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सूरजपुर के मदन नगर गांव आएंगे दीपक बैज, कांग्रेस जांच समिति टीम ने ग्रामीणों से जुटाई जानकारी

सूरजपुर के मदननगर गांव आएंगे दीपक बैज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर :सूरजपुर के प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम मदन नगर में भूमि अधिग्रहण के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी. इस घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने जांच टीम गठित की है.ये आठ सदस्यीय टीम मदननगर गांव पहुंची और प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करके घटना के संबंध में जानकारी हासिल की.

दीपक बैज ने गठित की है जांच टीम

समिति के संयोजक एवं पूर्व मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया है. समिति ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए हैं और मौके की वस्तुस्थिति का आकलन किया है.

सभी तथ्यों को रिपोर्ट के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा. रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति और कार्रवाई तय की जाएगी. - डॉ प्रेमसाय सिंह, संयोजक,जांच समिति

घटना को लेकर हर जानकारी जुटाने का दावा