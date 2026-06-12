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SMS अस्पताल के संविदा कर्मी ने की आत्महत्या, पहले किया विरोध प्रदर्शन, फिर घर जाकर खत्म कर ली जिंदगी

SMS मेडिकल कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )