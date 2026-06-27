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EXCLUSIVE : हमने साबित किया राज्य में बीजेपी सरकार है फेल, 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य - दीपक बैज

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार के फेल होने का दावा किया.उन्होंने 2029 में राहुल को पीएम बनाने की बात कही.

Deepak baij statement
2029 में राहुल को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य- दीपक बैज (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 5:31 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 5:36 PM IST

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रायपुर : भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों जनता के विकास की नहीं रही है. जिस तरह के हालत पूरे छत्तीसगढ़ में बने हैं लगता ही नहीं है यहां पर कोई सरकार चल रही है. अपराध, लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे राज्य में चरम पर है. यहां कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है. कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के चल रहे प्रशिक्षण शिविर में किस तरह की तैयारी हुई है और इस तैयारी को लेकर जब जिला अध्यक्ष पूरे राज्य में जाएंगे तो उसकी रणनीति क्या होगी इसको लेकर ईटीवी भारत से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने खास बातचीत की. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार हर बुनियादी व्यवस्था देने में फेल है.अगले चुनाव आने के समय तक कांग्रेस पार्टी इसी रणनीति पर काम करेगी. इसके लिए हमारी कई योजनाएं तैयार हैं और हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं.

कैसा रहा अब तक प्रशिक्षण ?

प्रशिक्षण को लेकर पूछे जाने पर की अभी तक जो प्रशिक्षण हुआ है उसमें किस तरह की जानकारी जिला अध्यक्षों को दी गई है. ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है. आम जनता की बातों को सुना नहीं जा रहा है. अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण के बाद जनता के बीच जाएंगे. सरकार की इन्हीं मुद्दों को उनके बीच रखेंगे. जनता को जागरूक करने के साथ ही कांग्रेस पार्टी की अपनी नीतियों को भी उनके बीच रखेंगे. सरकार जो भी दवा की है उनमें से एक भी दावे सरकार के पूरे नहीं हुए हैं. और इसे लेकर अब हम लोग जनता के बीच जाएंगे और इस आंदोलन का रूप देंगे.

2029 में राहुल को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य- दीपक बैज (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

सरकार की नाकामी जनता को बताना है लक्ष्य

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी 21 जून को यहां आए थे. 21 जून से प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया है. लगातार इस बात की जानकारी जिलाध्यक्षों को दी जा रही है कि रणनीतिक रूप से हम लोग कैसे जमीनी तैयारी करेंगे और सरकार की नीतियां जो जनता के लिए बनाई गई हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुंच रही हैं उसे लेकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे. भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि उनके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से हर चीज चलती हैं. अगर कोई विरोध या विभेद भी है तो उसे पार्टी के फोरम पर रखा जाता है हमारे यहां कोई हिटलर शाही जैसी चीज नहीं चलती हैं. दीपक बैज ने कहा कि हमारे सभी जिला अध्यक्षों का मनोबल बढ़ा हुआ है. हमारे प्रशिक्षण का मतलब जो छल प्रपंच जो राज्य की चल रही सरकार के समय में बढ़ा हुआ है उसे हमें छत्तीसगढ़ से बाहर निकलना है. जनता को उसे बताना है, किसानों की परेशानी बढ़ती बेरोजगारी यह हमारे प्रशिक्षण का मुद्दा है.

बीजेपी की सरकार है फेल, इसे साबित करने में जिलाध्यक्ष की है बड़ी भूमिका

आठ दिनों के प्रशिक्षण में आप लोगों ने कहां पाया है कि आपका जिला अध्यक्ष किस मुद्दे पर कमजोर हैं. इस सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे जिला अध्यक्ष किसी भी मुद्दे पर कमजोर नहीं है. उन्होंने सरकार को इतना कस के घेरे रखा है कि सरकार जवाब नहीं दे पा रही है. सरकार को हर मुद्दे पर हमारे जिला अध्यक्षों ने चुनौती दी है. लेकिन सिखाना बहुत जरूरी है और बुजुर्गों से जो भी अनुभव मिल जाए उसे सिखाना जरूरी है. किसी चीज को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है इस चीज को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर हम लोगों ने तैयार कर रहे हैं. दीपक बैज ने कहा कि पिछले ढाई सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली है उसको फेल साबित करने में हम सफल रहे हैं और उसमें हमारे जिला अध्यक्षों की भूमिका सबसे अहम रही है.

2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना ही हमारा लक्ष्य

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है इसी दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होने कहा कि जितने दिनों तक भाजपा सरकार यहां चली है उस समय में कोई खास उपलब्धि उसके हिस्से में नहीं आई है. ढाई सालों के इस कामकाज को हम लोगों ने फेलो करार दिया है और उसमें हम सफल रहे हैं. सरकार के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है. दीपक बैज ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद क्या करना है इसका पूरा रोड मैप तैयार है. तीन महीने की पूरी जमीनी लड़ाई का खाका तैयर है. जिला अध्यक्ष से लेकर राज्य इकाई के सभी नेता उसी दिशा में काम करेंगे.

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Last Updated : June 27, 2026 at 5:36 PM IST

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