नीतीश कुमार के करीबी दीपक कुमार को मिली नई जिम्मेदारी, 11 सितंबर से खाली था पद
सीएम सम्राट चौधरी के प्रधान सचिव दीपक कुमार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार का बनाया गया उपाध्यक्ष, नीतीश कुमार के खास रहे हैं दीपक. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : September 30, 2026 at 5:54 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में प्रशासनिक स्तर पर हलचल का दौर चल रहा है. बीते एक हफ्ते में प्रदेश के अहम पदों को लेकर कई बड़े फैसले सामने आए है. ताजा घटनाक्रम के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारी व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रधान सचिव दीपक कुमार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार का उपाध्यक्ष बनाया गया है.
नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं दीपक कुमार
दीपक कुमार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं. नीतीश के मुख्यमंत्री रहते हीं उन्हें सीएम का प्रधानसचिव बनाया गया था. दीपक कुमार बिहार के मुख्य सचिव भी रहे उन्हें मई 2018 में प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था. इसके अलावा वे लंबे समय तक वे नीतीश कुमार के प्रधान सचिव बने रहे.
रिटायरमेंट के बाद भी मिली अहम जिम्मेदारी
दीपक कुमार 20 मार्च 2021 को भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए थे. इसके बाद भी उन्हें अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गईं. गौरतलब है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही दीपक कुमार को हटाये जाने की चर्चा होती रही थी, लेकिन यह फैसला करीब छह महीने बाद लिया गया है.
11 सितंबर से खाली था पद
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र रहे उदयकांत मिश्र आपदा प्रबंधन प्राधिकार के उपाध्यक्ष के पद पर थे. 11 सितंबर को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद से ये पद खाली था. इसी उपाध्यक्ष के पद पर ही दीपक कुमार को भेजा गया है.
पिछले एक सप्ताह में बिहार में तीन बड़े फैसले
बता दें कि पिछले एक सप्ताह बिहार में तीन बड़े फैसले हुए हैं. बिहार के डीजीपी विनय कुमार को बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है. वहीं जदयू के राम वचन राय को कार्यकारी सभापति बनाया गया. अब चर्चित आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार में भेजा गया है.
बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा फैसला
बिहार में सरकार में जो बदलाव हुए हैं उसका असर अब दिखने लगा है. दीपक कुमार पर विपक्ष के तरफ से कई तरह के आप भी लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.
इसे भी पढ़ें-
'मेरी बेटी जैसे वो बदमाश भी गिड़गिड़ाएं..' सीएम सम्राट से मिलकर बोली जमुई कांड पीड़िता की मां- 'मैं कार्रवाई से संतुष्ट'
जमुई पीड़िता की तस्वीर शेयर करने पर घिरे CM सम्राट चौधरी, तेजस्वी ने POCSO के तहत कार्रवाई की मांग की