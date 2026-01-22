ETV Bharat / state

माघ मेले को बदनाम करने की साजिश का खुलासा, AI से भ्रामक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार

प्रयागराज: माघ मेला-2026 जैसे पवित्र और राष्ट्रीय महत्व के आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक माहौल बनाने की कोशिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है. पुलिस और साधु-संतों की छवि धूमिल करने वाले AI से बनाए गए वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट प्रयागराज की टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है.

माघ मेले की छवि खराब करने की कोशिश: गंगानगर डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अभियुक्त दीपक कुमार तिवारी उर्फ मुकेश कुमार तिवारी निवासी लखनपुर थाना मेजा प्रयागराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तथ्यविहीन और भ्रामक कंटेंट प्रसारित कर माघ मेले की छवि खराब करने का प्रयास किया था. इन पोस्ट्स से समाज में डर, आक्रोश और वैमनस्य फैलने की आशंका थी.

संगम स्नान के दौरान भ्रामक वीडियो पोस्ट किया: गंगानगर डीसीपी ने कहा कि इस मामले में साइबर क्राइम थाना प्रयागराज में केस दर्ज कर जांच की गई. आरोपी को गुरुवार को लखनपुर स्थित नंद किशोर इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल दीपक मुकेश तिवारी से पिछले दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के संगम स्नान के दौरान की भ्रामक एआई से जनरेट किया गया कंटेंट प्रसारित किया गया.