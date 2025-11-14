ETV Bharat / state

बिहार में चमत्कारी जीत या सिस्टम की सेटिंग, EC गठजोड़ ने रचा पूरा खेल: दीपक बैज

"मतदाता बूथ नहीं पहुंचे, लेकिन वोट पड़ गए" : दीपक बैज ने दावा किया कि बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे थे जो वोटिंग वाले दिन बूथ तक पहुंचे ही नहीं, लेकिन ईवीएम में उनका वोट दर्ज पाया गया. उन्होंने कहा कि अगर यह खुली वोट चोरी नहीं है, तो फिर इसे और किस नाम से पुकारा जाए?

स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर ईवीएम तक संदेह: उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद रहे और कई ट्रक ईवीएम लेकर बिना स्पष्ट आदेश के घूमते दिखाई दिए. बैज के अनुसार यह सब किसी व्यापक योजना की तरफ इशारा करता है, जो मतगणना को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया.

बाहरी लोगों को ट्रेन से भेजने का आरोप: बैज ने दावा किया कि भाजपा ने देश के कई राज्यों से लोगों को ट्रेनों में भरकर बिहार भेजा और उनके आने-जाने का पूरा खर्च भी दिया. उन्होंने कहा कि यह चुनावी प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है और इसे वोट मैनेजमेंट नहीं, बल्कि वोट हेराफेरी कहा जाना चाहिए.

रायपुर: बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, वह स्वाभाविक नहीं, बल्कि "प्रबंधित परिणाम” हैं. बैज ने व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों को बहुत-बहुत बधाई, दोनों के गठजोड़ ने कमाल कर दिखाया है.

"एक ही नेता ने दो-दो जगह वोट डाला”: दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला और बाद में बिहार जाकर दोबारा मतदान किया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह चुनाव आयोग के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या इस तरह लोकतंत्र की प्रक्रिया को मज़ाक नहीं बनाया जा रहा?

साम ,दाम, दंड, भेद सबका उपयोग हुआ: दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करने के लिए हर तरीका अपनाया. पैसा, दबाव, प्रलोभन और हर राजनीतिक हथकंडा अपनाया. उन्होंने कहा कि यह चुनाव जनता की पसंद का नहीं, बल्कि भाजपा के रणनीतिक दांव का नतीजा है.

अमित शाह की बैठक पर संदिग्धता: दीपक बैज ने अमित शाह की एक बैठक का उदाहरण देते हुए कहा कि जब गृह मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हैं, तो सीसीटीवी कैमरों पर पेपर चिपका दिया जाता है. उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी कौन-सी बातें हैं, जिन्हें जनता और मीडिया से छिपाना पड़ता है?

"विराट कोहली का भी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं": दीपक बैज ने भाजपा और जेडीयू के सीट स्ट्राइक रेट पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भाजपा 101 सीटें लड़कर 90 जीत लेती है और जेडीयू भी लगभग उसी अनुपात में सफल होती है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा स्ट्राइक रेट विराट कोहली का भी नहीं रहा है.

"जांच कौन करेगा, वही EC जिस पर सवाल उठ रहे हैं?": उन्होंने कहा कि हेराफेरी की शिकायतें जिस चुनाव आयोग पर हैं, वही इसकी जांच करेगा. यह अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है. बैज का कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल गंभीर हैं और बिना स्वतंत्र जांच के यह मामला जनता के मन से नहीं मिटेगा.

"यह जीत भाजपा, EC की संयुक्त उपलब्धि": अंत में दीपक बैज ने एक बार फिर व्यंग्य करते हुए कहा कि जो परिणाम आए हैं, वह भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन की उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव परिणाम लोकतंत्र पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर भारी पड़ गया है.