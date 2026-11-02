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कांग्रेस की रैली में 10 लाख की भीड़ के दावे पर दीपक महस्के का तंज , बोले- 20 हजार भी नहीं आए

बीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक दीपक महस्के ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: आगामी लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर भाजपा ने सोशल मीडिया के मोर्चे पर अभी से अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है. पार्टी का मानना है कि चुनावी लड़ाई केवल जमीन पर सभाओं, रैलियों और जनसंपर्क तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे. इसी की तैयारियों को लेकर भाजपा सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक दीपक महस्के सोमवार को जयपुर प्रवास पर रहे. इस दौरान दीपक ने कहा कि 2029 का चुनाव जमीनी स्तर के साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाएगा. पार्टी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को साथ लेकर चलेगी, लेकिन युवाओं की सक्रियता को देखते हुए इंस्टाग्राम पर विशेष फोकस रहेगा. इसके साथ ही दीपक ने कांग्रेस की 10 लाख की भीड़ के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि संख्या 20 हजार भी नहीं आई.