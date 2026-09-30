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नीतीश कुमार के करीबी दीपक कुमार को मिली नई जिम्मेदारी, 11 सितंबर से खाली था पद

पटना में दीपक कुमार को बनाया गया आपदा प्राधिकरण का उपाध्यक्ष ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में प्रशासनिक स्तर पर हलचल का दौर चल रहा है. बीते एक हफ्ते में प्रदेश के अहम पदों को लेकर कई बड़े फैसले सामने आए है. ताजा घटनाक्रम के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारी व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रधान सचिव दीपक कुमार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार का उपाध्यक्ष बनाया गया है.