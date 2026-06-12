SMS अस्पताल के संविदा कर्मी ने की आत्महत्या, पहले किया विरोध प्रदर्शन, फिर घर जाकर खत्म कर ली जिंदगी
नौकरी जाने की आशंका और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता के कारण दीपक मानसिक तनाव में था. घटना के बाद संविदाकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया.
Published : June 12, 2026 at 3:08 PM IST
जयपुर: एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच महिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत संविदा कर्मी दीपक चरवाल ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि दीपक पिछले कुछ वर्षों से महिला चिकित्सालय में संविदा आधार पर सेवाएं दे रहे थे और हाल ही में संविदा कर्मियों को हटाए जाने के फैसले से काफी परेशान थे.
संविदा कर्मियों को हटाए जाने के फैसले के बाद आज संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन भी किया था और इसके बाद दीपक ने घर जाकर आत्महत्या कर ली. इसके बाद दीपक के कुछ साथी रूम पर पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा की दीपक बेहोश पड़ा था. इसके बाद दीपक को एसएमएस अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस बाद बड़ी संख्या में गुस्साए नर्सिंगकर्मी अस्पताल पहुंचे और जमकर नारेबाजी की.
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150 संविदा कर्मियों को हटाया था: नर्सिंगकर्मी जितेंद्र कटारा ने बताया कि महिला चिकित्सालय से कुछ दिन पहले ही करीब 150 संविदा कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया था. वहीं, जेके लोन अस्पताल में भी लगभग 200 संविदा कर्मचारियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. इस कार्रवाई के बाद से संविदा कर्मचारियों में भारी नाराजगी और असंतोष का माहौल बना हुआ है.
मानसिक तनाव में था दीपक: कटारा का कहना है कि नौकरी जाने की आशंका और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता के कारण दीपक मानसिक तनाव में था. इसी तनाव के बीच उसने आत्महत्या कर ली. दीपक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में संविदा कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा. कर्मचारियों ने संविदा कर्मियों को हटाने के निर्णय को वापस लेने और मृतक के परिजनों को उचित सहायता प्रदान करने की मांग की है.
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