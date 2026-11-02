कांग्रेस की रैली में 10 लाख की भीड़ के दावे पर दीपक महस्के का तंज , बोले- 20 हजार भी नहीं आए
जयपुर में राष्ट्रीय संयोजक दीपक महस्के ने युवाओं को साधने के लिए इंस्टाग्राम पर विशेष फोकस और डीपफेक को चुनौती बताया.
Published : November 2, 2026 at 3:58 PM IST
जयपुर: आगामी लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर भाजपा ने सोशल मीडिया के मोर्चे पर अभी से अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है. पार्टी का मानना है कि चुनावी लड़ाई केवल जमीन पर सभाओं, रैलियों और जनसंपर्क तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे. इसी की तैयारियों को लेकर भाजपा सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक दीपक महस्के सोमवार को जयपुर प्रवास पर रहे. इस दौरान दीपक ने कहा कि 2029 का चुनाव जमीनी स्तर के साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाएगा. पार्टी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को साथ लेकर चलेगी, लेकिन युवाओं की सक्रियता को देखते हुए इंस्टाग्राम पर विशेष फोकस रहेगा. इसके साथ ही दीपक ने कांग्रेस की 10 लाख की भीड़ के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि संख्या 20 हजार भी नहीं आई.
दीपक महस्के ने कहा कि सोशल मीडिया राजनीति का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है. भाजपा इस प्लेटफॉर्म पर भी एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी की बात प्रभावी ढंग से रखने और भविष्य की रणनीति को लेकर वह काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार नई तकनीक और सोशल मीडिया के बदलते स्वरूप के अनुरूप प्रशिक्षित करेगी. दीपक ने कहा कि 2029 के चुनाव में जमीनी स्तर के साथ सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. महस्के ने कहा कि भाजपा 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में संगठनात्मक नेटवर्क के साथ डिजिटल प्रचार को भी प्राथमिकता दे रही है.
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जैनजी विवाद पर विपक्ष पर निशाना: हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे Gen-Z प्रकरण को लेकर पूछे गए सवाल पर महस्के ने कहा कि भाजपा इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करती. उन्होंने कहा कि वे हमारे युवा और अपने बच्चे हैं. उन्होंने कहा कि यह शब्द विपक्ष की ओर से इस्तेमाल किया गया है. महस्के ने आरोप लगाया कि विपक्ष झूठे नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भाजपा की सोशल मीडिया टीम हर झूठ का जवाब जनता तक पहुंचाने में सक्षम है. उन्होंने कहा कि पार्टी शुरू से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही है और आगे भी इस माध्यम पर अपनी भूमिका मजबूत करेगी.
डीपफेक वीडियो को बताया बड़ी चुनौती: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में डीपफेक वीडियो को लेकर महस्के ने इसे आने वाले समय की बड़ी चुनौती माना. उन्होंने कहा कि तकनीक के जरिए ऐसे वीडियो तैयार किए जा सकते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता. भाजपा की ओर से ऐसी सामग्री की फैक्ट चेकिंग कराई जाती है. यदि कोई वीडियो गलत साबित होता है तो उस पर फेक का संकेत लगाकर उसे सोशल मीडिया पर साझा किया जाता है, ताकि लोगों के बीच फैले भ्रम को दूर किया जा सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी सभी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भ्रामक सामग्री की पहचान और उसका जवाब देने पर काम करेगी.
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कांग्रेस की रैली के दस लाख के दावे पर सवाल: दिल्ली में कांग्रेस की रैली और उसमें जुटी भीड़ को लेकर भी महस्के ने निशाना साधा. कांग्रेस की ओर से दस लाख लोगों के जुटने के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि रैली में 20 हजार लोग भी एकत्र नहीं हुए. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष अपने-अपने तरीके से बात रखते हैं, लेकिन आखिरकार जनता को तय करना है कि कौन-सा नैरेटिव सही है. महस्के ने दावा किया कि झूठ के आधार पर कोई भी पार्टी लंबे समय तक नैरेटिव नहीं चला सकती. उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के सामने तथ्यों के साथ अपनी बात रखती है.
नकल कर सकता है विपक्ष, लेकिन सच का जवाब नहीं: पिछले 12 वर्षों में सोशल मीडिया के राजनीतिक इस्तेमाल में आए बदलावों पर महस्के ने कहा कि विपक्ष ने भाजपा के अपनाए माध्यमों पर चलने का प्रयास किया है, लेकिन उनके अनुसार विपक्ष इनका इस्तेमाल झूठ फैलाने के लिए कर रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के सामने बार-बार सच रखने का काम करती है. महस्के ने यह भी कहा कि नकारात्मक बातें सोशल मीडिया पर तेजी से चलती हैं, लेकिन सकारात्मक कार्यों और सही तथ्यों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो जनता उन्हें भी देखती और समझती है.
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प्रशिक्षण के जरिए संगठन को तैयार करने की रणनीति: महस्के ने कहा कि सोशल मीडिया लगातार बदलने वाला मंच है और इसमें नई-नई तकनीकें आती रहती हैं. ऐसे में कार्यकर्ताओं को अपडेट रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि भाजपा में प्रशिक्षण का दौर लगातार चलता रहता है और आने वाले समय में सोशल मीडिया के लिए और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. पार्टी इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सहित सभी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहेगी, लेकिन युवा वर्ग की अधिक मौजूदगी के कारण इंस्टाग्राम पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.
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