सूरजपुर के मदन नगर गांव आएंगे दीपक बैज, कांग्रेस जांच समिति टीम ने ग्रामीणों से जुटाई जानकारी
मदन नगर में हुई पुलिस और ग्रामीणों की बीच झड़प को लेकर कांग्रेस की जांच सदस्यीय टीम ने प्रभावितों से बात की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 1:09 PM IST
सूरजपुर :सूरजपुर के प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम मदन नगर में भूमि अधिग्रहण के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी. इस घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने जांच टीम गठित की है.ये आठ सदस्यीय टीम मदननगर गांव पहुंची और प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करके घटना के संबंध में जानकारी हासिल की.
दीपक बैज ने गठित की है जांच टीम
समिति के संयोजक एवं पूर्व मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया है. समिति ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए हैं और मौके की वस्तुस्थिति का आकलन किया है.
सभी तथ्यों को रिपोर्ट के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा. रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति और कार्रवाई तय की जाएगी. - डॉ प्रेमसाय सिंह, संयोजक,जांच समिति
घटना को लेकर हर जानकारी जुटाने का दावा
समिति का कहना है कि 24 जुलाई को हुई घटना को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है. इसी कारण कांग्रेस ने तथ्यों को जानने के लिए जांच दल भेजा है. समिति ने कहा कि घटना को किस तरह रोका जा सकता था और मौके पर क्या परिस्थितियां बनी थीं इसकी भी जानकारी जुटाई गई है.स्थानीय लोगों से मिले बयान और तथ्यों के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा .
मदन नगर गांव में पिछले दिनों हुई घटना के जांच के संबंध में टीम पहुंची है.हम लोगों ने गांव वालों से बात की है.उनसे कई चीजों के बारे में जानकारी हासिल की है.इसकी रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी को देंगे.इसके बाद पुन: 31 जुलाई या 1 अगस्त के आसपास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मदननगर आ सकते हैं.वो पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात करके उनकी बात सुनेंगे.इसके बाद उचित फोरम में बात को रखा जाएगा-भानुप्रताप सिंह,सदस्य जांच समिति
जांच समिति में कौन-कौन है शामिल ?
जांच समिति में संयोजक पूर्व मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह, पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग भानुप्रताप सिंह, बिंद्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव, पूर्व जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शशि सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष जगत आयाम, डीसीसी उपाध्यक्ष नवीन जायसवाल और बीसीसी अध्यक्ष जितेंद्र दुबे शामिल हैं.
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