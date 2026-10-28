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बैगा बच्चों की मौत केस में साय सरकार जल्द करे जांच, दीवाली से पहले धान किसानों का हो भुगतान- दीपक बैज

रायपुर : छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पांच बैगा जनजाति के बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने साय सरकार पर निशाना साधा है. बुधवार 28 अक्टूबर को रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साय सरकार पर कई सवाल दागे. इसके अलावा दीपक बैज ने धान खरीदी और किसानों के भुगतान समेत कई मुद्दों पर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा.बैज ने कवर्धा जिले के रेंगाखार वनांचल क्षेत्र के नंदनी कुमान गांव में पांच बच्चों की मौत का मामला उठाते हुए कुपोषण और एनीमिया से मौतों का आरोप लगाया. उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और मृतक बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की.

धान की कीमत 3358 रुपये प्रति क्विंटल देने और किसानों का बकाया भुगतान दिवाली से पहले करने की मांग करते हुए एक नवंबर को दिल्ली में होने वाली ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही.

दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कुपोषण से मुक्ति के लिए अभियान चलाया गया था और डायरिया-मलेरिया से होने वाली मौतों पर रोक लगाने के प्रयास किए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के तीन साल के कार्यकाल में फिर से ऐसे हालात बन गए हैं. कांग्रेस ने मांग की कि जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. गांव में मौजूद कुपोषित बच्चों के इलाज और देखभाल के लिए वहीं कुपोषण पुनर्वास केंद्र यानी एनआरसी खोला जाए. साथ ही पूरे मामले की जांच कराई जाए और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.

बैगा जनजाति के लिए विशेष योजनाएं होने के बावजूद बच्चों का कुपोषण का शिकार होना सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करता है.आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में आदिवासी समाज को योजनाओं का वास्तविक लाभ क्यों नहीं मिल रहा है. सुपोषण अभियान कागजों और विज्ञापनों तक सीमित होकर रह गया है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नंदनी कुमान और आसपास के गांवों में आज भी पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं है. उनके अनुसार, पिछले साल भी इसी क्षेत्र में मलेरिया और डायरिया से बैगा जनजाति के लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इसके बाद भी मच्छरों से बचाव के लिए पर्याप्त अभियान नहीं चलाया गया और मेडिकेटेड मच्छरदानियां नहीं बांटी गईं. बैज ने टीकाकरण व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में बच्चों का टीकाकरण सही तरीके से नहीं हुआ है और कुछ बच्चे खसरे से पीड़ित हैं.

क्षेत्र के लोग कुपोषण, एनीमिया, डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से प्रभावित हैं. ग्रामीणों से बातचीत में बच्चों की मौत और बीमारी की स्थिति सामने आई. प्रशासन ने मौतों की जानकारी छिपाई और इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद सरकार का कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री मौके पर नहीं पहुंचा- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

दीपक बैज ने कहा कि वे 27 अक्टूबर को आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव और स्थानीय नेताओं के साथ कवर्धा के नंदनी कुमान गांव और बोडला उपस्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे. उनके मुताबिक, गांव में बैगा जनजाति के पांच बच्चों की कुपोषण और एनीमिया के कारण मौत हुई है, जबकि 13 प्रभावित बच्चे बोडला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं. इसके अलावा 10 से अधिक बच्चे गांव में ही हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र नहीं ले जाया गया है.

धान खरीदी को लेकर दीपक बैज ने कैबिनेट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था. अब आदान सहायता की गणना प्रति एकड़ के हिसाब से करने का फैसला किसानों के हितों के खिलाफ है. बैज ने मांग की कि किसानों को धान की कीमत और आदान सहायता मिलाकर एकमुश्त 3358 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाए. उन्होंने कहा कि किसानों को प्रति एकड़ सहायता देने के बजाय उनके द्वारा बेचे गए धान के अनुपात में अंतर की राशि दी जानी चाहिए. कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि जब वादा प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान का था, तो अब व्यवस्था को प्रति एकड़ के आधार पर क्यों बदला जा रहा है.

आदान सहायता घटाने का आरोप

दीपक बैज ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और राज्य सरकार की आदान सहायता के आंकड़े पेश किए. उन्होंने कहा कि एमएसपी बढ़ने के साथ राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली आदान सहायता लगातार कम हुई है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में धान का एमएसपी 2183 रुपये प्रति क्विंटल था और राज्य सरकार 917 रुपये प्रति क्विंटल आदान सहायता देती थी. वर्ष 2024-25 में एमएसपी 2300 रुपये होने पर सहायता 800 रुपये, वर्ष 2025-26 में एमएसपी 2369 रुपये होने पर सहायता 731 रुपये और वर्ष 2026-27 में एमएसपी 2441 रुपये होने पर सहायता घटाकर 659 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई. बैज के मुताबिक, इस अवधि में आदान सहायता में 258 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आई है. 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह अंतर 5418 रुपये प्रति एकड़ होता है. उन्होंने इसे किसानों के हितों पर चोट बताते हुए कहा कि एमएसपी में बढ़ोतरी का पूरा लाभ किसानों को मिलना चाहिए.

दिवाली से पहले किसानों को भुगतान करे सरकार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से प्रस्तावित है, जबकि दिवाली उससे लगभग एक सप्ताह पहले है. ऐसे में किसानों को त्योहार मनाने के लिए समय पर पैसे की जरूरत है. उन्होंने मांग की कि पंजीकृत किसानों को दिवाली से पहले अग्रिम भुगतान किया जाए।बैज ने कांग्रेस की ओर से किसानों के लिए प्रमुख मांगें भी रखीं. इनमें 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एकमुश्त भुगतान, सभी ग्राम पंचायतों में नकद भुगतान केंद्र खोलना, पंजीकृत किसानों से पूरे पात्र रकबे पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी, जबरन रकबा समर्पण पर रोक और फर्जी गिरदावरी के आधार पर खरीदी की सीमा कम करने की प्रक्रिया बंद करना शामिल है. उन्होंने धान की चौथी किस्त के लगभग 1700 करोड़ रुपये और एमएसपी में बढ़ोतरी से संबंधित बकाया राशि का भुगतान भी दिवाली से पहले करने की मांग की. बैज ने कुल बकाया राशि और एमएसपी वृद्धि की राशि सहित लगभग 6000 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग उठाई.

एक नवंबर को दिल्ली में वोट बचाओ, देश बचाओ रैली

दीपक बैज ने बताया कि एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली आयोजित की जाएगी. इसमें छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रेन, बस, हवाई मार्ग और निजी वाहनों से दिल्ली पहुंचेंगे. बैज ने दावा किया कि देशभर से 10 लाख से अधिक लोग रैली में शामिल होंगे. कांग्रेस की मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को निरस्त करने और काटे गए मतदाताओं के नाम बहाल करने से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर कांग्रेस का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा.

अगर कार्यकर्ताओं को रोका गया तो होगा आंदोलन- दीपक बैज

दीपक बैज ने चेतावनी दी कि दिल्ली में होने वाली रैली में शामिल होने जा रहे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यदि रास्ते में रोका गया, तो पार्टी इसका विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश होने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वहीं आंदोलन करेंगे. बैज ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली रैली की तैयारियां पूरी कर ली हैं और सभी जिलों के नेताओं, पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं से इसमें शामिल होने की अपील की गई है.

बैगा बच्चों की मौत, धान खरीदी और किसानों के बकाया भुगतान से लेकर चुनावी प्रक्रिया के मुद्दे तक, दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने एक ओर बैगा बच्चों की मौत की जांच, मुआवजे और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग उठाई, वहीं दूसरी ओर किसानों को राहत देने और दिल्ली की रैली के जरिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया.