ने कहा कि युवाओं तक पहुंचने का सोशल मीडिया प्रमुख माध्यम बन चुका है. इंस्टाग्राम पर युवा वर्ग की सक्रियता अधिक है, इसलिए पार्टी इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे जुड़ने का प्रयास कर रही है. हालांकि भाजपा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहेगी, लेकिन युवाओं तक प्रभावी पहुंच बनाने के लिए इंस्टाग्राम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल सोशल मीडिया पर मौजूद रहना नहीं, बल्कि सही कंटेंट और तथ्यों के आधार पर अपना नैरेटिव विकसित करना है. अलग-अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से प्रचार के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन मूल लक्ष्य सही जानकारी जनता तक पहुंचाना और भ्रामक सूचनाओं का जवाब देना रहेगा.
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डीपफेक वीडियो पर बोले- नियम-कायदे बनने चाहिए: सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार हो रहे डीपफेक वीडियो और फेक न्यूज की नई चुनौती पर महस्के ने कहा कि कई बार आम लोगों के लिए असली और नकली वीडियो के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में फैक्ट चेक करने वाले लोगों और संस्थाओं की भूमिका भी बढ़ रही है. महस्के ने कहा कि जिस तरह डीपफेक वीडियो सामने आ रहे हैं, उसी तरह उनके खिलाफ फैक्ट चेक करने वाले लोग भी सक्रिय हो रहे हैं. सरकार भी इस विषय पर ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया तेजी से बढ़ता माध्यम है और जब किसी माध्यम का प्रभाव बढ़ता है तो उसके संचालन के लिए कुछ नियम-कायदे भी जरूरी हो जाते हैं. उनके अनुसार, डीपफेक और फेक न्यूज पर प्रभावी व्यवस्था बनाने के लिए नीति और नियमन की जरूरत है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस दिशा में विचार कर रही होगी.
विपक्ष को हल्के में नहीं लेती भाजपा: दिल्ली में विपक्ष की रैली और विपक्ष की राजनीतिक सक्रियता से जुड़े सवाल पर महस्के ने कहा कि भाजपा हमेशा हर चुनाव और विपक्ष की भूमिका को गंभीरता से लेती है. पार्टी किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम को हल्के में नहीं लेती. उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा और भाजपा अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम करेगी. महस्के ने यह भी स्वीकार किया कि आने वाले चुनावों में जमीनी स्तर के साथ सोशल मीडिया पर भी उतना ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा. भाजपा की तैयारी इसी दोहरे मोर्चे पर है. राजस्थान में हुई कार्यशाला को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें टीम को नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप काम करने और डिजिटल माध्यमों पर पार्टी की पहुंच बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया.
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